Les législateurs, visant les grandes technologies, poussent la refonte radicale de la législation antitrust

« À l’heure actuelle, les monopoles technologiques non réglementés ont trop de pouvoir sur notre économie. Ils sont dans une position unique pour choisir les gagnants et les perdants, détruire les petites entreprises, augmenter les prix des consommateurs et mettre des gens au chômage », a déclaré le représentant David Cicilline, démocrate de Rhode Island et président du sous-comité antitrust. « Notre programme uniformisera les règles du jeu et garantira que les monopoles technologiques les plus riches et les plus puissants respectent les mêmes règles que le reste d’entre nous. »

Les factures – cinq au total – visent directement Amazon, Apple, Facebook et Google et leur emprise sur le commerce, l’information et le divertissement en ligne. Les propositions faciliteraient le démantèlement des entreprises qui utilisent leur domination dans un domaine pour obtenir une place forte dans un autre, créeraient de nouveaux obstacles pour les acquisitions de concurrents naissants et donneraient aux régulateurs plus de fonds pour les sociétés de police.

WASHINGTON – Les législateurs de la Chambre ont présenté vendredi une législation antitrust radicale visant à restreindre le pouvoir des Big Tech et à empêcher la consolidation des entreprises dans l’économie, dans ce qui serait la mise à jour la plus ambitieuse des lois sur les monopoles depuis des décennies.

L’introduction des projets de loi, qui bénéficient d’un certain soutien bipartite, représente le défi le plus agressif à ce jour, de Capitol Hill aux géants de la technologie de la Silicon Valley, qui ont prospéré pendant des années sans réglementation ni grande restriction sur l’expansion de leur entreprise. Amazon, Apple, Facebook et Google ont une capitalisation boursière combinée de 6 300 milliards de dollars, soit quatre fois plus que la valeur des 10 plus grandes banques du pays.

Au cours de la dernière décennie, des dizaines de projets de loi sur la confidentialité des données, la responsabilité de la parole et la sécurité en ligne des enfants ont échoué. Mais les efforts visant à freiner la domination des plus grandes entreprises technologiques ont obtenu un large soutien ces dernières années. Le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission sous l’administration Trump ont accusé Google et Facebook de pratiques anticoncurrentielles et ont engagé des poursuites qui devraient durer des années. Les démocrates et les républicains soulignent la domination d’une poignée d’entreprises comme étant à l’origine de la propagation de la désinformation, de l’inégalité du travail et des salaires et des règles aléatoires pour la parole sur Internet.

Les géants de la technologie sont confrontés à des défis similaires à leur pouvoir à travers le monde, confrontés à de multiples enquêtes antitrust de Facebook, Amazon et Google en Europe et à une nouvelle législation en Australie et en Inde pour limiter le pouvoir des géants américains.

« Ce ne sont que le type de nouvelles lois dont nous avons besoin pour vraiment résoudre le problème du pouvoir de contrôle des plates-formes numériques dominantes », a déclaré Charlotte Slaiman, directrice de la concurrence pour Public Knowledge, un groupe d’intérêt public. « Les grandes entreprises technologiques ont tellement d’outils puissants pour protéger leurs monopoles. Ces projets de loi donneraient aux autorités antitrust quelques outils plus puissants pour ouvrir les marchés des plateformes numériques à la concurrence. »

