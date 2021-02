Les législateurs vénézuéliens soutiennent l’expulsion de l’ambassadeur de l’UE après que Bruxelles a imposé des sanctions aux responsables de Caracas

L’Assemblée nationale du Venezuela a soutenu une initiative visant à expulser l’ambassadeur de l’UE à Caracas du comté et a rejeté la décision de Bruxelles de sanctionner 19 responsables vénézuéliens pour «atteinte à la démocratie» et violations des droits de l’homme.

« Je vote à deux mains pour que le représentant de l’Union européenne soit déclaré persona non grata », Le président de l’Assemblée, Jorge Rodriguez, a déclaré mardi avant d’appeler au vote qui exige une révision de la présence de l’UE à Caracas.

Plus tard mardi, l’Assemblée nationale, contrôlée par le parti du grand pôle patriotique du président Nicolas Maduro, a voté à l’unanimité le rejet des sanctions de Bruxelles et a demandé à Maduro de déclarer la chef de la délégation de l’UE, Isabel Brilhante Pedrosa, persona non grata et de poursuivre avec elle. expulsion.

Le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza doit rencontrer mercredi l’ambassadeur de l’UE, ainsi que des représentants diplomatiques de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et des Pays-Bas.

Ce n’est pas la première fois que Brilhante fait face à la colère de Maduro. En juin 2020, Maduro a ordonné son expulsion quelques heures seulement après que Bruxelles ait appliqué des sanctions contre 11 fonctionnaires.

Lundi, Bruxelles a accepté de sanctionner 19 responsables vénézuéliens, portant le nombre total de Vénézuéliens sur la liste noire de l’UE de 36 à 55, y compris le vice-président, Delcy Rodríguez.

L’UE affirme que les personnes sanctionnées lundi sont coupables d’avoir porté atteinte à la démocratie et «Graves violations des droits de l’homme et restrictions des libertés fondamentales.»

Les sanctions concernent les élections de décembre 2020 au Venezuela, qui ont été boycottées par l’opposition et ont vu Maduro gagner le contrôle quasi total du Parlement.

