Les législateurs se disputent les efforts du GOP pour contrecarrer les investissements ESG

Le représentant Patrick McHenry (R-NC) et le président du comité des services financiers de la Chambre Maxine Waters (D-CA) écoutent David Marcus, PDG de Calibra de Facebook, témoigner sur « l’examen de la crypto-monnaie proposée par Facebook et de son impact sur les consommateurs, les investisseurs et le système financier américain » sur Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 17 juillet 2019.

WASHINGTON – Les législateurs de la Chambre se sont affrontés mercredi au sujet des exigences fédérales en matière de divulgation environnementale, sociale et de gouvernance pour les entreprises déployées au milieu des inquiétudes suscitées par les catastrophes climatiques croissantes.

La tenue républicaine Le comité des services financiers de la Chambre s’est réuni pour examiner une liste de propositions visant à renforcer les marchés publics, parmi lesquelles un facture obliger le contrôleur général des États-Unis à étudier les inconvénients des rapports sur le développement durable des entreprises pour le public entreprises américaines. La mesure tiendrait compte de la effets à long terme des directives sur l’équité sociale, l’économie et la protection de l’environnement.

Les membres du comité majoritaire du GOP ont dénoncé les règles de divulgation dans le cadre d’une campagne plus large visant à décourager les investissements ESG à l’échelle nationale. Les démocrates les ont défendues comme nécessaires pour promouvoir l’investissement responsable afin de réduire les inégalités et de freiner le changement climatique.

Le président du comité, le représentant Patrick McHenry, a déclaré que l’accent mis par l’administration Biden sur la politique liée au climat par le biais de la Securities and Exchange Commission découragera les entreprises privées de devenir publiques. Il a épluché l’agence Proposition de règles de mars 2022 d’exiger ces informations dans les déclarations d’enregistrement et les rapports périodiques.

« Plutôt que de se concentrer sur une réglementation financière saine, la SEC a tourné son attention vers des questions non matérielles, environnementales, sociales et politiques », a déclaré McHenry, RN.C. « Ces réglementations à motivation politique ont non seulement découragé les entreprises privées de devenir publiques, mais ont également entravé la compétitivité des entreprises publiques américaines. »

La représentante démocrate Maxine Waters, quant à elle, a critiqué les tentatives des républicains de saper ce qu’elle a appelé la responsabilité du gouvernement fédéral de tenir les entreprises publiques responsables de l’ESG.

« Aujourd’hui est la première des six audiences de ce mois où les républicains s’associeront à un réseau de négationnistes de l’argent noir et de théoriciens du complot pour mener leur dernière guerre culturelle contre l’investissement responsable et détourner l’attention de ce qui compte vraiment dans la vie des gens », a déclaré Waters, D-Californie, a déclaré dans son allocution d’ouverture. « L’effort républicain pour démanteler l’ESG fait partie intégrante de leur programme visant à éliminer la diversité et l’inclusion à tous les niveaux. »

La proposition de la SEC, qui reflète des directives plus strictes dans l’Union européenne, s’est heurtée à la réticence des entreprises et des actionnaires. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que son agence évalue les modifications du plan sur la base de 15 000 commentaires publics.

La Chambre et le Sénat ont adopté un projet de loi dirigé par le GOP en mars pour annuler une règle du Département du travail autorisant les gestionnaires de fonds de retraite à tenir compte des facteurs liés à l’ESG lorsqu’ils effectuent des investissements pour le compte de clients. Le président Joe Biden a opposé son veto à la mesure.

L’audience de mercredi a donné aux républicains une autre chance de saper les efforts ESG de l’administration Biden.

« Si l’ESG est le capitalisme, pourquoi avons-nous besoin que le gouvernement s’immisce dans le marché libre ? » Le représentant Andy Barr, R-Ky., A demandé lors de l’audience. « C’est ce qu’est l’ESG, c’est ce que fait le marché libre. »

Benjamin Zycher, chercheur principal au groupe de réflexion conservateur American Enterprise Institute, a soutenu que les régulateurs fédéraux n’avaient pas le pouvoir d’établir les règles d’investissement. Il a témoigné que la SEC devient « une partie de la croisade climatique » sous Gensler.

« Je ne crois pas que la SEC ait le pouvoir de promulguer une quelconque partie de cette règle », a déclaré Zycher.

D’autres législateurs ont qualifié les divulgations d’essentielles, car les conditions météorologiques extrêmes font encore plus de ravages dans tout le pays. Le représentant Juan Vargas, D-Calif., A qualifié le moment de l’audience au milieu des catastrophes climatiques mondiales de « fascinant ».

« Le moment est primordial. Je trouve vraiment fascinant que ces projets de loi arrivent juste au moment où les scientifiques disent: » C’est une catastrophe, et les êtres humains en sont la cause à cause de la combustion de combustibles fossiles « », a déclaré Vargas.

« Comment diable cela peut-il ne pas être matériel ? » il ajouta. « C’est ce que les investisseurs veulent savoir. »