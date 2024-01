Les législateurs républicains se heurtent au refus des démocrates de relancer l’Initiative chinoise

Plus d’une douzaine de législateurs démocrates ont exhorté les dirigeants du Congrès à mettre fin au rétablissement potentiel de l’Initiative chinoise, un programme controversé de l’ère Trump qui a donné lieu à des accusations de profilage racial à l’encontre de scientifiques asiatiques aux États-Unis.

Dans une lettre partagée pour la première fois avec NBC News lundi, le groupe de législateurs a appelé les dirigeants de la Chambre et du Sénat à supprimer le langage écrit par les législateurs du GOP concernant un projet de loi de dépenses clé de la Chambre qui exigeait la réactivation du programme. L’Initiative chinoise, créée pour empêcher la Chine de voler des secrets scientifiques et technologiques, a expiré en 2022 à la suite d’inquiétudes majeures de la communauté universitaire concernant la discrimination et le ciblage des scientifiques d’origine asiatique.

Les législateurs démocrates ont contesté le langage utilisé dans les documents explicatifs du projet de loi, HR 5893. Les documents, qui accompagnent la législation et expliquent plus en détail sa justification, ont qualifié la décision précédente de mettre fin à l’initiative de « profondément irresponsable ». Les législateurs républicains du sous-comité du commerce, de la justice, des sciences et des agences connexes à l’origine de ces documents ont également appelé la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice à rétablir un bureau doté d’une mission similaire. Dans une autre section des documents, les législateurs ont qualifié la fin du programme de « imprudente ».

« Cette décision est un exemple de faiblesse de la part d’un ministère de la Justice plus soucieux d’être politiquement correct que de protéger les Américains, et contraste fortement avec les actions d’autres agences fédérales qui ont pris des mesures en reconnaissance de l’extraordinaire menace à long terme que la Chine représente pour le pays. États-Unis », indiquent les documents explicatifs.

“Un budget est une représentation de nos priorités et de nos valeurs”, lit-on dans la lettre, dirigée par la représentante Grace Meng, DN.Y., la représentante Judy Chu, démocrate de Californie, et la sénatrice Mazie Hirono, démocrate d’Hawaï. « Ce serait à la fois une mauvaise allocation des ressources et un recul des droits civiques que de relancer l’Initiative chinoise. »

Et Meng a averti qu’une reprise de l’Initiative chinoise pourrait mettre une cible sur le dos des Américains d’origine asiatique.

« L’Initiative chinoise s’est faite aux dépens d’Américains d’origine asiatique innocents, en remettant en question leur loyauté et en renforçant des stéréotypes négatifs et néfastes », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. “Nous ne pouvons pas revenir là-dessus.”

Le groupe de législateurs a écrit dans la lettre de lundi qu’il s’opposait à la caractérisation de l’Initiative chinoise dans les documents explicatifs, appelant à la suppression des termes concernant le redémarrage du programme. Ils ont fait valoir que le programme avait entraîné de graves conséquences pour la communauté américaine d’origine asiatique et un manque de transparence de la part du DOJ.

« Cette initiative de poursuites était un instrument brutal utilisé contre toute personne ayant « un lien avec la Chine » », indique la lettre. « Un nombre inacceptablement élevé des affaires susmentionnées ont abouti à des abandons de charges, à des non-lieu et à des acquittements parce que les procureurs n’ont pas pu prouver les allégations. »

Plusieurs universitaires et scientifiques américains d’origine asiatique ont été faussement accusés d’espionnage dans le cadre de l’initiative de l’ère Trump. L’une de ces scientifiques, l’hydrologue Sherry Chen, a reçu plus de 1,5 million de dollars de dommages et intérêts pour ses poursuites injustifiées et son licenciement au National Weather Service après son arrestation en 2014. Un autre scientifique, le professeur Gang Chen du MIT, a vu ses accusations rejetées en 2014. janvier 2022, mais s’est depuis éloigné de toute recherche financée par le gouvernement fédéral en raison de la crainte de faire l’objet d’un profilage racial.

Beaucoup d’autres ont fait part de craintes similaires. Plus que 50% des scientifiques d’origine chinoise aux États-Unis « ressentent désormais une peur et/ou une anxiété considérable » à l’idée d’être sous la surveillance du gouvernement, selon une étude réalisée en 2021 par le Comité des 100 à but non lucratif.

Dans un discours prononcé en 2022 à l’Université George Mason, Matthieu Olsen, chef de la Division de la sécurité nationale au DOJ, a parlé de la fin de l’Initiative chinoise, répondant aux préoccupations antérieures concernant la discrimination, le profilage racial et son impact sur la communauté des chercheurs.

« Même si je reste concentré sur la menace évolutive et significative que représente le gouvernement chinois, j’ai conclu que cette initiative n’est pas la bonne approche », a-t-il déclaré.

