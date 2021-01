La représentante Pramila Jayapal (D-WA) a été testée positive pour le coronavirus. | Graeme Jennings-Pool / Getty Images

Au moins cinq législateurs ont été testés positifs depuis l’insurrection du Capitole.

Un nombre croissant de législateurs ont été testés positifs pour le coronavirus depuis que les partisans de Trump ont organisé une insurrection le 6 janvier au Capitole américain. Actuellement, au moins cinq législateurs ont déclaré être infectés:

Représentant Jake LaTurner (R-KS)

Représentant Charles Fleischmann (R-TN)

Représentant Bonnie Watson Coleman (D-NJ)

Représentante Pramila Jayapal (D-WA)

Représentant Brad Schneider (D-IL)

Tous s’auto-isolent suivant leurs résultats. LaTurner dit qu’il est asymptomatique, alors que Fleischmann a déclaré dimanche, « Je me sens actuellement bien. » Le bureau de Watson Coleman a déclaré qu’elle «présentait des symptômes légers, semblables à ceux du rhume». Jayapal n’a pas indiqué si elle présentait des symptômes lors de l’annonce des résultats de son test. Et à partir de mardi, Schneider a dit, « Je n’ai pas encore ressenti de symptômes. »

Ces tests positifs rappellent l’importance de prendre des mesures préventives pour se prémunir contre le coronavirus, et le port d’un masque seul dans des espaces intérieurs encombrés avec un flux d’air limité ne suffit pas pour empêcher la transmission – en particulier si d’autres personnes qui peuvent être contagieuses refusent de porter masques. La recherche a suggéré que le port de masque par toutes les parties lors d’une rencontre donnée pourrait réduire le risque de propagation de près de 80%.

LaTurner testé positif le soir de l’assaut du Capitole, suggérant qu’il était infecté avant l’insurrection; Fleischmann a annoncé ses résultats dimanche. Les résultats de Watson Coleman sont arrivés lundi, tandis que Jayapal et Schneider ont reçu les leurs mardi. Fleischmann et les trois démocrates ont découvert qu’ils avaient été infectés quelques jours après avoir été séquestrés avec d’autres législateurs et membres du personnel de Hill dans une pièce sécurisée bondée au milieu de l’attaque.

Comme l’a rapporté Punchbowl News, de nombreux législateurs républicains dans le coffre-fort – y compris les représentants.Marjorie Taylor Greene, Andy Biggs, Scott Perry, Michael Cloud et Markwayne Mullin – ont refusé de porter des masques malgré les conditions surpeuplées, même lorsque la représentante du Delaware Lisa Blunt Rochester leur a offert.

Dans la vidéo partagée par Punchbowl, les efforts de Blunt Rochester peuvent être vus avec la dérision de certains de ses collègues du GOP; refusant ses ouvertures, Mullin peut être entendu dire: «Je n’essaie pas de faire de la politique ici», avant de lui dire: «Je viendrai là-bas et vous embrasserai.

Une fois le Capitole sécurisé, Blunt Rochester a tweeté, «Bien que j’ai été déçu par mes collègues qui ont refusé de porter un masque, j’ai été encouragé par ceux qui l’ont fait. Mon objectif, au milieu de ce que je craignais était un événement super épandeur, était de rendre la pièce au moins un peu plus sûre.

Jayapal a exprimé une peur similaire, déclarant à Rebecca Traister du New York Magazine peu de temps après l’insurrection: «Je mets en quarantaine maintenant parce que je suis convaincu que là où nous nous sommes retrouvés, dans la salle sécurisée – où il y avait plus de 100 personnes et beaucoup n’étaient pas des républicains. porter des masques – était un événement très répandu.

Et mardi, à annonçant ses résultats de test, le législateur a déclaré qu’elle croyait que ses craintes s’étaient concrétisées: « Des heures après que Trump a incité à un assaut mortel sur notre Capitole, de nombreux républicains ont toujours refusé de prendre le strict minimum de précaution COVID-19 et de simplement porter un foutu masque dans une pièce bondée pandémie – créant un événement très répandu EN PLUS d’une attaque terroriste nationale. »

Lundi, le bureau de Watson Coleman a déclaré que le législateur « pense qu’elle a été exposée lors d’un isolement protecteur dans le bâtiment du Capitole américain à la suite d’émeutes insurrectionnelles ».

Avec ces dernières infections, plus de 50 législateurs fédéraux ont maintenant été testés positifs pour Covid-19.

L’insurrection a-t-elle conduit à un événement plus répandu?

Les nouveaux cas font suite à un avertissement du médecin traitant du Congrès Brian Monahan, qui a conseillé dimanche aux législateurs de se faire tester, affirmant qu’ils «auraient pu être exposés à un autre occupant atteint d’une infection à coronavirus» alors qu’ils étaient «en isolement protecteur».

Si cet «occupant» était LaTurner – ou un autre employé de Capitol Hill – n’est pas clair, mais les nouveaux cas soulèvent des inquiétudes quant au fait que, comme Jayapal l’a affirmé, l’évacuation du Congrès pourrait avoir conduit à un événement plus répandu.

Comme l’a expliqué Brian Resnick de Vox:

La surépandage n’a pas de définition scientifique spécifique. Mais, grosso modo, cela se définit comme lorsqu’un cas de maladie en cause un nombre disproportionné d’autres. … Les super-épandeurs sont fabriqués à l’intersection du moment (une personne est plus contagieuse lorsque sa charge virale atteint son maximum, généralement au moment où elle commence à ressentir des symptômes, ou peut-être un peu avant), la biologie d’un individu (certaines personnes peuvent être prédisposées à se propager plus que autres), l’activité (plus le temps passé avec un super-épandeur est long, plus les chances d’être exposé au virus sont grandes), et l’environnement (les environnements intérieurs sont beaucoup plus propices à permettre aux aérosols chargés de virus de s’attarder plus longtemps dans un espace, infecter plus de personnes).

D’après les rapports disponibles sur l’évacuation, ainsi que les informations fournies par Monahan, il semble que les législateurs risquent d’avoir été dénoncés.

Premièrement, il est certainement possible qu’une personne ignorant son statut de personne infectée par le coronavirus (parce que, par exemple, elle ne présentait pas encore de symptômes) ait pu se trouver dans la chambre sûre; et s’ils l’étaient, ils auraient probablement eu la charge virale appropriée pour infecter les autres.

Et Monahan a confirmé qu’il y avait au moins une personne infectée présente, ce qui fait que les conditions et l’environnement sont également préoccupants. Les législateurs et le personnel de Hill se trouvaient dans une pièce intérieure bondée dans laquelle la distance sociale était difficile. Ceux qui se trouvaient dans cette pièce étaient là pendant une longue période de temps; les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont indiqué que tout contact étroit avec une personne infectée pendant plus de 15 minutes crée un risque accru d’infection.



Anna Moneymaker-Pool / AFP via Getty Images La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, reçoit un vaccin Covid-19 administré par le médecin Brian Monahan, médecin traitant du Congrès le 18 décembre.

Bien qu’il soit difficile d’évaluer les biologies individuelles de tous ceux qui sont séquestrés, le risque semble augmenter le fait que de nombreuses personnes présentes se sont récemment rendues à Washington, DC depuis leur pays d’origine – des États qui sont presque uniformément submergés par de nouveaux cas confirmés dans ce qui est la pire phase de la pandémie à ce jour.

Le moyen le plus simple – mais certainement pas infaillible – d’atténuer ces risques est de porter un masque. Comme le note le CDC, les preuves actuelles suggèrent que le port d’un masque «vous offre une certaine protection», mais que les masques sont efficaces pour limiter la propagation de Covid-19 car ils «aident à empêcher vos gouttelettes respiratoires d’atteindre les autres». Autrement dit, les masques empêchent une personne infectée de propager le coronavirus plus que de protéger les personnes en bonne santé contre l’infection.

Comme le rapport l’a révélé, les masques n’étaient pas tous portés à l’intérieur du coffre-fort – et si une personne infectée n’avait pas de masque, elle pourrait en avoir infecté d’autres, que ces personnes portent un masque ou non.

Dans le pire des cas, beaucoup plus de ceux qui travaillent à Capitol Hill pourraient être positifs pour Covid-19. À la suite d’une réception à la Maison Blanche pour la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett – que le haut responsable américain du coronavirus, le Dr Anthony Fauci, a jugé «un événement très répandu» – plus de 20 personnes ont finalement été infectées.

Pour certains présents dans la pièce sécurisée, le risque d’infection peut être limité par le fait que de nombreux législateurs – ainsi que leurs membres du personnel – ont reçu au moins une dose d’un vaccin: comme l’a expliqué Kelsey Piper de Vox: «Obtenir une seule dose réduit encore les chances d’une personne de contracter Covid-19 de 80 à 90%, du moins au début.

Mais comme Angela Rasmussen, virologue affiliée à l’Université de Georgetown, l’a récemment déclaré à Sigal Samuel de Vox: «Vous devez attendre au moins deux semaines après le premier coup pour voir toute sorte de protection, mais vous devez vraiment attendre au moins une semaine après le deuxième coup. »

Et de nombreux législateurs sont encore dans cette fenêtre de deux semaines, premier coup de feu; Jayapal a reçu sa première dose seulement deux jours avant l’insurrection. Watson Coleman avait également reçu une dose d’un vaccin.

Dans l’ensemble, comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox, les scientifiques s’efforcent toujours de comprendre exactement le degré de protection que la vaccination, en particulier la vaccination partielle, peut offrir. Mais ce qui est immédiatement clair, c’est que d’autres personnes présentes dans la salle de sécurité qui ont reçu leur première dose à peu près au même moment que Watson Coleman et Jayapal – ou qui n’ont pas été vaccinées du tout – peuvent alors encore courir un risque d’infection.