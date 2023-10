Les législateurs russes votent à l’unanimité la dératification du traité sur les essais nucléaires. Voici ce que cela signifie

Les législateurs russes ont voté à l’unanimité mardi pour révoquer la ratification par la Russie du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, qui interdit tout essai nucléaire.

Bien que la motion nécessite deux lectures supplémentaires, le parlement inférieur russe, la Douma, a rapidement voté en faveur du retrait de la ratification par la Russie. Le président de la Chambre, Viatcheslav Volodine, a déclaré que les législateurs prenaient cette mesure afin de maintenir « la parité stratégique mondiale ».

Alors que la Russie a ratifié le traité nucléaire en 2000, les États-Unis et un certain nombre d’autres pays l’ont signé, mais ne l’ont jamais ratifié.

Qu’est-ce que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires ?

Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE) a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1996 dans le but d’interdire toutes les explosions nucléaires, y compris celles sous-marines et souterraines. Son objectif est de freiner le développement d’armes nucléaires et également d’éliminer les risques sanitaires et environnementaux provoqués par les essais nucléaires.

Entre 1945 et 1996 (date à laquelle le traité a été déposé), plus de 2 000 essais nucléaires ont eu lieu, dont la plupart ont été menés par les États-Unis et l’Union soviétique, selon l’ONU.

Alors que la grande majorité des pays ont signé et ratifié le TICE, celui-ci n’est pas en vigueur parce que huit pays ne l’ont pas ratifié, dont La Chine, les États-Unis, la Corée du Nord, Israël et le Pakistan, qui ont tous un programme d’armes nucléaires.

Depuis 1996, il y a il y a eu 10 essais nucléaires , selon l’ONU. Le Pakistan et l’Inde ont chacun effectué deux tests, tandis que la Corée du Nord en a effectué six depuis 2006. Le plus récent remonte à 2017.

Un système de vérification a été développé parallèlement au traité, ce qui a conduit à la création d’un programme de surveillance international. Il existe 337 sites dans le monde qui surveillent en permanence les signes d’explosions nucléaires.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un inspecte des bombardiers à capacité nucléaire, aux côtés du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu, lors de sa visite à Vladivostok, en Russie, le 16 septembre. (Agence centrale de presse coréenne/Reuters)

Pourquoi la Russie veut-elle révoquer sa ratification et quelle est l’importance de cette ratification ?

Plus tôt ce mois-ci, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie devrait retirer sa ratification pour « refléter » la position des États-Unis, mais qu’il n’était pas prêt « à dire si nous devrions procéder à des essais nucléaires ou non ».

La Russie a presque 6 000 ogives nucléaires — le plus grand stock au monde.

Certains experts considèrent la décision de la Russie comme essentiellement symbolique, dans la mesure où elle ne semble pas avoir de plans immédiats pour reprendre les essais nucléaires.

Nikolai Sotov, expert nucléaire russe et chercheur principal au Centre de Vienne pour le désarmement et la non-prolifération, estime que le pays tente de faire une déclaration politique à une époque d’hostilités croissantes avec l’Occident.

« Cela illustre vraiment l’approche dure (de la Russie) », a-t-il déclaré dans une entrevue avec CBC News. « Moscou avait peur de ne pas avoir de négociations constructives, et maintenant, ils n’ont plus peur ».

La Russie a déclaré qu’elle resterait signataire du TICE et continuerait à fournir des données au système de surveillance mondial.

Lynn Rusten, vice-présidente du programme de politique nucléaire mondiale à la Nuclear Threat Initiative, basée à Washington, affirme que même s’il s’agit d’une manœuvre politique, elle peut toujours être considérée comme une menace implicite de la Russie.

« Vous pouvez également y voir une autre manifestation de la coercition nucléaire de la Russie dans cette crise ukrainienne », a-t-elle déclaré à CBC News.

Selon elle, si la Russie reprenait ses essais, elle ferait pression sur d’autres pays pour qu’ils commencent à tester des armes nucléaires.

« Le traité est déjà soumis à d’énormes contraintes parce que les États non dotés d’armes nucléaires se rendent compte que les États dotés de l’arme nucléaire… vont dans la mauvaise direction en termes d’augmentation de leurs arsenaux nucléaires. »

Pourquoi les États-Unis ne l’ont-ils pas ratifié ?

Les États-Unis ont signé le traité en 1996, mais le Sénat a voté contre sa ratification en 1999.

À l’époque, les responsables américains avaient exprimé leur inquiétude quant au fait que le pays pourrait ne pas être en mesure d’évaluer la fiabilité de son stock d’armes sans la possibilité de procéder occasionnellement à des essais nucléaires. Une autre préoccupation était de savoir s’il existait un système suffisamment solide pour garantir que les pays adhèrent au traité.

Rusten affirme que ces inquiétudes ont désormais pour la plupart disparu grâce aux systèmes de surveillance désormais en place, mais elle affirme qu’il n’y a pas eu de forte volonté de le ratifier aux États-Unis.

« Il existe dans certains milieux une sorte d’antipathie idéologique à l’égard du contrôle des armements », a-t-elle déclaré.

Même si les États-Unis ne l’ont pas ratifié, elle affirme qu’ils se sont engagés à respecter un moratoire sur tout essai nucléaire.

Quel est l’état du désarmement nucléaire mondial ?

Tout au long de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, Poutine et d’autres responsables russes ont proféré des menaces nucléaires.

Plus tôt cette année, la Russie a annoncé qu’elle suspendait le traité New Start avec les États-Unis, qui est le dernier traité sur les armes entre les deux pays. Cela limite le nombre de têtes nucléaires stratégiques des deux côtés.

De la 12 500 ogives nucléaires Selon la Fédération des scientifiques américains, près de 90 % appartiennent aux États-Unis et à la Russie.

En mars, La Russie a annoncé il déployait des armes nucléaires tactiques en Biélorussie.

Le 15 août, le lanceur russe de missiles balistiques intercontinentaux Yars, capable de transporter des ogives nucléaires, est exposé à l’extérieur de Moscou lors du Forum militaire international de l’Armée. (Alexandre Nemenov/Getty Images)

Poutine a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité de modifier la doctrine selon laquelle la Russie peut utiliser des armes nucléaires en réponse à une attaque nucléaire ou à une attaque avec des « armes de destruction massive ». Il affirme également que la Russie peut déployer des armes nucléaires si son existence est menacée par des armes conventionnelles.

Sotov, qui a participé aux négociations sur le contrôle des armements en Russie entre 1987 et 1992, a déclaré qu’il ne pensait pas que la Russie recourrait à l’utilisation d’armes nucléaires sur le champ de bataille en Ukraine, mais qu’il pensait que la Russie pourrait cibler un pays de l’OTAN.

« Si la guerre tourne vraiment mal pour la Russie, elle tentera d’intensifier le conflit conventionnel avec l’OTAN », a-t-il déclaré. « Mais lorsque vous êtes enfermé dans une escalade, celle-ci prend une spirale et vous pouvez involontairement devenir nucléaire. »