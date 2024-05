Les lentilles de contact intelligentes ouvrent la voie à l’interaction homme-machine

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

Interaction homme-machine par suivi oculaire à l’aide de lentilles de contact intelligentes. b) montre une photographie de l’objectif. Crédit: Communications naturelles (2024). DOI : 10.1038/s41467-024-47851-y × fermer

Des scientifiques de Nanjing, en Chine, ont développé des lentilles de contenu intelligentes de suivi oculaire basées sur des balises radiofréquence qui peuvent être utilisées pour diverses applications, notamment les soins de santé et la réalité augmentée (RA). Les lentilles sont biocompatibles et imperceptibles, ne nécessitant ni batterie ni puces de silicium classiques.

Les lentilles de contact intelligentes, capables de suivre divers facteurs de santé et pouvant être utilisées pour l’interaction homme-machine (IHM), constituent une technologie relativement nouvelle. Ceux-ci reposent sur le suivi des mouvements oculaires à l’aide de méthodes telles que la réflexion cornéenne au centre de la pupille et l’électrooculographie (EOG).

Même si ces méthodes ont montré un certain succès, elles manquent de précision et sont susceptibles d’être perturbées. De plus, il a été démontré que l’EOG, qui utilise des électrodes cutanées pour collecter des données, présente un risque pour la peau.

La nouvelle étude publiée dans Communications naturelles vise à surmonter les défis posés par les méthodes traditionnelles de suivi oculaire.

L’un des co-auteurs de l’étude, le professeur Fei Xu du Collège d’ingénierie et des sciences appliquées de l’Université de Nanjing, a parlé à Tech Xplore de ses travaux. Parlant de ce qui l’a inspiré à développer des lentilles de contact intelligentes, il a expliqué comment la science-fiction peut stimuler l’imagination et la créativité des scientifiques.

« Mission : Impossible 4 a proposé une lentille de contact intelligente dotée d’une fonction de reconnaissance faciale. Si les petites lentilles de contact peuvent réaliser une combinaison harmonieuse des mondes virtuel et réel, elles constitueront la forme ultime de la technologie AR. La technologie d’interaction homme-machine basée sur L’oculométrie est l’un des éléments les plus importants », a-t-il déclaré.

Interaction homme-machine

L’interaction entre les humains et les machines constitue la prochaine étape ou le prochain défi du monde technologique, et l’IHM en est au cœur. L’IHM est une étude de la façon dont les humains et les machines interagissent et comment rendre cette communication plus fluide et plus efficace.

Cela pourrait avoir un impact sur plusieurs domaines, notamment les jeux, les soins de santé, la réalité augmentée et la robotique. Le suivi oculaire à l’aide de lentilles de contact intelligentes est l’un des moyens par lesquels nous pouvons faciliter l’IHM.

Cela peut aider à surveiller divers paramètres de santé, faciliter la communication avec les robots et offrir une expérience AR plus immersive. Cependant, comme mentionné précédemment, les méthodes actuelles de suivi oculaire présentent des défis, ce qui a obligé les scientifiques à adopter une nouvelle approche.

Les chercheurs proposent une approche de codage fréquentiel pour surmonter ces défis.







Codage de fréquence

La méthode de codage de fréquence utilisée par les chercheurs pour les lentilles de contact intelligentes consiste à coder des informations sur les mouvements oculaires en signaux radiofréquences ou RF.

Les signaux RF sont générés par des étiquettes RF intégrées dans la lentille de contact. Les étiquettes RF, également connues sous le nom de puces RFID, sont également utilisées dans des éléments tels que les cartes de crédit. Ils sont entièrement sans fil et ne nécessitent aucune batterie pour fonctionner, ce qui les rend idéaux pour les applications de suivi oculaire utilisant des lentilles de contact.

Chaque balise émet un signal de fréquence unique correspondant à différents mouvements ou positions oculaires. À mesure que l’œil bouge, les positions relatives des balises RF changent, ce qui modifie la fréquence du signal émis.

En détectant et en analysant ces changements de fréquence, le système (ou la machine) peut déterminer la direction et l’étendue des mouvements oculaires en temps réel.

Cette stratégie de codage de fréquence permet un suivi précis et précis des mouvements oculaires sans avoir besoin de puces ou de piles de silicium classiques, ce qui rend les lentilles de contact intelligentes plus compactes, plus légères et biocompatibles.

De plus, il est très sécurisé.

Le professeur Xu a expliqué : « La mise en œuvre de cette technologie élimine la possibilité de fuite de l’iris et d’autres informations biométriques. Les informations sur l’œil humain contiennent le mécanisme d’attention du cerveau humain, et l’intention humaine peut être analysée en suivant les mouvements oculaires. requis pour utiliser les informations de suivi oculaire.

Fabriquer et tester la lentille de contact intelligente

Les chercheurs ont utilisé quatre balises RF et les ont intégrées dans un élastomère de silicone. Le silicone est la matière première des lentilles de contact ordinaires, ce qui rend ces lentilles de contact intelligentes biocompatibles. Cette configuration a été testée pour minimiser la toxicité pour la cornée, ce qui pourrait entraîner une inflammation cornéenne.

Un lecteur de fréquence à balayage portable a été conservé à proximité pour enregistrer et analyser les signaux des étiquettes RF (il fait partie de la machine de l’IHM).

Les chercheurs ont démontré que leurs lentilles de contact intelligentes peuvent détecter les directions de regard et les points de regard en temps réel, ce qui pourrait être utilisé pour le contrôle des robots et l’interaction logicielle.

En outre, ils ont montré que les lentilles sont très stables et peuvent être portées jusqu’à 12 heures dans différentes conditions environnementales. Ils ont également montré que les lentilles peuvent détecter la fermeture des yeux.

L’un des aspects clés de ces lentilles de contact intelligentes est leur grande précision angulaire, qui permet la reconnaissance des commandes oculaires pour des applications IHM plus larges.

« Nos lentilles de contact de suivi oculaire sont très précises, avec une précision d’angle de mouvement oculaire inférieure à 0,5 degré, encore plus petite que l’angle de vision fourni par la fovéa. La fovéa est la zone de cônes la plus dense de la rétine, offrant une haute définition. l’imagerie et où l’attention est concentrée », a déclaré le professeur Xu.

Ils ont également montré comment les commandes oculaires peuvent contrôler des jeux comme Gluttonous Snake et peuvent être utilisées pour la navigation sur le Web. De plus, ils ont mené des expériences in vivo sur des lapins pour vérifier le fonctionnement et la sécurité des lentilles.

La lentille de contact intelligente est très similaire aux lentilles de contact disponibles dans le commerce et s’est avérée hydratée, sûre et biocompatible avec l’œil.

« In situ, le suivi oculaire peut être réalisé grâce à des lentilles de contact, qui sont petites et légères, difficiles à détecter, compatibles avec la mode et n’affectent pas les interactions sociales interpersonnelles », a ajouté le professeur Xu.

Applications potentielles

Depuis le lancement d’Apple Vision Pro, il a incité les chercheurs et le public à explorer les applications potentielles de l’interaction informatique et humaine utilisant les yeux.

« Les lentilles de contact sont la forme ultime de RA. L’intégration transparente du monde virtuel et du monde réel à travers les lentilles de contact a été décrite dans de nombreuses œuvres de science-fiction. »

« Avec le développement de la technologie optoélectronique et l’amélioration de l’intégration flexible des dispositifs optoélectroniques, les lentilles de contact réaliseront de plus en plus de fonctions dans l’interaction homme-machine et la santé médicale », a conclu le professeur Xu.

Cela favorisera non seulement l’innovation technologique, mais aura également un impact positif sur la qualité de vie des personnes.

