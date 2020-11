Les législateurs taïwanais jettent PIG GUTS lors de la session parlementaire pour protester contre les importations de viande en provenance des États-Unis (PHOTOS, VIDEO)

Des bagarres ont éclaté au sein de la législature taïwanaise alors que les législateurs du parti d’opposition ont commencé à jeter des organes de porc pour protester contre un changement de politique à venir qui autorisera les importations de porc et de bœuf en provenance des États-Unis.

Vendredi, les députés de l’opposition du Kuomintang ont jeté ce qui ressemblait à des kilogrammes de boyaux de porc sur le sol et à la tribune, tandis que certains législateurs sonnaient également fort avec des cornes à air. La manifestation avait pour but de retarder le premier ministre du pays, Su Tseng-chang, de donner un rapport prévu sur le changement de politique d’importation.

Des membres du Parti démocratique progressiste (DPP) au pouvoir ont tenté d’arrêter les manifestants, ce qui a provoqué une bagarre totale.

L’administration actuelle du président du PDP Tsai Ing-wen a levé l’interdiction des importations américaines de viande, qui a été perçue par certains comme une étape vers un accord commercial bilatéral entre Taiwan et les États-Unis. Lorsqu’il a finalement pu prononcer son discours, le premier ministre Su a commenté le rapprochement des deux nations, en disant: «Les États-Unis sont les amis de Taiwan les plus puissants et les plus solidaires.»

Des intestins de porc et d’autres organes sont vus sur le sol après que les législateurs taïwanais se soient jetés les pièces lors d’une bagarre au parlement à Taipei, Taiwan, le 27 novembre 2020.

© Reuters / ANN WANG



Su a également souligné que le gouvernement serait en mesure de protéger le public, tout en s’ouvrant à de nouvelles importations au milieu de la crise mondiale du Covid-19.

Plus tôt ce mois-ci, la levée de l’interdiction a déclenché des protestations publiques, en partie parce qu’elle permettait au porc importé d’inclure des résidus de ractopamine, un médicament destiné à l’alimentation animale qui est interdit en Europe mais utilisé par certains agriculteurs américains.

En réponse aux préoccupations autour de la question, Su a annoncé de nouvelles mesures de surveillance étroite des viandes importées “de la douane à la cuisine ». Ils comprendront des tracés de numéros de produits, des audits de marché ainsi que des inspections physiques des lots.

