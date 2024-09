Les législateurs saluent la décision de maintenir ouverte l’usine de traitement du courrier de Charleston

5 septembre — Les craintes concernant la fermeture ou la dégradation éventuelle du centre de traitement du courrier de Charleston, une évolution qui aurait eu un impact sur le service de distribution du courrier dans tout l’État, étaient apparemment infondées.

Les législateurs de la région ont déclaré jeudi que le centre de traitement du courrier de Charleston resterait ouvert, et certains de ces législateurs ont revendiqué le mérite de ce développement.

Le sénateur américain Joe Manchin, IW.Va., a déclaré que le directeur général des Postes, Louis DeJoy, et son équipe ont écouté les préoccupations des citoyens de Virginie-Occidentale et ont travaillé avec les législateurs pour trouver une solution.

« Après des mois de négociations difficiles, je suis heureux d’annoncer que le centre de traitement et de distribution de Charleston ne deviendra plus un centre de traitement local et recevra les millions de dollars nécessaires pour mieux répondre aux demandes de notre communauté », a déclaré Manchin jeudi dans un communiqué qui s’est également attribué le mérite d’avoir sauvé l’installation postale. « Cela n’a jamais eu de sens économique d’envoyer notre courrier de Charleston en Pennsylvanie, puis de le renvoyer en Virginie-Occidentale, et je félicite le syndicat de s’être battu pour ses membres et tous les habitants de Virginie-Occidentale tout au long de ce processus. Je tiens également à remercier tous les habitants de Virginie-Occidentale qui ont soumis des commentaires publics et ont passé leur Saint-Valentin lors d’une réunion publique pour faire entendre leur voix. Le service postal est un élément essentiel pour relier tous les coins de l’État des montagnes, car il fournit des services essentiels aux habitants de Virginie-Occidentale, quel que soit leur code postal. Cela inclut en particulier nos aînés et nos anciens combattants qui vivent dans des communautés rurales et qui comptent désespérément sur l’USPS pour des médicaments vitaux et des prestations fédérales durement gagnées. »

La sénatrice américaine Shelley Moore Capito, RW.Va., a déclaré que la lutte continue pour garantir que la distribution du courrier se poursuivra sans interruption dans l’État montagneux.

« Je suis ravi d’apprendre que l’USPS va désormais maintenir des processus de courrier supplémentaires par rapport à ce qui était prévu au centre de Charleston », a déclaré Capito dans une déclaration préparée. « Bien qu’il s’agisse d’une victoire pour le service postal de Virginie-Occidentale, j’ai encore des inquiétudes qui doivent être résolues. Non seulement de nombreux habitants de Virginie-Occidentale travaillent dans ce centre, mais d’autres en dépendent pour une distribution fiable et rapide du courrier, c’est pourquoi il est important que le centre soit maintenu dans ses opérations actuelles ou avec des services améliorés. Comme je l’ai dit directement au maître de poste DeJoy tout au long de ce processus, j’espère que l’USPS continuera à réévaluer ses plans futurs pour mieux servir les habitants de Virginie-Occidentale. »

La représentante américaine Carol Miller, RW.Va., a déclaré que le centre de traitement du courrier non seulement restera ouvert, mais bénéficiera également d’améliorations de 22,8 millions de dollars.

« Je suis heureux d’apprendre qu’après des mois de travail acharné et de plaidoyer, l’USPS a annoncé que le centre postal de Charleston poursuivra ses opérations locales de traitement du courrier et recevra 22,8 millions de dollars de l’USPS pour permettre des services meilleurs et plus efficaces », a ajouté Miller dans une déclaration préparée. « Cette décision garantit que les habitants de Virginie-Occidentale des zones rurales qui dépendent du service postal auront un accès plus rapide à leurs médicaments vitaux et que les anciens combattants qui dépendent du service postal recevront les prestations fédérales durement gagnées. »

En 2011, l’installation de traitement du courrier autrefois située sur Cumberland Road à Bluefield a été fermée et consolidée, une évolution qui a eu un impact négatif sur le service de distribution du courrier dans les comtés de l’extrême sud.

À l’époque, le gouvernement fédéral avait fait valoir que la fermeture et la consolidation du centre de traitement et de distribution du courrier de Bluefield permettraient au service postal d’économiser 2,1 millions de dollars par an. Les heures d’ouverture d’un certain nombre de petits bureaux de poste de la région ont également été réduites il y a quelques années.

