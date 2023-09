Les législateurs ukrainiens rétablissent la règle de divulgation pour lutter contre la corruption, avec un problème

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Les législateurs ukrainiens ont voté mardi en faveur du rétablissement – ​​mais en reportant d’un an – une règle clé anti-corruption qui les obligerait à divulguer ouvertement leurs avoirs, soulevant potentiellement de nouvelles questions sur l’engagement du pays à lutter contre la corruption aux plus hauts niveaux du gouvernement. Les divulgations de patrimoine par les parlementaires ont été stoppées l’année dernière, apparemment pour des raisons de sécurité, à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.

Mardi, le Parlement a voté le rétablissement des déclarations – que le Fonds monétaire international avait fixées comme condition pour le décaissement d’une partie d’un programme d’assistance économique de 15,6 milliards de dollars. Mais le Parlement a prévu un délai supplémentaire d’un an avant que la nouvelle obligation de divulgation n’entre en vigueur.

Cette décision intervient peu de temps après que le Parlement a voté la destitution du ministre de la Défense Oleksii Reznikov, qui a démissionné lundi à la demande du président Volodymyr Zelensky. La nomination de Zelensky pour remplacer Reznikov a été applaudie par les militants anti-corruption car le ministère de la Défense est empêtré dans des allégations de corruption.

Yaroslav Yurchyshyn, député de l’opposition et ancien directeur de Transparency International en Ukraine, a dénoncé cette décision en matière de divulgation. Sur Facebook, Yurchyshyn a qualifié cela de « manipulation » et a déclaré que l’objectif était de « retarder autant que possible le moment où il sera nécessaire de signaler ses vacances à Dubaï » ou l’achat d’une nouvelle maison.

Zelensky a pris plusieurs mesures ces derniers mois pour assurer les partisans internationaux de l’Ukraine qu’il est déterminé à éradiquer la corruption publique et à préserver les milliards d’aide militaire et économique qui ont maintenu le pays en vie depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

Le remplacement de Reznikov semble être la dernière initiative en date. Bien que Reznikov n’ait été personnellement accusé d’aucun acte répréhensible et qu’il ait insisté sur le fait que son départ n’était pas lié à des problèmes de corruption, le ministère de la Défense a été au centre d’un certain nombre d’allégations troublantes.

Plus tôt cette année, le vice-ministre Viatcheslav Shapovalov a démissionné suite à des allégations selon lesquelles l’armée aurait acheté de la nourriture pour les forces armées à des prix gonflés – accusations qu’il a niées.

Et le mois dernier, les médias ukrainiens ont rapporté que le ministère avait acheté des vestes pour les soldats à un prix très élevé. Reznikov a déclaré que ces affirmations étaient fausses et Zelensky n’a pas cité la corruption comme raison pour le remplacer.

Les métros de Kharkiv sont désormais des salles de classe alors que l’école reprend sous les attaques russes

Pour succéder à Reznikov, Zelensky a nommé Rustem Umerov, à la tête du Fonds immobilier de l’État ukrainien. Umerov est un éminent représentant des Tatars de Crimée, un groupe minoritaire turcophone, politiquement réprimé depuis l’invasion et l’annexion illégales de la péninsule par la Russie en 2014.

La nomination d’Umerov, qui devrait être approuvée cette semaine, est considérée par les acteurs politiques ukrainiens comme un renforcement des liens avec la Turquie, un allié clé de Kiev et un intermédiaire fréquent dans les relations avec la Russie.

La nomination d’Umerov à un poste aussi important, qui nécessitera de fréquentes apparitions à l’OTAN et lors de réunions avec des partisans internationaux dirigés par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, pourrait également rendre inconfortable pour les hauts responsables occidentaux d’appeler à tout accord de terre contre paix qui pourrait nécessiter la reddition de la Crimée. .

Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Sotchi, en Russie, mais n’est pas parvenu à un accord visant à relancer un accord prévoyant un passage sûr des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. La Turquie et les Nations Unies ont initialement contribué à négocier l’accord il y a un an, mais la Russie l’a annulé cet été.

Poutine a insisté sur le fait que la Russie était prête à rejoindre l’accord sur les céréales si les restrictions sur ses propres exportations de produits alimentaires et d’engrais étaient levées. Erdogan a déclaré qu’il pensait que « nous parviendrons à une solution qui répondra aux attentes dans un court laps de temps ».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré lundi que l’initiative céréalière de la mer Noire « doit être rétablie », mais pas « au prix d’un chantage ». [and] satisfaire les caprices » de la Russie.

« Si nous leur faisons des concessions maintenant, ils reviendront, dans un mois ils se retireront à nouveau et proposeront de nouvelles conditions », a déclaré Kuleba à Kiev, après la fin de la réunion entre Poutine et Erdogan. « C’est juste du chantage classique. »

Qui est Rustem Umerov, le choix de Zelensky pour le poste de ministre ukrainien de la Défense ?

Alors que les tensions politiques se déroulaient mardi à Kiev, la lutte contre les envahisseurs russes dans le sud-est de l’Ukraine se poursuivait. Le service de sécurité ukrainien, le SBU, a déclaré avoir tenté de « faire exploser » un ancien haut responsable à Luhansk, dans l’est de l’Ukraine, sous occupation russe – une attaque qui, selon les responsables russes, a été menée à l’aide d’un téléphone portable équipé d’un explosif.

Cet assassinat raté est le dernier exemple des efforts déployés par l’Ukraine pour lutter contre l’invasion russe en utilisant des tactiques hybrides, loin du conflit militaire de première ligne.

Les frappes répétées de drones sur le territoire russe constituent un autre volet de cette campagne et des responsables russes ont déclaré mardi que les défenses aériennes avaient abattu pendant la nuit des drones ukrainiens qui « tentaient de mener une attaque contre Moscou », ainsi que contre des cibles en Crimée occupée, que la Russie envahi et illégalement annexé en 2014. Aucune victime ni dommage n’a été signalé, ont indiqué les responsables.

Le Comité d’enquête russe, l’un des principaux organismes chargés de l’application des lois, a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux que la cible du SBU était l’ancien « chef des douanes » de la République populaire de Louhansk – l’un des États fantoches du Kremlin dans l’est de l’Ukraine que Poutine a déclaré annexé. et une partie de la Russie, en violation du droit international. Les médias ont identifié l’ex-fonctionnaire Yury Afanasievsky.

L’explosion a été déclenchée par « un téléphone portable avec un engin explosif qui a été déclenché après l’activation du téléphone », qui avait été remis à Afanasievsky par une femme vivant à Luhansk, la capitale régionale. La femme a été arrêtée, a indiqué la commission d’enquête.

Afanasievsky et son fils ont été hospitalisés avec « de multiples blessures », mais leurs vies « n’étaient pas en danger », a indiqué la commission d’enquête.

Cependant, un responsable du SBU, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question, a déclaré qu’Afanasievsky avait subi « de multiples blessures par éclats d’obus à la tête, au cou et à l’abdomen et qu’il était en soins intensifs dans un état critique ».

Le responsable a confirmé que l’attaque avait été menée par le SBU, qui a eu lieu contre la « résidence » d’Afanasievsky.

Vladimir Poutine et Kim Jong Un envisagent de se rencontrer en Russie, selon des responsables américains

L’un des drones que les responsables russes ont déclaré avoir abattu dans la nuit a été intercepté près de Zavidovo, dans la région de Tver, près de Moscou, où Poutine possède l’une de ses nombreuses résidences présidentielles. Aucun dégât n’a toutefois été signalé et il n’était pas clair si le drone visait la maison de Poutine.

Tôt lundi matin, la Russie a lancé une attaque de drones autodestructeurs contre des installations céréalières près du port d’Odessa sur la mer Noire. Au cours de l’attaque de trois heures, les défenses aériennes ont abattu 17 drones, ont indiqué des responsables locaux. « Cependant, il y a eu des coups sûrs », a déclaré le chef de l’administration régionale d’Odessa, Oleh Kiper, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

L’attaque a endommagé « plusieurs colonies de la région d’Izmail » – où les ports du Danube sont utilisés pour expédier des céréales ukrainiennes – endommageant des entrepôts et des machines agricoles et incendiant des bâtiments, a déclaré Kiper. Les incendies ont été éteints et aucune victime n’a été signalée, a-t-il ajouté.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que deux des drones russes avaient explosé sur le territoire de la Roumanie, membre de l’OTAN. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a publié sur Facebook une photo prétendument d’une explosion sur la rive roumaine du fleuve.

Cependant, le ministère roumain de la Défense a publié un communiqué affirmant que, tout en les « condamnant fermement » comme étant « injustifiées » et violant « toutes les règles humanitaires internationales », les attaques de drones « ne représentaient aucune menace militaire directe » contre la Roumanie.

Les pays de l’OTAN, tout en fournissant une quantité sans précédent d’armes et d’autres soutiens militaires à l’Ukraine, se sont efforcés d’éviter toute possibilité de conflit direct avec la Russie.

Serhiy Morgunov à Varsovie et Kamila Hrabchuk à Kiev ont contribué à ce rapport.