Les législateurs républicains du Tennessee conservent la majorité

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Les législateurs républicains du Tennessee étaient sur le point de maintenir le contrôle de la majorité au sein de l’Assemblée générale de l’État.

Les 99 sièges de la Chambre et 17 des 33 sièges du Sénat étaient en lice.

Les républicains contrôlent tous les postes élus à l’échelle de l’État, les démocrates ayant des bastions à Nashville et Memphis. Cela signifie que l’élection primaire est largement considérée comme l’obstacle le plus compétitif pour obtenir un siège à l’Assemblée générale. Par exemple, il n’y avait que 10 courses contestées au Sénat et 45 courses contestées à la Chambre.

Le président du Sénat, Randy McNally, s’est présenté sans opposition, tandis que le président de la Chambre, Cameron Sexton, a facilement battu son adversaire démocrate mardi. Les deux devraient maintenir leurs positions puissamment influentes lors de la prochaine session législative qui commence en janvier. Cela signifie également que les démocrates continueront d’avoir du mal à faire avancer leurs propositions législatives, en particulier les questions touchant à l’avortement, au contrôle des armes à feu et à la légalisation du cannabis.

Notamment, Justin Jones, 26 ans, un militant noir connu pour avoir organisé des manifestations au Capitole, a été élu mardi à un siège à la Chambre pour un district de Nashville après s’être présenté sans opposition aux élections générales.

