Les législatrices néo-zélandaises sont plus nombreuses que les hommes pour la première fois

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Pour la première fois dans l’histoire de la Nouvelle-Zélande, la majorité des législateurs sont des femmes.

Soraya Peke-Mason du Parti travailliste libéral a prêté serment au Parlement mardi, en remplacement de l’ancien président Trevor Mallard, parti pour devenir ambassadeur en Irlande. Avec la démission d’un autre législateur masculin, il a fait pencher la balance au Parlement à 60 femmes et 59 hommes.

“Bien que ce soit une journée spéciale pour moi, je pense que c’est historique pour la Nouvelle-Zélande”, a déclaré Peke-Mason aux journalistes.

Cette étape importante place la Nouvelle-Zélande parmi une demi-douzaine de nations dans le monde qui peuvent cette année revendiquer au moins 50% de représentation féminine dans leurs parlements, selon l’Union interparlementaire. D’autres nations incluent Cuba, le Mexique, le Nicaragua, le Rwanda et les Émirats arabes unis.

À l’échelle mondiale, environ 26 % des législateurs sont des femmes, selon le syndicat.

La Nouvelle-Zélande a une histoire de forte représentation féminine. En 1893, elle est devenue la première nation à permettre aux femmes de voter. L’actuelle Première ministre Jacinda Ardern est la troisième femme dirigeante du pays, et les femmes occupent actuellement un certain nombre d’autres postes de haut niveau, notamment celui de juge en chef de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande et de gouverneur général.

“Je suis vraiment ravie que mes filles grandissent dans un pays où les femmes sont représentées de manière égale dans la vie publique”, a déclaré Nicola Willis, chef adjointe du Parti national conservateur.

Marama Davidson, co-leader du Parti vert libéral, a été plus directe.

“Il était temps de blimmin”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Ardern a averti que la situation des femmes dans de nombreux autres pays était précaire.

“Alors que nous avançons, c’est comme si nous regardions tant de femmes subir un recul rapide en cours”, a-t-elle déclaré.

Et atteindre la parité hommes-femmes ne pourrait s’avérer que transitoire. Les sondages d’opinion indiquent que les partis conservateurs néo-zélandais, qui comptent actuellement une proportion de femmes inférieure à celle de leurs rivaux libéraux, sont sur le point de faire des gains lors des élections générales de l’année prochaine.

Nick Perry, l’Associated Press