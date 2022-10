Les législateurs sri-lankais votent pour réduire les pouvoirs présidentiels

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Les législateurs sri-lankais ont approuvé vendredi à une écrasante majorité un amendement constitutionnel qui réduit les pouvoirs du président, une demande clé des manifestants qui recherchent des réformes politiques et des solutions à la crise économique du pays.

Le débat sur le projet de loi a commencé jeudi et vendredi, 179 législateurs de la coalition au pouvoir et de l’opposition ont voté en faveur de la motion et un seul a voté contre, garantissant la majorité des deux tiers dans la chambre de 225 membres requise pour faire l’amendement. droit.

L’amendement transfère certains pouvoirs présidentiels, y compris la nomination des fonctionnaires, à un conseil constitutionnel composé de législateurs et de non-politiciens respectés. Le conseil recommandera des candidats au président pour nomination.

La recommandation du conseil est requise pour les nominations présidentielles de hauts juges, de procureurs généraux, de gouverneurs de banques centrales, de policiers, de commissaires électoraux et d’enquêteurs sur les pots-de-vin et la corruption. Le Premier ministre recommandera les nominations au Cabinet et le président ne sera pas autorisé à occuper des postes au sein du Cabinet, à l’exception de la défense.

Le gouvernement affirme que les changements contribueront à garantir l’indépendance de la magistrature et de la fonction publique.

Le Sri Lanka est confronté à une crise économique sans précédent et à des manifestations publiques réclamant des réformes pour garantir la transparence et la responsabilité.

La nation de l’océan Indien est confrontée à de graves pénuries d’importations essentielles telles que le carburant et les médicaments. La crise a déclenché des manifestations massives qui ont conduit à la démission du président, du Premier ministre et des principaux ministres du Cabinet il y a plusieurs mois.

L’actuel président Ranil Wickremesinghe, qui a succédé au président évincé Gotabaya Rajapaksa en juillet, a promis de limiter les pouvoirs de la présidence et de renforcer le Parlement.

L’amendement rétablit de nombreuses réformes démocratiques faites en 2015 qui ont été annulées par Rajapaksa lorsqu’il a été élu en 2019 et a concentré le pouvoir à la présidence.

Les manifestants blâment Rajapaksa et sa puissante famille pour des années de mauvaise gestion et de corruption. Beaucoup restent sceptiques quant à Wickremesinghe et l’accusent d’essayer de protéger l’ancien dirigeant et ses proches. Wickremesinghe a été élu par le Parlement pour terminer le mandat de Rajapaksa, qui se termine en 2024.

Le Sri Lanka a suspendu le remboursement de près de 7 milliards de dollars de dette extérieure due cette année en attendant le résultat des pourparlers avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage économique. La dette extérieure totale du pays dépasse 51 milliards de dollars, dont 28 milliards de dollars doivent être remboursés d’ici 2027.

Bharata Mallawarachi, Associated Press