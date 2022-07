Les législateurs veulent renforcer la sécurité sociale. Comment les avantages peuvent changer

Des militants participent à un rassemblement demandant l’expansion des prestations de sécurité sociale devant la Maison Blanche le 13 juillet 2015. Getty Images

Deux démocrates de Washington – le sénateur Mazie Hirono d’Hawaï et le représentant Ted Deutch de Floride – se sont associés la semaine dernière pour réintroduire une législation visant à renforcer la sécurité sociale. Leur projet de loi, la Loi sur la protection et la préservation de la sécurité sociale, vise à étendre la capacité du programme à verser des prestations. L’administration de la sécurité sociale prévoit que les fonds combinés du programme s’épuiseront en 2035, date à laquelle 80 % des prestations seront payables. La proposition de Hirono et Deutch prolongerait cela en portant la date d’épuisement à 2052, selon une analyse du plan par le Bureau de l’actuaire en chef de la Social Security Administration. De plus, d’ici la fin de la période projetée de 75 ans, cela réduirait le déficit fédéral d’environ 12,3 billions de dollars. En savoir plus sur les finances personnelles :

10,5 % d’ajustement au coût de la vie de la sécurité sociale prévu pour 2023 “Chaque jour, j’entends des histoires de personnes âgées de mon district sur l’importance de leurs chèques de sécurité sociale pour leur qualité de vie et leur survie au jour le jour”, a déclaré Deutch, dans un communiqué. “Ce projet de loi non seulement maintiendra ces avantages vitaux, mais les renforcera pour les décennies à venir.” Avec seulement 13 ans avant que les fonds de la sécurité sociale ne soient épuisés, d’autres démocrates ont également proposé de prolonger ce délai tout en rendant les prestations plus généreuses. Cela inclut la loi sur l’expansion de la sécurité sociale présentée en juin par les sens. Bernie Sanders, I-Vt., et Elizabeth Warren, D-Mass., Avec la législation complémentaire de la Chambre présentée par le représentant Peter DeFazio, D-Ore.

Pendant ce temps, un autre projet de loi, Social Security 2100: A Sacred Trust. dirigé par le représentant John Larson, D-Conn., A été réintroduit en octobre. Bien que les détails des plans varient, ils ont des objectifs similaires.

Augmenter les impôts des riches

Actuellement, la sécurité sociale est financée par des charges sociales de 6,2 % payées à la fois par les travailleurs et leurs employeurs. Mais ces impôts ne s’appliquent qu’aux revenus jusqu’à 147 000 $ à compter de 2022. Le projet de loi de Hirono et Deutch appelle à la suppression progressive du plafond au cours des sept prochaines années. Pour les cotisations supérieures au plafond, cela offrirait des avantages supplémentaires. La proposition de Sanders et Warren appliquerait la taxe sur les salaires à tous les revenus supérieurs à 250 000 $ par an, y compris les gains en capital, tout en augmentant les impôts sur le revenu net de placement et certains revenus d’entreprise. Le projet de loi de Larson appelle à réappliquer les charges sociales pour les salaires supérieurs à 400 000 $. La différence entre le plafond actuel et le seuil de 400 000 $ – un soi-disant trou de beignet – finirait par se combler à mesure que le plafond augmenterait chaque année.

Rendre les prestations plus généreuses

Chaque projet de loi démocrate vante différentes façons d’obtenir plus d’argent dans les poches des bénéficiaires de la sécurité sociale. La facture de Hirono and Deutch permet à la famille d’un bénéficiaire décédé de ne plus avoir à retourner son dernier chèque de prestations. Le projet de loi Sanders et Warren prévoit de donner aux bénéficiaires 2 400 $ supplémentaires par an, soit 200 $ par mois. La proposition comprend également une prestation minimale plus élevée indexée à 125 % du seuil de pauvreté. Il rétablirait également les prestations d’études jusqu’à l’âge de 22 ans pour les enfants de travailleurs handicapés ou décédés. La proposition de Larson donnerait également à tous les bénéficiaires une augmentation d’environ 2% de la prestation moyenne. La prestation minimale serait également fixée au-dessus du seuil de pauvreté. Il comprend également des dispositions visant à améliorer les prestations des veuves et des veufs, tout en abrogeant les règles qui réduisent les prestations des fonctionnaires, connues sous le nom de Windfall Elimination Provision et Government Pension Offset.

Modification du mode de calcul des ajustements annuels

Les trois plans démocrates appellent à changer la façon dont les ajustements annuels du coût de la vie de la sécurité sociale sont mesurés par rapport à l’indice des prix à la consommation pour les personnes âgées, ou IPC-E. Bien qu’expérimental, l’IPC-E serait une meilleure mesure, selon eux, des coûts que paient les personnes âgées que le sous-ensemble actuel de l’indice des prix à la consommation utilisé pour calculer les variations annuelles des prestations, appelé indice des prix à la consommation pour les salariés urbains et les employés de bureau, ou CPI-W.

Quel plan pourrait sortir avant

Une différence clé entre les plans est dans quelle mesure ils étendent la solvabilité de la sécurité sociale. Le projet de loi Hirono et Deutch devrait étendre la solvabilité jusqu’en 2052. Le projet de loi de Sanders et Warren devrait financer entièrement le programme pour les 75 prochaines années, ou au-delà de 2096. Le projet de loi de Larson, cependant, a le délai le plus court, en prolongeant la date d’épuisement jusqu’en 2038.

Toute solution au problème de la sécurité sociale devra bénéficier d’un soutien bipartisan. Shai Akabas directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center

Pour cette raison, la dernière version de la loi 2100 sur la sécurité sociale a suscité quelques critiques. Une version précédente du projet de loi visait à prolonger la solvabilité du programme au siècle prochain. Notamment, le plan de Larson réduirait le manque à gagner du programme sur 75 ans d’environ la moitié, un analyse récente du Center on Budget and Policy Priorities c’est noté. Pourtant, bon nombre des bonifications des prestations prendraient fin après cinq ans. “D’ici 2039, le Congrès devra agir pour éviter l’épuisement des réserves et les réductions automatiques des prestations”, a noté le Center on Budget and Policy Priorities. Avec 202 co-sponsors à la Chambre, la dernière proposition de la sécurité sociale 2100 a le plus de soutien.

Quand le mouvement pourrait se produire

Le représentant John Larson, D-Conn., Et d’autres législateurs discutent de la loi sur la sécurité sociale 2100, qui comprendrait des prestations minimales accrues, à Capitol Hill le 26 octobre 2021. Drew Anger | Getty Images Actualités | Getty Images

Le Comité national pour préserver la sécurité sociale et l’assurance-maladie a approuvé tous les plans. “Nos priorités sous-jacentes sont de répondre au nombre croissant d’Américains qui vont dépendre de la sécurité sociale pour la totalité ou la majeure partie de leurs revenus à la retraite, ainsi que d’étendre la solvabilité du programme”, a déclaré Dan Adcock, directeur des relations gouvernementales et des politiques. au Comité national pour préserver la sécurité sociale et l’assurance-maladie. Cependant, Larson, qui est président du sous-comité des voies et moyens de la Chambre sur la sécurité sociale, est particulièrement bien placé pour persuader les dirigeants de faire annoter le projet de loi en commission et de le faire voter par la Chambre, a-t-il déclaré. Actuellement, l’espoir est que cela puisse se produire avant les élections de novembre, selon Adcock.