Les législateurs se tournent vers de nouvelles protections pour les enfants en ligne

Les six témoins à l’audience de mardi ont déclaré qu’ils soutenaient KOSA et y voyaient une étape importante vers la protection des enfants sur Internet.

“Je suis scandalisé que des législateurs comme @SenBlumenthal continuent d’ignorer l’opposition écrasante des groupes de défense des droits de l’homme et poussent les mêmes projets de loi problématiques dont nous avons déjà expliqué qu’ils feront plus de mal que de bien, puis blâment le lobbying des entreprises technologiques lorsqu’ils ne sont pas adoptés, ” a écrit Greer.

Evan Greer, directeur du groupe de défense des droits numériques Fight for the Future, tweeté son mécontentement face aux efforts législatifs de mardi.

Même ainsi, le KOSA et des mesures similaires au niveau de l’État ont suscité des critiques de la part de groupes extérieurs, certains affirmant que les règles seraient trop difficiles à mettre en œuvre de manière équitable et réalisable.

Blackburn et Blumenthal ont tous deux brandi un étude 2021 récemment publiée sur les risques chez les jeunes des Centers for Disease Control and Prevention, qui a montré que la santé mentale se détériore. L’enquête a révélé que 20 % des filles et 11 % des garçons ont déclaré avoir été victimes d’intimidation en ligne au cours de l’année écoulée.

Ils s’expriment en faveur de la Kids Online Safety Act, qui exigerait que les sites susceptibles d’être consultés par des enfants de 16 ans ou moins maintiennent certaines protections de confidentialité et de sécurité par défaut. Le projet de loi adopté à l’unanimité hors du Comité sénatorial du commerce l’année dernière et aurait été considéré comme faisant partie de la législation de fin d’année bien qu’il n’ait finalement pas été retenu.

L’audience de mardi, qui comprenait un parent qui a perdu un enfant par suicide après du cyberharcèlement, des représentants du National Center for Missing & Exploited Children et de l’American Psychological Association, souligne l’importance que le nouveau Congrès accorde à la protection des enfants sur Internet.

À la fin de l’audience, le président du comité judiciaire, Dick Durbin, D-Ill., a promis aux panélistes un balisage de la législation sur le sujet et a déclaré que le comité devrait régler les questions de compétence avec le comité du commerce.

“Cela ne semble pas beaucoup, mais ça l’est”, a déclaré Durbin. “Cela signifie que nous allons nous réunir en tant que comité judiciaire et mettre sur la table des projets de loi pour essayer de décider en tant que comité si nous pouvons nous mettre d’accord sur des objectifs communs.”

Durbin a déclaré: “Je pense que nous pouvons le faire, juste en sentant ce que j’ai entendu aujourd’hui.”

Les inquiétudes ne manquent pas à Washington, DC, et au-delà des enfants environnants sur Internet. Le chirurgien général américain Vivek Murthy a récemment déclaré que 13 ans, l’âge actuel autorisé à posséder un compte sur les réseaux sociaux, est “trop ​​​​tôt” pour rejoindre de telles plateformes.

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., a présenté le Acte MATURE (qui signifie Rendre la technologie de vérification de l’âge uniforme, robuste et efficace) mardi. Le projet de loi ferait de 16 ans l’âge légal pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux et obligerait les plateformes à rester conformes.

Les législateurs de l’Utah ont également cherché à interdire les comptes de médias sociaux de moins de 16 ans. Cependant, un facture qui a récemment adopté la Chambre des représentants de l’État a supprimé cette disposition, permettant plutôt aux consommateurs de poursuivre les entreprises de médias sociaux qui causent sciemment du tort.

La question d’une limite d’âge et de son efficacité potentielle était un grand sujet mardi.

Rose Bronstein, dont le fils Nate s’est suicidé l’année dernière à l’âge de 15 ans après avoir été victime de cyberintimidation, a déclaré à CNBC lors d’un entretien téléphonique après l’audience que l’augmentation de la limite d’âge permettrait aux parents de garder plus facilement leurs enfants à l’écart des réseaux sociaux. Leurs enfants ne risqueraient pas d’être isolés parce que leurs pairs ne seraient pas non plus autorisés à les rejoindre.

Christine McComas a déclaré que les limites d’âge auraient un impact limité.

“Les enfants ont toujours trois longueurs d’avance sur nous avec n’importe quel type de technologie”, a déclaré McComas, dont la fille Grace s’est suicidée à l’âge de 15 ans en 2012 après avoir été victime de cyberintimidation. “Nous devons vraiment continuer à parler de tout cela et y penser comme un changement sociétal.”

Bronstein et McComas ont poussé leurs législatures d’État dans l’Illinois et le Maryland, respectivement, à adopter des protections à l’échelle de l’État. La Californie a déjà institué son code de conception adapté à l’âge, qui partage des objectifs similaires à ceux de KOSA. Lundi, le Maryland a présenté sa propre version du projet de loi.

“Je pense que les gens sont plus conscients maintenant qu’ils ne l’ont jamais été auparavant”, a déclaré McComas. “Et certainement, ce ne sont pas que des discours. Nous avons entendu des membres du Congrès des deux côtés de l’allée, des ultra-conservateurs aux libéraux libéraux, qui voient le problème et sentent que quelque chose doit être fait.”

Mais d’autres défenseurs disent qu’il est temps d’agir davantage.

Kristin Bride, qui a témoigné à l’audience, a perdu son fils Carson à 16 ans par suicide en 2020 après avoir été victime de cyberintimidation. La mariée a déclaré qu’elle et d’autres parents en avaient assez de voir la législation sur la question ne pas avancer.

“Il est si difficile de raconter nos histoires du pire jour de notre vie encore et encore et de ne pas voir le changement”, a déclaré Bride aux législateurs. “Nous en avons fini avec les audiences, nous en avons fini avec les histoires. Nous comptons sur vous tous pour agir et je suis convaincu que vous pouvez tous vous rassembler et faire cela pour nous et pour les enfants américains.”

