Les législateurs sud-coréens en colère contre le plan de traitement des eaux usées de Fukushima – NBC New York

Les législateurs de l’opposition sud-coréenne ont vivement critiqué dimanche le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies pour son approbation des plans japonais de rejet des eaux usées traitées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima.

Ils ont rencontré Rafael Grossi lors d’une réunion tendue à Séoul qui a eu lieu alors que les manifestants criaient devant la porte.

Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, est arrivé en Corée du Sud ce week-end pour dialoguer avec des responsables gouvernementaux et des critiques et aider à réduire les inquiétudes du public concernant la sécurité alimentaire.

La semaine dernière, l’AIEA a approuvé les plans de rejet japonais, affirmant que le processus respecterait les normes de sécurité internationales et aurait des impacts négligeables sur l’environnement et la santé. Le gouvernement sud-coréen a également approuvé la sécurité des plans japonais.

Lors de sa rencontre avec des membres du Parti démocrate libéral, qui contrôle la majorité au parlement sud-coréen, Grossi a déclaré que l’examen par l’AIEA des plans japonais était basé sur des recherches « transparentes » et « scientifiques ». Il a reconnu les inquiétudes quant à la manière dont les plans japonais se dérouleraient dans la réalité et a déclaré que l’AIEA établirait un bureau permanent à Fukushima pour surveiller de près la manière dont le processus de décharge est mis en œuvre au cours des trois prochaines décennies.

« Notre conclusion a été que ce plan, s’il est mis en œuvre de la manière dont il a été présenté, serait conforme, serait conforme aux normes de sécurité internationales », a déclaré Grossi.

Les législateurs ont réagi en critiquant sévèrement l’examen de l’AIEA, qui, selon eux, a négligé les impacts environnementaux et sanitaires à long terme du rejet d’eaux usées et menace de créer un mauvais précédent qui pourrait encourager d’autres pays à rejeter des déchets nucléaires en mer. Ils ont appelé le Japon à abandonner les plans de rejet et à travailler avec les pays voisins pour trouver des moyens plus sûrs de gérer les eaux usées, y compris une éventuelle poursuite du stockage à long terme sur terre.

Le parti a également critiqué le gouvernement du président sud-coréen Yoon Suk Yeol pour avoir mis la santé des gens en danger tout en essayant d’améliorer les relations avec le Japon.

« Si vous pensez que (les eaux usées traitées) sont sûres, je me demande si vous seriez prêt à suggérer au gouvernement japonais d’utiliser cette eau pour la boisson ou à des fins industrielles et agricoles, plutôt que de la déverser dans la mer », a déclaré Woo Won-shik, un député du Parti démocrate qui a assisté à la réunion, a déclaré à Grossi. Le parti a déclaré que Woo avait entamé une grève de la faim au cours des 14 derniers jours pour protester contre les plans de libération des Japonais.

Plus de détails sur la réunion n’étaient pas immédiatement disponibles après que les journalistes ont été invités à partir après les déclarations liminaires. Surveillés de près par le personnel de sécurité parlementaire, des dizaines de manifestants ont crié près du hall de la grande salle de l’Assemblée nationale où se tenait la réunion, brandissant des pancartes dénonçant l’AIEA et le Japon.

Grossi devait s’envoler pour la Nouvelle-Zélande plus tard dimanche et se rendrait ensuite aux îles Cook alors qu’il tentait de rassurer les pays de la région sur les projets japonais.

Des centaines de manifestants avaient également défilé samedi dans le centre-ville de Séoul pour exiger que le Japon renonce à ses plans.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs en 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima, provoquant la fonte de trois réacteurs et libérant de grandes quantités de rayonnement.

Tokyo Electric Power Company Holdings, qui exploite l’installation, stocke l’eau traitée dans des centaines de réservoirs qui couvrent désormais la majeure partie de l’usine et sont presque pleins. Les responsables japonais affirment que les réservoirs doivent être retirés pour faire place à la construction d’installations pour le démantèlement de l’usine et pour minimiser le risque de fuites en cas de nouvelle catastrophe majeure. Les réservoirs devraient atteindre leur capacité de 1,37 million de tonnes au début de 2024.

Le Japon a d’abord annoncé son intention de rejeter l’eau traitée dans la mer en 2018, affirmant que l’eau sera encore diluée par l’eau de mer avant d’être rejetée dans le cadre d’un processus soigneusement contrôlé qui prendra des décennies.

La sécurité des eaux usées de Fukushima est une question sensible depuis des années entre les alliés américains. La Corée du Sud et le Japon ont travaillé ces derniers mois pour réparer des relations longtemps tendues par des griefs historiques en temps de guerre afin de répondre à des préoccupations communes telles que la menace nucléaire nord-coréenne et la politique étrangère affirmée de la Chine.

Dans un communiqué publié dimanche par les médias officiels, la Corée du Nord a également critiqué les plans de rejet japonais, mettant en garde contre « l’impact négatif fatal sur les vies humaines, la sécurité et l’environnement écologique ». La déclaration, qui a été attribuée à un responsable non identifié du ministère nord-coréen de la protection des terres et de l’environnement, a également critiqué Washington et Séoul pour avoir soutenu les plans japonais.

« Ce qui compte, c’est le comportement déraisonnable de l’AIEA qui encourage et facilite activement le rejet projeté par le Japon d’eau polluée par le nucléaire, ce qui est inimaginable », a-t-il déclaré. « Pire encore, les États-Unis et la Corée (du Sud) expriment ouvertement un ‘bienvenue’ inconvenant au plan de décharge du Japon qui mérite d’être condamné et rejeté, provoquant une forte colère du public. »