Les législateurs veulent que Bolsonaro quitte les États-Unis

Les démocrates du Congrès américain ont comparé l’ancien président brésilien à Donald Trump et l’ont accusé d’avoir incité à de violentes émeutes chez lui

Les membres du Congrès démocrate ont exhorté les autorités américaines à extrader l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro vers son pays d’origine, après que ses partisans ont pris d’assaut des bâtiments gouvernementaux dans la capitale, Brasilia, dimanche.

Bolsonaro aurait vécu près d’Orlando, en Floride, depuis décembre, date à laquelle il a fui le Brésil et a refusé de participer à la cérémonie de remise de l’écharpe présidentielle à son successeur, Luiz Inacio Lula da Silva.

S’adressant à Jim Acosta de CNN, le démocrate texan Joaquin Castro a appelé la Maison Blanche et les autorités locales de Floride à envisager d’envoyer le “dangereux” Bolsonaro de retour au Brésil.

Bolsonaro “devrait être extradé vers le Brésil”, Castro a déclaré à CNN, le décrivant comme un autoritaire qui a utilisé le “[Donald] Livre de jeu de Trump » inspirer “des terroristes nationaux pour tenter de prendre le pouvoir”.

Son message intervient après que des milliers de partisans de Bolsonaro ont défilé dimanche dans la capitale brésilienne, affirmant que les élections présidentielles d’octobre étaient compromises. Les manifestants, qui ont insisté sur le fait qu’il y avait eu un certain nombre d’irrégularités de vote lors de l’élection, ont fini par prendre d’assaut le Congrès brésilien, la Cour suprême et le palais présidentiel du Planalto, provoquant de violents affrontements avec la police.

Bolsonaro a nié à plusieurs reprises toute implication dans les troubles, insistant sur le fait qu’il ne soutenait que les manifestations pacifiques, qui sont “fait partie de la démocratie”.

Il y a deux ans, notre Capitole a été attaqué par des fanatiques, maintenant nous le voyons se produire au Brésil. Solidarité avec Lula et le peuple brésilien. Les démocraties du monde entier doivent s’unir pour condamner cette attaque contre la démocratie. Bolsonaro ne devrait pas être réfugié en Floride. – Ilhan Omar (@IlhanMN) 8 janvier 2023

Le président brésilien nouvellement investi, Lula da Silva, a qualifié à plusieurs reprises son prédécesseur de « génocidaire », tandis que l’administration Joe Biden et d’autres responsables américains l’ont comparé à l’ancien président américain Donald Trump.

“Il a essentiellement utilisé le manuel de Trump pour inciter les terroristes nationaux à essayer de prendre le contrôle du gouvernement”, Casto a déclaré à CNN, affirmant que les manifestations de dimanche rappelaient les émeutes du 6 janvier au Capitole en 2020.

Lire la suite Bolsonaro répond aux accusations d’émeute au Brésil

La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a également pesé, écrivant sur Twitter que les manifestations au Brésil étaient les mêmes que les “mouvements fascistes” prétendument orchestrée par Trump lorsqu’il a refusé de concéder l’élection à Biden.

Des opinions similaires ont également été exprimées par les représentants Mark Takano de Californie et Ilhan Omar du Minnesota, qui ont tous deux qualifié les émeutes de “attaque” sur la démocratie.

Le président Lula, qui se trouvait à Sao Paulo, a été contraint de déclarer l’état d’urgence dans le district fédéral de Brasilia, nommant le ministre de la Justice Ricardo Garcia Capelli à la tête de la “l’intervention fédérale”.

Dimanche soir, après des heures d’affrontements et des centaines d’arrestations, la police anti-émeute a réussi à reprendre le contrôle des bâtiments gouvernementaux en utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau. La police a annoncé qu’au moins 300 personnes avaient été arrêtées et le ministre de la Justice a averti que les arrestations se poursuivraient toute la nuit, alors que les autorités tentent d’identifier toutes les personnes impliquées dans ce qu’il a qualifié d’acte de “terrorisme” et une tentative “coup.”