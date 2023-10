Les législateurs républicains présenteront une résolution visant à expulser le représentant George Santos du Congrès

Un groupe de républicains de la Chambre des représentants de New York présente une résolution visant à expulser le représentant George Santos, R.Y., du Congrès.

« Aujourd’hui, je présenterai une résolution d’expulsion pour débarrasser la Maison du Peuple du fraudeur George Santos », a déclaré le représentant Anthony D’Esposito, RN.Y., dans un message sur la plateforme de médias sociaux X.

Il a déclaré aux journalistes qu’il considérait Santos comme « une tache » pour la Chambre et l’État de New York. « Il est temps de quitter George Santos », a déclaré D’Esposito.

Il a déclaré que la résolution serait coparrainée par ses collègues républicains de la Chambre des représentants de New York, Nick LaLota, Mike Lawler, Marc Molinaro, Nick Langworthy et Brandon Williams.

LaLota a déclaré qu’il considérait Santos comme une personne « immorale » et « indigne de confiance ». « Plus tôt il partira, mieux ce sera », a-t-il déclaré.

Démarrer Santos nécessiterait un voix des deux tiers de toute la Maison, une référence que LaLota semblait confiante d’atteindre. « Je prédis que cette résolution va prendre feu. Beaucoup de gens ressentent la même chose que nous », a-t-il déclaré.

Cette décision intervient un jour après que les procureurs fédéraux ont émis à Santos un acte d’accusation de 23 chefs d’accusation, alléguant qu’il avait commis un vol d’identité, une fraude et d’autres infractions. Santos, qui a été inculpé pour la première fois en mai, a déclaré qu’il envisageait de lutter contre les accusations. Il a plaidé non coupable des accusations portées dans l’acte d’accusation initial de 13 chefs d’accusation plus tôt cette année.

« S’ils veulent être juge, jury et arbitre de toute cette putain de chose, qu’ils le fassent », a déclaré Santos, en réponse à la résolution alors qu’il courait vers son bureau après une réunion de la conférence républicaine. « Ils veulent juste faire taire les habitants du 3e district du Congrès », a-t-il déclaré plus tard.

Les collègues républicains de New York de Santos avaient précédemment appelé à sa démission à la lumière des accusations criminelles et des révélations selon lesquelles il avait fabriqué une grande partie de son curriculum vitae.

« J’ai dit qu’il devrait démissionner et il devrait quand même démissionner », a déclaré Molinaro dans un communiqué. poster sur X Mardi après l’annonce des frais supplémentaires.

Les démocrates de la Chambre ont décidé d’expulser Santos en mai après qu’il ait été initialement inculpé, mais les républicains ont voté pour renvoyer leur motion au comité d’éthique de la Chambre, qui enquête sur Santos depuis mars.

D’Esposito a suggéré que lui et ses collègues avaient attendu assez longtemps. « Je sais que l’éthique a été un peu chargée, mais, vous savez, il est temps que nous obtenions des résultats », a-t-il déclaré.

Santos a été examiné pour la première fois à la fin de l’année dernière, avant de prêter serment lorsque le New York Times a publié une bombe. enquête indiquant qu’une grande partie de son curriculum vitae semblait avoir été fabriquée, y compris des affirmations selon lesquelles il possédait de nombreuses propriétés, qu’il était auparavant employé par Goldman Sachs et Citigroup et qu’il était diplômé du Baruch College.

Cela a également soulevé des questions sur la façon dont il a pu prêter 700 000 $ à sa campagne après avoir déclaré sur un formulaire de financement de campagne lors de sa précédente campagne infructueuse en 2020 qu’il gagnait 55 000 $ par an.

Santos a reconnu avoir « embelli » certaines parties de son passé, mais a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de criminel et qu’il avait légitimement gagné son argent.

L’acte d’accusation dévoilé en mai alléguait qu’il avait utilisé les dons de campagne pour des dépenses personnelles, y compris des vêtements de marque, qu’il avait demandé des allocations de chômage en cas de pandémie à une époque où il gagnait 120 000 $ par an et qu’il avait menti sur ses revenus dans les documents financiers de la Chambre.

Il a été accusé mardi de 10 accusations supplémentaires, l’accusant d’avoir volé l’identité de personnes, d’avoir débité les cartes de crédit de ses propres donateurs sans leur autorisation et d’avoir « faussement gonflé les recettes déclarées de la campagne avec des prêts et des contributions inexistants qui ont été soit fabriqués, soit volés ». « , a déclaré Breon Peace, procureur américain pour le district oriental de New York.

L’un des stratagèmes présumés consistait à prétendre faussement que 10 proches de Santos et sa trésorière de campagne de l’époque, Nancy Marks, avaient donné beaucoup d’argent à sa campagne pour faire croire qu’il collectait plus d’argent qu’il ne l’était en réalité afin d’être admissible à l’aide. du parti national.

« Santos et Marks savaient tous deux que ces individus n’avaient ni apporté les contributions signalées ni donné l’autorisation que leurs informations personnelles soient incluses dans de tels faux rapports publics », ont déclaré les procureurs.

Marks a plaidé coupable à des accusations de complot liées la semaine dernière. Santos, qui a été libéré sous caution de 500 000 $ après avoir plaidé non coupable des accusations initiales, devrait être traduit en justice sur la base de l’acte d’accusation remplacé le 27 octobre.

Santos a qualifié les accusations portées contre lui de «chasse aux sorcières» et a juré de ne pas démissionner.