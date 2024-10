Le budget de l’État pour 2025 est confronté à un déficit de plusieurs milliards de dollars, malgré l’aide étrangère

Le parlement ukrainien a approuvé la première augmentation majeure des impôts du pays depuis le déclenchement du conflit avec la Russie en 2022, alors que le déficit budgétaire continue de se creuser.

Le projet de loi, qui a suscité de vives critiques de la part de l’opposition et du public, a été adopté jeudi par la chambre basse. Il propose, entre autres mesures, une augmentation de l’impôt de guerre payé par les résidents de 1,5 % à 5 %, un taux d’imposition de 50 % sur les bénéfices des banques et un impôt de 25 % sur les sociétés financières.















Le ministère des Finances a déclaré que les nouveaux prélèvements, qui devraient être approuvés par le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky plus tard ce mois-ci, contribueraient à l’équivalent de 563 millions de dollars au budget national cette année et d’environ 3 milliards de dollars l’année prochaine.

Le Premier ministre Denis Chmygal a déclaré en août que l’Ukraine avait besoin de 15 milliards de dollars supplémentaires pour couvrir son déficit budgétaire, qui devrait atteindre 35 milliards de dollars l’année prochaine. Le Premier ministre a ajouté que Kiev espérait recevoir 20 milliards de dollars de l’UE et du Fonds monétaire international (FMI) en 2025.

Yaroslav Zhelezniak, vice-président de la commission parlementaire chargée des finances et de la politique fiscale, a qualifié cette mesure de « une augmentation d’impôts historique ».

Les législateurs de l’opposition l’ont condamné comme « une décision honteuse. » Aleksey Movchan, membre du parti de Zelensky, a reconnu que le projet de loi était « impopulaire, » et que les législateurs seront « détesté » pour l’avoir approuvé.

EN SAVOIR PLUS:

L’Occident a réduit de moitié son aide financière à l’Ukraine – médias

Le New York Times a cité jeudi plusieurs habitants de Kiev disant qu’ils étaient fermement opposés à cette augmentation.

« Nous avons tous des difficultés financières depuis longtemps, et maintenant nous allons perdre encore plus de salaires et de revenus. Il y a beaucoup d’inquiétude et d’insatisfaction. le journal a cité les propos d’un employé du magasin.

Une autre préoccupation exprimée par les Ukrainiens est que les revenus générés par les nouvelles taxes pourraient finir dans les poches de fonctionnaires corrompus. Plusieurs scandales de corruption très médiatisés ont récemment secoué le pays.

« Il n’y a aucune certitude que l’État utilisera correctement l’argent » Solomiia Bobrovska, députée de l’opposition et membre de la commission parlementaire de la défense et du renseignement, a été citée par le New York Times.

Un conseiller de Zelensky, interviewé par le magazine Time en octobre de l’année dernière, a déclaré au journaliste Simon Shuster, sous couvert d’anonymat, que les gens en Ukraine « volent comme s’il n’y avait pas de lendemain. »

EN SAVOIR PLUS:

Un responsable ukrainien filmé allongé sur un lit rempli d’argent (VIDEO)

Le ministre des Affaires étrangères, Dmitri Kuleba, a insisté sur le fait que les informations faisant état d’une corruption généralisée étaient fausses.