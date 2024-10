Les lésions cérébrales étant un problème croissant, l’armée américaine teste comment protéger ses troupes des explosions

WASHINGTON– L’explosion a secoué le sol et son éclair rouge a couvert la porte alors que les forces d’opérations spéciales américaines faisaient sauter une porte lors d’un récent exercice d’entraînement.

Quelques instants plus tard, lors de leur tentative suivante, le boom a été sensiblement supprimé et l’incendie un peu plus petit, ce qui témoigne de l’une des nouvelles technologies utilisées par le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour limiter les lésions cérébrales qui sont devenues un problème croissant pour l’armée.

Qu’il s’agisse des nouveaux tests requis, des moniteurs d’explosion ou du remodelage d’une charge explosive qui réduit son retour de flamme sur les troupes, le commandement développe de nouveaux moyens pour mieux protéger les combattants d’une telle surpression d’explosion et pour évaluer leurs risques pour la santé, en particulier pendant l’entraînement.

« Nous avons des gars qui font la queue pour se porter volontaires pour ces études », a déclaré le sergent à la retraite. Le major F. Bowling, un ancien médecin des opérations spéciales qui travaille maintenant comme entrepreneur au commandement. «C’est extrêmement important pour la communauté. Cela les inquiète beaucoup. »

Le ministère de la Défense ne dispose pas de données fiables sur le nombre de soldats souffrant de problèmes de surpression dû à l’explosion, qui sont beaucoup plus difficiles à détecter qu’un traumatisme crânien.

Les traumatismes crâniens sont mieux connus et constituent un problème persistant parmi les forces de combat, y compris celles soumises à des frappes de missiles et à des explosions à proximité.

Selon le département Centre d’excellence sur les traumatismes crâniensplus de 20 000 militaires ont reçu un diagnostic de traumatisme crânien l’année dernière. Plus de 500 000 ont été diagnostiqués depuis 2000.

Josh Wick, porte-parole du Pentagone, a déclaré que les informations émergentes issues des évaluations des explosions aiguës et des expositions répétitives de faible intensité montrent des liens avec des effets indésirables, tels que l’incapacité de dormir, une dégradation des performances cognitives, des maux de tête et des étourdissements.

« Notre priorité absolue reste le bien-être cognitif à long terme et l’efficacité opérationnelle de nos forces en tant que combattants », a déclaré le général Bryan Fenton, chef du commandement des opérations spéciales des États-Unis. « Nous nous engageons à comprendre et à identifier les impacts de la surpression du souffle sur la santé cérébrale de notre personnel. »

Fenton a déclaré que la recherche menée avec des universitaires et des experts médicaux et industriels aide à trouver des moyens d’atténuer et de traiter la surpression. Il a déclaré que les technologies de pointe sont essentielles pour réduire les effets des expositions répétées, telles que celles subies par bon nombre de ses troupes.

Dans une zone d’entraînement isolée des forces spéciales de l’armée à Fort Liberty en Caroline du Nord, des commandos ont utilisé ce qu’ils appellent une charge de brèche Muchete, spécialement conçue pour diriger plus précisément les explosions et limiter les ondes nocives provenant d’une explosion. Un petit nombre de journalistes ont été autorisés à assister à la formation.

« La réduction de la surpression de souffle revenant sur l’opérateur se situe généralement entre 40 et 60 % en moyenne », a déclaré Chris Wilson, qui dirige l’équipe du commandement qui supervise la recherche clinique et d’autres initiatives liées aux performances. «Cela dépend aussi de la position de quelqu’un. Mais il s’agit certainement d’une réduction assez spectaculaire de l’exposition. Je pense donc que c’est une victoire.

Wilson a déclaré que le développement et les tests de la charge raffinée sont en cours, mais que les unités utilisent celle-ci actuellement en formation jusqu’à ce qu’elle obtienne l’approbation finale et puisse être distribuée plus largement.

En raison de l’ampleur de la formation des forces d’opérations spéciales – à la fois pour perfectionner leurs compétences et pour se préparer à des opérations spécifiques – les troupes peuvent s’entraîner à franchir une porte des dizaines, voire des centaines de fois. En conséquence, c’est dans la formation qu’ils sont le plus susceptibles d’être exposés à de telles expositions répétées. Le commandement veut avoir une meilleure idée de la manière dont chaque personne est affectée.

Au cours de la manifestation, un certain nombre de soldats des forces spéciales de l’armée portaient de petits moniteurs ou capteurs pour aider les dirigeants à mieux comprendre le niveau de pression d’explosion absorbée par les troupes. Les capteurs permettent aux responsables de comparer les relevés en fonction de l’endroit où se trouvaient les troupes et de leur distance par rapport à l’explosion.

Le commandement évalue actuellement un certain nombre de capteurs de souffle sur le marché, et certaines troupes à risque plus élevé les utilisent déjà. Les tests et autres études se poursuivent dans le but de les diffuser au sein de la police au cours des deux prochaines années.

Selon Wilson et le colonel Amanda Robbins, psychologue du commandement, il existe des différences distinctes entre les traumatismes crâniens aigus et ce que l’on appelle l’exposition à long terme à l’explosion ou la surpression de l’explosion.

Les traumatismes crâniens, disent-ils, sont des blessures aiguës qui sont relativement bien documentées et diagnostiquées. Ils ont déclaré que l’exposition répétée aux explosions nécessite plus d’attention car de nombreuses questions se posent quant à leur impact sur le cerveau humain. Les dommages sont beaucoup plus complexes à diagnostiquer et nécessitent des études plus approfondies pour établir des liens entre les explosions répétitives et tout dommage ou symptôme.

Pour faciliter la recherche, le Commandement des opérations spéciales envisage d’effectuer davantage de tests de routine tout au long de la carrière des militaires. L’un des tests est une évaluation neurocognitive que le commandement effectue tous les trois ans. Les autorités souhaitent également que les combattants soient évalués s’ils ont subi une commotion cérébrale ou un événement similaire.

De manière plus générale, le ministère de la Défense exigera des évaluations cognitives pour toutes les nouvelles recrues dans le cadre d’un effort visant à protéger les troupes contre les lésions cérébrales résultant de l’exposition aux explosions. De nouvelles directives publiées en août exigent une plus grande utilisation des équipements de protection, des « distances de sécurité » minimales lors de certains types de formation et une réduction du nombre de personnes à proximité des explosions.

L’autre test effectué par le commandement des opérations spéciales est une évaluation complète plus subjective qui répertorie les antécédents de blessures ou de chutes de chaque personne, même lorsqu’elle était enfant. C’est fait tôt pour avoir une base de référence.

Robbins a déclaré que ce qu’ils ont constaté, c’est que les nouveaux opérateurs plus jeunes et ceux ayant 20 ans ou plus d’expérience sont plus disposés à effectuer les tests.

« Le défi se situera chez les opérateurs en milieu de carrière, qui pourraient être plus préoccupés par le fait que les auto-déclarations pourraient avoir un impact négatif perçu », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que l’évaluation est un moyen de prendre en compte les incidents qui ne figurent peut-être pas dans les dossiers médicaux, afin que les problèmes puissent être identifiés à un stade précoce et que les personnes puissent obtenir un traitement.