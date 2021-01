WASHINGTON – La candidate du président Joe Biden pour être ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, pourrait avoir besoin d’une partie de sa « diplomatie gombo », mercredi, alors qu’elle affrontera les législateurs pour son audience de confirmation.

Avec une carrière de 35 ans au service extérieur, Thomas-Greenfield apporterait un ton différent à l’organisme international que ses récents prédécesseurs.

«Lorsque l’Amérique se présente – lorsque nous sommes cohérents et persistants – lorsque nous exerçons notre influence conformément à nos valeurs – l’ONU peut être une institution indispensable pour faire progresser la paix, la sécurité et notre bien-être collectif», prévoit Thomas-Greenfield à dire aux législateurs mercredi, selon des extraits de ses remarques liminaires obtenues par USA TODAY.

« Si au contraire nous nous éloignons de la table et permettons aux autres de combler le vide, la communauté mondiale en souffre – tout comme les intérêts américains », dit-elle.

L’ancien président Donald Trump a tourné en dérision les Nations Unies et d’autres institutions multilatérales. Il a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et d’un programme d’aide des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le premier ambassadeur de Trump à l’ONU, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley, s’est fait un nom au sein de l’institution internationale en défendant la politique étrangère de Trump «America First». Le successeur de Haley, Kelly Knight Craft, a semblé éviter les projecteurs.

Thomas-Greenfield a occupé de nombreux postes diplomatiques à travers le monde – du Kenya au Pakistan. Elle a été ambassadrice des États-Unis au Libéria de 2008 à 2012 avant de devenir la principale diplomate américaine pour les affaires africaines de l’administration Obama.

Ses alliés disent qu’elle est largement admirée au sein du département d’État et qu’elle aidera Biden à restaurer la réputation de l’Amérique sur la scène mondiale.

« Elle comprend le maintien de la paix, elle comprend l’ONU, elle comprend le monde en développement », a déclaré à USA TODAY en novembre Wendy Sherman, qui a été sous-secrétaire d’État aux affaires politiques dans l’administration Obama. Sherman est également sur le point de rejoindre l’administration Biden, s’il est confirmé, en tant que secrétaire d’État adjoint.

Les législateurs vont probablement griller Thomas-Greenfield sur les priorités de politique étrangère les plus controversées de Biden, y compris sa volonté de relancer l’accord nucléaire iranien et sa promesse de faire face à une Chine de plus en plus agressive.

Elle prévoit de dire aux législateurs que s’engager à l’ONU et dans d’autres organisations internationales est essentiel pour repousser la Chine.

« Nous savons que la Chine travaille à travers le système des Nations Unies pour conduire un programme autoritaire qui s’oppose aux valeurs fondatrices de l’institution – les valeurs américaines », dira-t-elle. « Leur succès dépend de notre retrait continu. Cela ne se produira pas sur ma montre. »

S’il est confirmé, Thomas-Greenfield pourrait faire face à un scepticisme et à un ressentiment persistants au travail après l’approche abrasive de l’administration Trump envers l’institution et son traitement des alliés de l’Amérique.

Face aux croix en feu et aux mitrailleuses

Thomas-Greenfield, qui est de race noire, est né à Baker, en Louisiane, au début des années 1950 et a fréquenté des écoles séparées dans son enfance. Dans un discours de 2019, elle a décrit avoir grandi dans une ville « dans laquelle le KKK venait régulièrement le week-end et brûlait une croix dans la cour de quelqu’un ».

Lorsqu’elle a fréquenté la Louisiana State University, David Duke, un suprémaciste blanc et leader du Klan, avait une présence significative sur le campus, a déclaré Thomas-Greenfield, en racontant le racisme profond auquel elle a été confrontée pendant ses années universitaires.

En 1994, Thomas-Greenfield a été envoyé au Rwanda pour évaluer les conditions des réfugiés au milieu du génocide dans ce pays. Elle a déclaré avoir été confrontée à un « jeune homme aux yeux vitreux » muni d’une mitrailleuse qui l’avait apparemment confondue avec un Tutsi qu’il avait été chargé de tuer.

« Je n’ai pas paniqué. J’avais peur, ne vous méprenez pas », a-t-elle déclaré dans ses remarques de 2019. Elle lui a demandé son nom, lui a dit le sien et a réussi à se sortir de la situation.

Son outil de négociation secret, dit-elle, est la «diplomatie gombo», qu’elle a employée sur quatre continents pendant son service extérieur. Elle invitait les invités à aider à faire un roux et à hacher les oignons pour la «Sainte Trinité» (oignons, poivrons et céleri) dans la tradition cajun.

«C’était ma façon de faire tomber les barrières, de me connecter avec les gens et de commencer à se voir à un niveau humain», a déclaré Thomas-Greenfield. « Un peu de Lagniappe (ou «quelque chose de plus» en cajun) est ce que nous disons en Louisiane. »

Mardi, le Sénat a confirmé Antony Blinken à la tête du département d’État par un vote de 78 voix contre 22.

Contributeur: Maureen Groppe