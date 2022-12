Les législateurs sud-coréens s’inquiètent des électeurs chinois

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Des membres du parti conservateur au pouvoir en Corée du Sud ont proposé un projet de loi qui imposerait des restrictions plus strictes sur le droit de vote des résidents permanents étrangers aux élections locales, ce qui, selon eux, est nécessaire pour protéger la démocratie du pays d’être minée par électeurs chinois.

Les critiques disent que les efforts pour faire adopter le projet de loi pourraient exacerber le racisme et la haine envers les Chinois vivant en Corée du Sud et constitueraient un pas en arrière dans une société de plus en plus multiculturelle qui doit adopter l’immigration pour compenser une population vieillissante et en diminution.

Le député du Parti du pouvoir du peuple, Kweon Seong-dong, un proche allié du président Yoon Suk Yeol, a déclaré mardi qu’il était devenu crucial d’empêcher que le système électoral ne soit exploité comme un “outil de manœuvre” par d’autres gouvernements. Il a dit, sans donner plus de détails, qu’il y avait une inquiétude publique “significative” concernant l’influence politique des ressortissants chinois, qui représentaient près de 100 000 des 127 600 étrangers ayant le droit de vote en mars.

“La plupart de nos citoyens vivant à l’étranger n’ont pas le droit de vote (dans les pays où ils vivent)”, a déclaré Kweon sur Facebook. “(Voter) est évidemment impossible dans les pays communistes comme la Chine, et les États-Unis et la Grande-Bretagne n’accordent le droit de vote qu’à ceux qui ont la citoyenneté”, ce qui signifie que les lois électorales de la Corée du Sud vont à l’encontre du principe de réciprocité, a-t-il déclaré.

En vertu de la loi actuelle, les ressortissants étrangers ayant au moins trois ans de résidence permanente peuvent voter pour les maires, les gouverneurs et les membres des conseils locaux.

Le projet de loi, présenté par Kwon et 17 autres membres de son parti, limite le droit de vote aux étrangers qui ont vécu en Corée du Sud pendant au moins cinq ans après être devenus résidents permanents et sont originaires de pays qui, par traité ou accords similaires, autorisent également la Corée du Sud résidents permanents de voter lors de leurs élections. Les responsables de la Commission électorale nationale de Corée du Sud n’ont pas pu confirmer dans l’immédiat s’il existe des pays qui répondent actuellement à ces critères.

“Le nombre de ressortissants étrangers séjournant dans le pays augmente, et lorsque leur tendance à vivre concentrée dans certaines zones se combine avec les caractéristiques des élections locales, on craint fortement que les opinions de notre peuple ne soient déformées”, ont déclaré les législateurs. a déclaré dans une déclaration décrivant pourquoi ils ont rédigé le projet de loi. Ils ont mentionné les inquiétudes exprimées par les gouvernements canadien et australien cette année concernant les prétendues tentatives chinoises d’influencer la politique intérieure et de se mêler de leurs élections.

Han Sang-hie, professeur de droit à l’Université Konkuk de Séoul, a déclaré que les inquiétudes soulevées par les législateurs sud-coréens étaient exagérées, notant que les étrangers ne votent que pour les responsables locaux et ne sont pas éligibles aux élections des législateurs ou des chefs d’État.

“La politique locale ne consiste pas à faire la distinction entre les nationalités – il s’agit plutôt de fournir aux personnes qui ont l’intention de résider en permanence (dans cette région) des moyens d’améliorer leur vie et de résoudre leurs problèmes grâce à une plate-forme démocratique”, a déclaré Han.

“La Corée du Sud n’est pas vraiment un pays ouvert qui accorde facilement le statut de résident permanent, et ceux qui reçoivent ce statut après une certaine période sont déjà intégrés dans leurs communautés locales en tant que résidents”, a-t-il déclaré. Il a déclaré que le projet de loi porterait atteinte aux droits des migrants mariés à des Sud-Coréens et à d’autres groupes et inspirerait probablement la haine envers les résidents chinois.

Alors que la Chine reste le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud, leurs relations se sont compliquées en raison des menaces posées par le programme croissant d’armes nucléaires de la Corée du Nord et de l’intensification de la rivalité entre Washington et Pékin à propos de Taïwan, des droits de l’homme et des chaînes d’approvisionnement industrielles.

La Corée du Sud a appelé la Chine à être plus affirmée dans ses efforts pour apprivoiser les ambitions nucléaires de la Corée du Nord, qui dépend de Pékin comme principal allié et bouée de sauvetage économique.

La Chine, qui, avec la Russie, a rejeté les efforts menés par les États-Unis pour renforcer les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU contre la Corée du Nord pour ses essais accélérés de missiles cette année, est préoccupée par le renforcement de la coopération sécuritaire tripartite entre Washington, Séoul et Tokyo.

Pékin a également exprimé son malaise face à une alliance technologique croissante entre Washington et Séoul, qu’il considère comme une tentative d’éloigner les chaînes d’approvisionnement de la Chine.

Kim Tong-hyung, Associated Press