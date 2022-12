Les législateurs signalent des enquêtes sur l’utilisation par le gouvernement américain de logiciels espions étrangers

WASHINGTON – Des législateurs de haut rang ont déclaré qu’ils enquêteraient sur l’achat et l’utilisation par le gouvernement de puissants logiciels espions fabriqués par deux sociétés de piratage israéliennes, alors que le Congrès a adopté une mesure ces derniers jours pour tenter de freiner la prolifération des outils de piratage.

Le représentant Adam Schiff, le démocrate californien qui est président du House Intelligence Committee, envoyé une lettre la semaine dernière au chef de la Drug Enforcement Administration demandant des informations détaillées sur l’utilisation par l’agence de Graphite, un logiciel espion produit par la société israélienne Paragon.

“Une telle utilisation pourrait avoir des implications potentielles pour la sécurité nationale des États-Unis, et aller à l’encontre des efforts visant à dissuader la large prolifération de puissantes capacités de surveillance pour les régimes autocratiques et d’autres qui pourraient en abuser”, a écrit M. Schiff dans la lettre.

Graphite, comme l’outil de piratage israélien le plus connu Pegasus, peut pénétrer dans les téléphones portables de ses cibles et extraire des messages, des vidéos, des photos et d’autres contenus. Le New York Times a révélé plus tôt ce mois-ci que la DEA utilisait Graphite dans ses opérations à l’étranger. L’agence a déclaré qu’elle utilisait l’outil légalement et uniquement en dehors des États-Unis, mais n’a pas répondu aux questions quant à savoir si les citoyens américains peuvent être ciblés avec l’outil de piratage.