Les législateurs veulent une enquête sur la désinformation sur les réseaux sociaux liée à Hélène

Rumeurs et fausses informations sur les réponses d’urgence fédérales, étatiques et locales aux zones dévastées par Ouragan Hélène a commencé à circuler sur les sites de médias sociaux quelques jours seulement après que la tempête ait provoqué des destructions dans le sud-est.

Désormais, les législateurs fédéraux veulent des enquêtes officielles sur la propagation rapide d’informations manifestement fausses partagées et parfois amplifiées par des personnalités publiques avec une portée illimitée.

La représentante Deborah Ross (NC-02), rejointe par des membres du Congrès de Géorgie et de Floride, a envoyé un lettre au Congrès exprimant leurs inquiétudes.

« Nous écrivons pour exhorter les commissions judiciaires, de surveillance et de l’énergie et du commerce de la Chambre des représentants à enquêter et à tenir des audiences sur le rôle que jouent les plateformes de médias sociaux dans la diffusion de fausses informations, de théories du complot et d’escroqueries à la suite de catastrophes naturelles », a-t-il déclaré. lit la lettre.

Bien que les sociétés de médias sociaux soient des entités privées, les législateurs affirment que le Congrès a son mot à dire pour garantir la sécurité en ligne des Américains.

« Le Congrès a le pouvoir et la responsabilité d’améliorer les espaces numériques dans lesquels des millions d’Américains recherchent et promeuvent des informations en temps de crise, et les récents efforts du Congrès pour demander des comptes aux plateformes de médias sociaux ont créé un précédent important », peut-on lire dans la lettre adressée au Congrès.

La cause de l’inquiétude

Les théories de désinformation et de complot répandues sur des plateformes comme Instagram, Facebook, Discord, TikTok et X (anciennement Twitter) vont d’affirmations comme celle selon laquelle le gouvernement aurait créé les ouragans Milton et Helene, jusqu’aux escroqueries et appels à la violence.

« Un article sur TikTok déclarait que les employés de la FEMA devraient être « arrêtés, abattus ou pendus à vue » », peut-on lire dans la lettre adressée au Congrès.

Les appels à la violence ne sont pas seulement de la rhétorique. À la mi-octobre, la police a arrêté un homme de 44 ansWilliam Parsons, pour des menaces présumées contre des employés de la FEMA travaillant sur les efforts de rétablissement en Caroline du Nord.

Les appels à la violence ne sont qu’une préoccupation parmi d’autres. Les escroqueries sont également répandues et ciblent les plus vulnérables et qui tentent de survivre au jour le jour.

« Une série de messages largement diffusés sur Facebook et X affirmaient faussement que la FEMA offrait une nouvelle subvention pour une aide financière immédiate à tous les résidents, quel que soit l’impact, ce qui a entraîné un flot de candidatures à des programmes inexistants », peut-on lire dans la lettre.

La propagation de la désinformation n’est pas un concept nouveau, mais à mesure que la technologie continue de progresser et que des personnalités notables élargissent leur audience, il devient de plus en plus facile pour les conspirations et les idées marginales de pénétrer dans la conscience dominante.

Directrice de la FEMA Deanne Criswell a dit le niveau de désinformation: « [is] le pire [she’s] jamais vu. »

Ross et les autres membres du Congrès souhaitent que les commissions enquêtent sur quatre points principaux, notamment :

L’incapacité des sociétés de médias sociaux à lutter de manière adéquate contre la désinformation Le rôle des algorithmes dans l’amplification de la désinformation et des escroqueries L’impact de la désinformation sur la confiance du public et la reprise après sinistre Défauts de protection contre les escroqueries et la fraude

Si des enquêtes sont ouvertes, ce ne serait pas la première fois que le Congrès examinerait de plus près le rôle des sociétés de médias sociaux et la désinformation.

« L’enquête bipartite du House Energy and Commerce Committee sur la désinformation pendant la pandémie de COVID-19 a soulevé des questions cruciales sur le rôle des algorithmes et la modération inefficace du contenu sur des plateformes telles que Facebook et YouTube », peut-on lire dans la lettre.

Les ramifications de la désinformation sont importantes, et la demande du Congrès indique clairement ce qui est en jeu si la désinformation continue de se propager de manière incontrôlée et amplifiée par ceux qui ont le potentiel d’atteindre des centaines de millions de personnes en appuyant simplement sur un bouton.

« Des vies, des moyens de subsistance et l’intégrité de nos efforts de rétablissement en dépendent. Nous sommes prêts à travailler avec vous pour garantir la protection des personnes touchées par ces catastrophes et les futures urgences », conclut la lettre.

Les représentants Kathy Castor (FL-14), Hank Johnson (GA-04), Jared Moskowitz (FL-23), Kathy Manning (NC-06), Valerie Foushee (NC-04) et Wiley Nickel (NC-13) se sont joints Ross dans la rédaction de la lettre.

