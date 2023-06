Les législatures des États du GOP cherchent à mieux contrôler les bureaux électoraux des États et locaux

ATLANTA (AP) – Les législateurs de plusieurs États dirigés par les républicains ont cherché à exercer plus d’autorité sur les bureaux électoraux nationaux et locaux, affirmant que de nouveaux pouvoirs qui, selon les démocrates, pourraient être utilisés pour cibler les comtés de gauche lors des futures élections.

Les mesures vont de l’exigence de l’approbation législative des règlements judiciaires dans les poursuites liées aux élections à la création de voies pour prendre en charge les bureaux électoraux locaux.

En Caroline du Nord, une proposition républicaine faisant son chemin à l’Assemblée générale modifierait la composition des conseils électoraux des États et des comtés et donnerait aux législateurs le pouvoir exclusif de nommer les membres du conseil.

Les législateurs républicains du Texas ont récemment approuvé une législation qui non seulement élimine le haut responsable électoral du bastion démocrate du comté de Harris, qui comprend Houston, mais permet également au responsable électoral en chef de l’État – le secrétaire d’État – de prendre en charge le bureau électoral du comté. Le secrétaire est nommé par le gouverneur et confirmé par le Sénat, tous deux désormais aux mains des républicains.

Les observateurs électoraux disent qu’il est impératif pour la confiance du public que les élections restent exemptes de manipulation partisane et ils disent qu’ils craignent que les législateurs décident d’affirmer leurs nouveaux pouvoirs à des fins politiques.

« Il existe des moyens par lesquels les États peuvent intervenir et aider les responsables électoraux locaux », a déclaré David Levine, un ancien responsable électoral local de l’Idaho qui est maintenant chercheur principal à l’Alliance pour la sécurisation de la démocratie du German Marshall Fund. « Au lieu de cela, nous voyons des États promulguer des lois qui pourraient introduire de nouveaux défis dans la conduite des élections américaines. »

Les tentatives des législatures républicaines d’étendre leur pouvoir sur le déroulement des élections ont grimpé en flèche depuis l’élection présidentielle de 2020, stimulées par les fausses allégations de fraude généralisée de l’ancien président Donald Trump. Les législateurs républicains caractérisent ces mesures comme une surveillance nécessaire visant à améliorer les élections, tandis que les démocrates les critiquent comme des prises de pouvoir qui pourraient être utilisées pour interférer dans le vote ou le dépouillement.

Les bureaux qui supervisent les élections au niveau de l’État ou au niveau local sont principalement occupés par des personnes qui remportent des élections partisanes ou qui sont nommées dans le cadre d’un processus impliquant des responsables partisans. Mais ceux qui occupent les postes ont généralement travaillé pour maintenir une approche non partisane de la conduite des élections. Depuis l’élection présidentielle de 2020, quelques-uns de ces postes ont été occupés par des personnes qui ont rejeté les résultats, soulevant des doutes sur la manière dont ils dirigeront leur bureau.

Certaines des lois adoptées pendant cette période par les législateurs républicains ont suscité des inquiétudes supplémentaires concernant l’ingérence partisane. Selon les données recueillies par le Voting Rights Lab, qui suit la législation relative au vote dans les États et plaide pour un accès élargi aux électeurs.

Au Texas, les lois qui viennent d’être adoptées par les législateurs républicains et promulguées par le gouverneur républicain Greg Abbott aboliront le bureau de l’administrateur des élections dans le comté fortement démocrate de Harris, qui comprend Houston et compte plus de 2 millions d’électeurs. Les lois prévoient également un moyen pour l’État de prendre en charge le contrôle du bureau électoral du comté à l’avenir.

La précipitation du GOP du Texas pour secouer les élections dans le troisième plus grand comté du pays – et un avec un grand nombre d’électeurs hispaniques et noirs – a fait suite à des problèmes limités lors des élections de novembre, notamment une pénurie de bulletins de vote et l’ouverture tardive de certains bureaux de vote. Les trébuchements précédents ont également placé les élections du comté de Harris sous le contrôle des républicains, y compris 10 000 bulletins de vote par correspondance qui n’ont pas été comptés le jour de la primaire de 2022.

« Il s’agit de performances, pas de politique », a déclaré le sénateur Paul Bettencourt, un républicain de Houston.

Les dirigeants du comté de Harris ont accusé les républicains d’utiliser les problèmes comme excuse pour prendre un plus grand contrôle des élections dans un endroit qui penche de plus en plus vers les démocrates. Un procès est attendu.

Le comté a été pratiquement divisé lors de la course présidentielle de 2012. En 2020, le démocrate Joe Biden a facilement remporté le comté de Harris à deux chiffres.

« Cela a été une grande saga de l’État décidant qu’il n’aime pas la façon dont les résidents du comté de Harris votent, alors à la place, ils vont prendre le contrôle de l’appareil électoral du comté de Harris », a déclaré la juge du comté de Harris, Lina Hidalgo, démocrate. et le plus haut fonctionnaire élu du comté.

En Caroline du Nord, où les républicains contrôlent la législature, les législateurs tentent à nouveau de retirer le pouvoir au gouverneur, un démocrate, de décider qui siège aux commissions électorales. Ces mesures interviennent après que les républicains ont été contrecarrés les années précédentes par les tribunaux et par les électeurs, qui se sont opposés à un amendement constitutionnel de 2018.

Les républicains, qui détiennent désormais des majorités sans droit de veto, envisagent un Conseil des élections d’État de huit personnes qui serait probablement composé d’un nombre égal de démocrates et de républicains, nommés par les dirigeants législatifs des deux partis politiques. Il remplacerait le modèle actuel de cinq personnes, avec des personnes nommées par le gouverneur démocrate Roy Cooper sur la base de listes de candidats fournies par les deux partis. En vertu de la loi actuelle de l’État, pas plus de trois membres du conseil d’administration peuvent appartenir au même parti politique.

Les républicains ont souligné un accord juridique conclu sur les délais de vote par correspondance pendant la pandémie de COVID-19 entre le conseil contrôlé par les démocrates et un groupe affilié à un syndicat comme preuve de méfait partisan.

« Ces actions ont été rendues possibles par un conseil qui a contourné le processus législatif et fait perdre confiance aux habitants de la Caroline du Nord dans le processus électoral », a déclaré le chef du Sénat, Phil Berger, un républicain. « Maintenant, nous allons prendre les mesures nécessaires pour commencer à reconstruire cette confiance. »

Le projet de loi sur les élections, qui a été adopté par le Sénat la semaine dernière, réduirait également la taille des commissions électorales de comté de cinq à quatre. Les dirigeants législatifs des deux partis nommeraient les membres, plutôt que le modèle actuel dans lequel le gouverneur a une nomination et le State Board of Elections occupe le reste des sièges. Les démocrates voient le changement comme une recette pour l’impasse.

« Cela va entraîner des résultats électoraux non certifiés, de l’incertitude et des litiges sans fin », a déclaré le chef de la minorité Dan Blue, un démocrate.

Les craintes d’une prise de contrôle ne se sont pas concrétisées en Géorgie après que la législature contrôlée par le GOP a adopté un projet de loi en 2021 qui donnait au Conseil électoral d’État le pouvoir d’intervenir dans les bureaux électoraux du comté et de révoquer les responsables électoraux locaux. Après que sa clause de révision ait été déclenchée par les législateurs républicains, le conseil a lancé un examen du comté de Fulton, qui comprend une grande partie d’Atlanta et a eu des antécédents de troubles électoraux.

Après que l’examen a révélé que le comté fortement démocrate avait montré une amélioration considérable, le conseil a récemment décidé de ne pas reprendre son bureau électoral. Matt Mashburn, un républicain nommé au conseil d’administration, a déclaré que les « têtes parlantes avaient tort » lorsqu’ils ont suggéré que la loi serait utilisée pour se mêler des élections locales.

« Je pense que le processus a été très bon et minutieux, et tout le monde a pris son temps », a-t-il déclaré.

Dans le Wisconsin, les commissaires aux élections des États doivent se réunir la semaine prochaine pour déterminer si Meagan Wolfe, l’administratrice électorale non partisane de l’État, devrait servir un autre mandat. C’est l’un des rares exemples d’administration électorale non partisane aux États-Unis.

Les commissaires évaluent les chances que Wolfe survive à la confirmation au Sénat dirigé par les républicains, où certains législateurs se sont engagés à ne pas la soutenir malgré de nombreuses critiques dans l’État affirmant qu’il n’y avait aucune preuve de fraude ou d’actes répréhensibles généralisés lors des élections de l’État en 2020. l’État a fait divers efforts ces dernières années pour affaiblir la commission électorale bipartite, qui compte un nombre égal de démocrates et de républicains.

Kathy Bernier, ancienne sénatrice républicaine de l’État et responsable des élections du comté qui s’est prononcée contre les fausses allégations de fraude généralisée, a déclaré que les commissaires étaient confrontés à un vote difficile.

« Le problème avec les républicains et les démocrates en ce moment, c’est qu’ils ne font confiance à personne comme non partisan », a-t-elle déclaré. « Donc, qui qu’ils choisissent, d’un côté ou de l’autre, il y aura probablement une plainte ou deux. »

___

les rédacteurs de l’Associated Press Jeff Amy à Atlanta ; Gary Robertson à Raleigh, Caroline du Nord ; Paul Weber à Austin, Texas ; et Harm Venhuizen à Madison, Wisconsin, ont contribué à ce rapport.

Christina A. Cassidy, Associated Press