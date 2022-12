Les législateurs sud-africains retardent le débat sur l’avenir du président

Depuis que le bâtiment du Parlement a été détruit par un incendie en janvier de cette année, les législateurs ont tenu des sessions hybrides, certains assistant aux sessions en personne à l’hôtel de ville du Cap tandis que d’autres se sont joints en ligne via Internet.

Le débat devrait être suivi d’une motion des partis d’opposition visant à destituer Ramaphosa. L’ANC dispose d’une majorité au parlement et les partis d’opposition auraient besoin d’un vote à la majorité des deux tiers pour destituer Ramaphosa.

L’ANC a annoncé lundi qu’il voterait contre l’adoption du rapport critiquant Ramaphosa et toute tentative de le destituer. Le Comité exécutif national du parti a décidé de soutenir le président. Ramaphosa, quant à lui, a intenté une action en justice pour contester le rapport devant la Cour constitutionnelle.

Fraser a accusé Ramaphosa de blanchiment d’argent et de violation des lois nationales sur la fiscalité et le contrôle des changes, mais le président a nié tout acte répréhensible, affirmant que l’argent provenait de la vente de buffles de son ranch.