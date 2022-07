Les légumes crucifères combattent-ils vraiment le cancer ?

Mais les études chez l’homme ont été incohérentes. De nombreuses études n’ont trouvé aucune association entre la consommation de légumes crucifères et les cancers de la prostate, du côlon et du rectum, du poumon ou du sein. D’autres études, cependant, ont montré que les hommes qui avaient une alimentation riche en légumes crucifères avaient un risque plus faible de cancer de la prostate et que les femmes dont l’alimentation était riche en ces légumes avaient un risque plus faible de cancer du sein.

Une étude néerlandaise a rapporté que les femmes qui mangeaient beaucoup de légumes crucifères avaient un risque réduit de cancer du côlon, mais pas de cancer rectal. Et une analyse d’une étude d’infirmières a révélé que les femmes qui mangeaient plus de cinq portions par semaine de légumes crucifères avaient un risque plus faible de cancer du poumon.

La constitution génétique d’une personne peut aider à expliquer les résultats incohérents. Les scientifiques ont récemment appris que la moitié de la population ne porte pas un gène qui détermine combien de temps le corps conserve et utilise les composés protecteurs dérivés de ces légumes.

Les légumes crucifères contiennent également d’autres composés protecteurs, notamment des caroténoïdes, des pigments végétaux qui peuvent contrôler la croissance cellulaire anormale ; la vitamine C, qui agit comme un antioxydant, protège les cellules et soutient le système immunitaire ; et le folate, qui peut également aider à maintenir un ADN sain et à désactiver les gènes favorisant le cancer.