Les Leicester Riders soulèvent le trophée du championnat BBL pour la cinquième fois

Les Leicester Riders ont remporté le championnat BBL pour la cinquième fois de leur histoire dimanche en renversant le Cheshire Phoenix 97-65 pour reprendre le titre aux Lions de Londres.

Londres a obtenu la deuxième place grâce à leur 10e victoire consécutive, tandis qu’à l’extrémité opposée du tableau, les Flyers de Bristol ont décroché la huitième et dernière place en séries éliminatoires après avoir devancé les Giants de Manchester.

Résultats du championnat BBL Mercredi 21 avril London Lions 86-81 Leicester Riders Jeudi 22 avril Cheshire Phoenix 85-69 Glasgow Rocks Vendredi 23 avril Surrey Scorchers 78-86 Sharks de Sheffield Worcester Wolves 92-87 Newcastle Eagles Bristol Flyers 75-96 Plymouth Raiders Leicester Riders 93-67 Glasgow Rocks Dimanche 25 avril Glasgow Rocks 68-73 Lions de Londres Plymouth Raiders 79-76 Sheffield Sharks Cheshire Phoenix 65-97 cavaliers de Leicester Manchester Giants 81-83 Flyers de Bristol Newcastle Eagles 87-82 Scorchers de Surrey

Composition des séries éliminatoires de May Madness BBL Leicester Riders (1er) v Bristol Flyers (8e) London Lions (2e) contre Cheshire Phoenix (7e) Plymouth Raiders (3e) contre Worcester Wolves (6e) Newcastle Eagles (4e) v Sheffield Sharks (5e)

Les coureurs terminent le travail

Ayant raté des occasions précédentes de réclamer leur couronne après avoir perdu deux de leurs trois derniers matchs, les coureurs étaient tous des affaires car ils menaient dès les premières étapes après que le jeu « et un » de Geno Crandall ait plafonné une série de sept points sans réponse pour faire le score de 19 11.

Il était à deux chiffres à la fin de la période d’ouverture, une paire d’énormes dunks de William Lee aidant le score à 25-15, et lorsque Jamell Anderson a ajouté une paire de trois points, il a atteint 35-20 peu de temps après. À partir de là, le titre a toujours semblé sûr, et il a été réglé lorsque Mustapha Heron a marqué six points dans une poussée de 12-2 pour ouvrir la deuxième mi-temps, envoyant l’avance à 30 points.

Les coureurs ont été menés ce jour par un double double de 19 points et 11 rebonds de Darien Nelson-Henry, alors qu’il a tiré 9-12 (75%) du sol et a ajouté quatre passes.

« C’est une sensation incroyable », a déclaré l’entraîneur-chef Rob Paternostro « C’est arrivé au dernier jour et je suis tellement fier de tous les gars. Je leur ai dit dans les vestiaires avant le match que nous sommes prêts, ils ont regardé concentrés et comme s’ils n’allaient pas être refusés aujourd’hui, et vous l’avez vu sur le terrain.

«Dans une saison avec autant de matchs serrés, nous avons pu mettre celui-ci au lit assez tôt, et c’était génial de pouvoir célébrer avec notre équipe.

«Au début de la saison, j’ai dit aux gars que ce serait une saison pas comme les autres, nous allions être mis au défi de bien des manières, et nous l’étions. Pas seulement le coronavirus, mais les blessures que nous avions, le calendrier difficile et la ligue difficile. Lorsque vous êtes en tête de cette ligue, vous devez vous sentir fier. «

Leurs adversaires Cheshire avaient scellé leur place en séries éliminatoires vendredi avec une victoire de 85-69 sur les Glasgow Rocks, au cours de laquelle Kahron Ross a ouvert la voie avec un sommet de 20 points, quatre rebonds et quatre passes décisives. Jalen Hayes a également récolté 19 points sur seulement 10 tirs.

Lions et Raiders poursuivent leur séquence

Plus tôt dans la journée, les Lions avaient tenu leur part du marché dans la course au titre, remportant 10 victoires consécutives en battant Glasgow 73-68 à l’Emirates Arena, bien que cela se soit avéré en vain. Ils ont été menés par 17 points de Dirk Williams et 14, y compris les scores clés, d’Orlando Parker.

Après une première mi-temps serrée, les Lions ont enregistré une poussée de 11-2 au milieu du troisième quart alors que Parker marquait neuf points dans ce sortilège pour porter le score à 52-36.

Josh Ward-Hibbert est venu du banc pour marquer tous les points dans un départ de 7-2 au quatrième alors que l’avance atteignait 20 à 65-45; et les Lions avaient besoin de ce coussin lorsque les hôtes sont revenus à moins de trois points avec 30 secondes à jouer, jusqu’à ce qu’un dunk catégorique de Fahro Alihodzic le règle.

Juste derrière eux, les Plymouth Raiders ont assuré la troisième place du tableau, soit 13 victoires lors de leurs 14 derniers matchs, et quatre de suite, avec une défaite 79-76 contre B. Braun Sheffield Sharks aux Plymouth Pavilions.

Les hôtes ont mené à partir du milieu du premier quart après 10 points consécutifs, avec cinq buteurs différents, les ont aidés à prendre une avance de 16-12 car ils n’ont accordé aux Sharks qu’un seul score en cinq minutes et demie.

L’avance a atteint 51-38 lorsque Mike Morsell a frappé un trois points pour couronner une déchirure 8-2 au troisième quart, mais Plymouth a été obligé de travailler pour la victoire alors que les Sharks sont revenus à moins d’un point avec 30 secondes à jouer. C’était jusqu’à ce que Ricky McGill frappe ses quatre lancers francs pour clôturer le match alors qu’il menait tous les marqueurs avec 19 points.

Les flyers remportent la huitième place

Bristol est sorti vainqueur de la bataille pour la huitième place après être venu par derrière pour battre son compatriote en play-off à la poursuite de Manchester, avec qui ils ont partagé un record de 10-18, 83-81 au National Basketball Performance Center.

Les Flyers, après avoir perdu cinq d’affilée, se sont retrouvés à la traîne de huit points à neuf minutes de la fin alors que les Giants semblaient être en pole position pour les séries éliminatoires.

Mais les visiteurs ont réussi six points consécutifs, y compris un gros dunk de Marcus Delpeche, pour revenir à moins d’un tir et ont finalement égalé le match lorsque l’international britannique Ben Mockford a frappé un gros trois points dans les quatre dernières minutes.

Cela a déclenché une série de neuf points consécutifs, couronnée par un autre triple de Mockford alors qu’il marquait huit points au cours des cinq dernières minutes, les Flyers détenant les Giants sans but pendant trois minutes pour prendre une avance de 81-75 pour remporter le match.

Grâce au face à face contre les Giants et les Surrey Scorchers, Bristol ne peut plus être rattrapé à la huitième place.

Cela a été décidé lorsque les Newcastle Eagles ont battu Scorchers 87-82 derrière un énorme parcours de 34 points de Rahmon Fletcher, consolidant la position de Newcastle dans le top quatre alors qu’ils rebondissaient après une série de trois défaites en quatre matchs.

Les Eagles ont commencé vite et menaient 18-8 sur une paire de scores Fletcher, avec un sommet à 70-55 au troisième quart après que le meilleur buteur de la BBL ait fait un jeu «et un» suivi d’un trois points.

Newcastle avait besoin de ce coussin alors que Surrey, qui se battait pour ses espoirs de barrages, revenait contre eux en quatrième. Les Eagles ont tenu bon, bien qu’ils n’aient pas fait de panier au cours des cinq dernières minutes, leurs sept derniers points étant venus de la ligne des lancers francs.