Les législateurs soutiennent le projet de loi visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française

PARIS – Les législateurs français ont soutenu jeudi une proposition visant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution du pays, dans une décision conçue comme une réponse directe à la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade cet été.

Mais le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, la chambre basse et la plus puissante du Parlement français, devra passer par un processus législatif complexe et faire face à une éventuelle opposition au Sénat, avant que la Constitution puisse être amendée, laissant suffisamment de temps et occasion pour les législateurs ou les électeurs de finalement la rejeter.

Pourtant, le vote de jeudi a été une étape symbolique à un moment où le droit à l’avortement est de plus en plus contesté chez les voisins européens de la France. En Italie, le ministre de la Famille d’un nouveau gouvernement d’extrême droite s’est prononcé contre l’avortement, en Espagne, de nombreux médecins nient les procédures, et l’année dernière, la Pologne a mis en place une interdiction quasi totale de l’avortement.

“Personne ne peut prédire l’avenir”, a déclaré à l’Assemblée nationale Mathilde Panot, chef du parti d’extrême gauche France Insoumise, qui a soutenu le projet de loi, ajoutant que la proposition visait à “conjurer la peur qui nous saisit lorsque la droite des femmes sont attaqués ailleurs.