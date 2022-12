Les législateurs sud-africains retardent le débat sur l’avenir du président

JOHANNESBURG (AP) – Les législateurs sud-africains ont reporté à la semaine prochaine un débat sur le rapport accablant qui a entraîné des appels à la démission du président Cyril Ramaphosa.

La session devait avoir lieu au Cap mardi pour discuter du rapport d’un panel parlementaire qui a révélé que Ramaphosa pourrait avoir enfreint les lois anti-corruption en relation avec le vol d’une grosse somme d’argent dans sa ferme Phala Phala en 2020.

La séance tant attendue a été déplacée au 13 décembre pour permettre à tous les législateurs d’assister à la séance en personne au lieu de la rejoindre virtuellement, selon une décision de la commission de programmation du Parlement.

Depuis que le bâtiment du Parlement a été détruit par un incendie en janvier de cette année, les législateurs ont tenu des sessions hybrides, certains assistant aux sessions en personne à l’hôtel de ville du Cap tandis que d’autres se sont joints en ligne via Internet.

Le débat devrait être suivi d’une motion des partis d’opposition visant à destituer Ramaphosa. L’ANC dispose d’une majorité au parlement et les partis d’opposition auraient besoin d’un vote à la majorité des deux tiers pour destituer Ramaphosa.

Les législateurs ont convenu que le vote devrait avoir lieu par appel nominal, ce qui nécessite la présence de tous les membres du Parlement.

Le Parlement a précédemment rejeté une demande du parti African Transformation Movement pour que le vote se tienne au scrutin secret.

L’ANC a annoncé lundi qu’il voterait contre l’adoption du rapport critiquant Ramaphosa et toute tentative de le destituer. Le Comité exécutif national du parti a décidé de soutenir le président. Ramaphosa, quant à lui, a intenté une action en justice pour contester le rapport devant la Cour constitutionnelle.

Le rapport a été rédigé par un panel indépendant nommé pour enquêter sur les allégations de l’ancien chef du renseignement du pays, Arthur Fraser, selon lesquelles Ramaphosa détenait illégalement des devises étrangères dans son ranch de jeu, puis a tenté de dissimuler le vol d’environ 4 millions de dollars de son Phala Phala. cultiver.

Fraser a accusé Ramaphosa de blanchiment d’argent et de violation des lois nationales sur la fiscalité et le contrôle des changes, mais le président a nié tout acte répréhensible, affirmant que l’argent provenait de la vente de buffles de son ranch.

