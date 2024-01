Les législatures républicaines de certains États cherchent des moyens de saper la capacité des électeurs à déterminer le droit à l’avortement

CHICAGO (AP) — Les efforts législatifs dans le Missouri et Mississippi tentent d’empêcher les électeurs d’avoir leur mot à dire sur le droit à l’avortement, en s’appuyant sur les stratégies anti-avortement observées dans d’autres États, notamment l’année dernière. dans l’Ohio.

Les démocrates et les défenseurs du droit à l’avortement affirment que ces efforts prouvent que les législateurs républicains et les opposants à l’avortement tentent de saper les processus démocratiques destiné à donner aux électeurs un rôle direct dans l’élaboration des lois de l’État.

« Ils ont peur des gens et de leurs voix, alors leur réponse est d’empêcher leurs voix d’être entendues », a déclaré Laurie Bertram Roberts, directrice exécutive du Mississippi Reproductive Freedom Fund. “Il n’y a rien de démocratique là-dedans, et c’est le même modèle que nous avons vu dans l’Ohio et dans tous ces autres États, encore et encore.”

Depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit constitutionnel à l’avortement en 2022, électeurs dans sept États ont soit protégé le droit à l’avortement, soit déjoué les tentatives visant à le restreindre lors de votes à l’échelle de l’État. Démocrates se sont engagés à faire de cette question un thème central de la campagne cette année pour des courses de haut en bas du scrutin.

Une proposition passé mercredi par la Mississippi House interdirait aux résidents de soumettre des initiatives en matière d’avortement au scrutin à l’échelle de l’État. Le Mississippi applique les restrictions à l’avortement les plus strictes du pays, la procédure étant interdite sauf pour sauver la vie de la femme ou en cas de viol ou d’inceste.

En réponse à le projet de loile représentant démocrate Cheikh Taylor a déclaré que la démocratie directe « ne devrait pas inclure de termes et conditions ».

« Ne laissez personne vous dire qu’il s’agit uniquement d’avortement », a déclaré Taylor. «Il s’agit d’un Parti républicain qui pense savoir ce qui est le mieux pour vous mieux que vous ne savez ce qui est le mieux pour vous. C’est une question de contrôle. Voilà pour la liberté et le gouvernement limité.

La résolution est une tentative de relancer un processus d’initiative électorale dans le Mississippi, qui a été sans un depuis 2021, lorsque la Cour suprême de l’État a statué que le processus était invalide car il exigeait que les gens rassemblent les signatures des cinq précédents districts de l’US House de l’État. Le Mississippi est tombé à quatre districts après le recensement de 2000, mais le texte de l’initiative n’a jamais été mis à jour.

Le représentant républicain Fred Shanks a déclaré que les républicains de la Chambre des représentants n’auraient pas approuvé la résolution, qui sera bientôt soumise au Sénat, sans l’exemption sur l’avortement. Certains républicains de la Chambre ont déclaré que les électeurs ne devraient pas être autorisés à voter sur la modification des lois sur l’avortement parce que le Mississippi est à l’origine du procès selon lequel a annulé Roe contre Wade.

« Il a fallu 50 ans… pour annuler Roe v. Wade », a déclaré le président de la Chambre des représentants du Mississippi, Jason White, un républicain. “Nous n’allions pas laisser cela être jeté par la fenêtre par des gens venant de l’extérieur de l’État, dépensant 50 millions de dollars et menant une initiative à bien.”

Mais les démocrates du Mississippi et les organisations d’accès à l’avortement ont critiqué l’exemption comme limitant la voix du peuple.

« Il s’agit d’une manière extrêmement antidémocratique de nuire à l’accès aux soins de santé reproductive », a déclaré Sofia Tomov, coordinatrice des opérations chez Access Reproductive Care Southeast, membre de la Mississippi Abortion Access Coalition. “Cela porte atteinte à la capacité des gens à participer au processus démocratique.”

Au Missouri, l’un des plusieurs états Alors qu’une initiative sur le droit à l’avortement pourrait être présentée aux électeurs à l’automne, un plan soutenu par des groupes anti-avortement nécessiterait que les initiatives remportent un vote majoritaire dans cinq des huit districts du Congrès de l’État, en plus d’une simple majorité à l’échelle de l’État.

La proposition intervient quelques jours après une campagne pour le droit à l’avortement dans le Missouri. lancé ses efforts de mesure électorale visant à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État. Les groupes de défense du droit à l’avortement dans le Missouri ont également critiqué le secrétaire d’État républicain Jay Ashcroft, affirmant qu’il tentait d’entraver l’initiative en manipulant le résumé du vote sur la mesure. Une cour d’appel du Missouri a récemment jugé que les résumés étaient politiquement partisan et trompeur.

Lorsqu’on lui a demandé pendant une récente audition du comité Si la proposition du GOP était une tentative de se débarrasser de la démocratie directe, le représentant républicain de l’État, Ed Lewis, a déclaré : « Je pense que nos pères fondateurs avaient à peu près aussi peur de la démocratie directe que nous devrions l’être. C’est pourquoi ils ont créé une république.

Sam Lee, lobbyiste de Campaign Life Missouri, a témoigné mardi de la nécessité de dispositions comme celle-ci qui garantissent que « les droits de la minorité ne soient pas piétinés ».

“La préoccupation de nos fondateurs, et celle de nombreuses personnes au fil des décennies et des années, est d’éviter la tyrannie de la majorité”, a-t-il déclaré.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat, John Rizzo, a déclaré que contrôler qui peut voter et sur quels sujets était « la plus haute priorité du Parti républicain au cours des 20 dernières années ».

« C’est ainsi que meurent les démocraties », a-t-il déclaré dans une interview. « Nous le regardons en temps réel. C’est le moment le plus effrayant que j’ai vu de ma vie.

Le représentant démocrate Joe Adams a critiqué le plan en partie en alléguant que les circonscriptions parlementaires et législatives de l’État sont regroupées pour favoriser les républicains. Cela rendrait presque impossible l’approbation d’une mesure sur l’avortement dans le cadre de la législation proposée.

Les tentatives visant à exclure les mesures relatives à l’avortement du scrutin dans le Missouri et le Mississippi suivent un modèle similaire dans d’autres États : cibler le processus d’initiative électoraleune forme de démocratie directe accessible aux électeurs dans seulement environ la moitié des États.

Le procureur général républicain de Floride a demandé à la Cour suprême de l’État de maintenir un amendement proposé sur le droit à l’avortement. hors du scrutin en tant que coalition pour le droit à l’avortement ce mois-ci atteint le nombre de signatures nécessaire pour le qualifier au scrutin de 2024.

Dans Nevadaun juge a approuvé mardi une pétition relative à une mesure de vote sur le droit à l’avortement comme étant éligible à la collecte de signatures, annulant ainsi une contestation judiciaire lancée par des groupes anti-avortement tentant d’empêcher que la question soit soumise aux électeurs.

Les défenseurs du droit à l’avortement dans l’Ohio ont déclaré que le vote de l’année dernière à l’échelle de l’État consacrer le droit à l’avortement dans la constitution de l’État concernait autant l’avortement que la référendum sur la démocratie elle-même. Ils ont dit les Républicains essayé d’obstruer le processus démocratique avant le vote et a tenté d’ignorer la volonté des électeurs après l’adoption de l’amendement.

Les républicains de l’Ohio ont appelé à un élection spéciale en août tenter de relever le seuil d’adoption des futurs amendements constitutionnels d’une majorité simple à 60 %. Cet effort a été rejeté lors des élections et a été largement considéré comme visant à saper l’amendement sur l’avortement.

Après que les électeurs de l’Ohio ont approuvé les protections contre l’avortement l’année dernière, les législateurs républicains se sont engagés à empêcher l’amendement d’annuler les restrictions de l’État. Certains ont proposé d’empêcher les tribunaux de l’Ohio d’interpréter toute affaire liée à l’amendement.

« Il ne s’agissait pas seulement d’avortement », a déclaré l’automne dernier Deirdre Schifeling, responsable politique et du plaidoyer de l’ACLU, après l’adoption de l’amendement de l’Ohio. « Il s’agit de savoir : « La majorité sera-t-elle entendue ? »

__

Les rédacteurs d’Associated Press Summer Ballentine à Jefferson City, Missouri, et Emily Wagster Pettus à Jackson, Mississippi, ont contribué à ce rapport.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.