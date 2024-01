Les législateurs républicains de Floride cherchent à interdire les drapeaux arc-en-ciel dans les écoles, affirmant qu’ils sont mauvais pour les étudiants

TALLAHASSEE, Floride — Un projet de loi présenté mercredi par les républicains de Floride interdirait aux enseignants et autres employés du gouvernement d’afficher un drapeau arc-en-ciel – même d’en porter un comme épinglette pendant une journée – mais ils pourraient accrocher le drapeau grandeur nature de tout « reconnu ». nation » aussi longtemps qu’ils le souhaitent, selon le parrain du projet de loi.

Les drapeaux qui représentent « un point de vue sur la race, l’orientation sexuelle, le genre ou l’idéologie politique » seraient interdits dans tout bâtiment gouvernemental d’État ou local, y compris les écoles et universités publiques, en vertu du projet de loi rédigé par le représentant républicain David Borrero.

Les opposants affirment que le projet de loi est inspiré par la haine. Borrero a déclaré qu’il protège les enfants et qu’il interdirait même les épinglettes représentant les drapeaux des mouvements LGBTQ et Black Lives Matter.

“Les salles de classe publiques ne devraient pas être le lieu où nos enfants vont se radicaliser et évangéliser pour qu’ils acceptent ces idéologies partisanes et radicales”, a déclaré Borrero. “Il est totalement inapproprié de placer ce genre de drapeaux devant les élèves des écoles publiques et dans les bâtiments gouvernementaux.”

Interrogé sur d’autres drapeaux, Borrero a déclaré que ceux d’États souverains reconnus par les États-Unis, comme Israël, pourraient être arborés dans une salle de classe. Parce que les États-Unis ne reconnaissent pas la Palestine en tant que nation, cela exclurait le drapeau palestinien.

L’interdiction ne s’appliquerait pas aux étudiants ni aux employés du gouvernement lorsqu’ils ne sont pas au travail ou dans les bâtiments publics, a déclaré Borrero. Mais cela s’étendrait aux bureaux des législateurs, et au moins certains démocrates ont déclaré qu’ils enfreindraient la loi si le projet de loi était un jour signé par DeSantis.

« Sommes-nous en Russie ? Sommes-nous à Cuba ? C’est de l’autoritarisme. C’est du fascisme à son meilleur », a déclaré le sénateur Shevrin Jones, qui est noir et gay et qui possède une affiche « Fierté au Capitole » aux couleurs de l’arc-en-ciel dans son hall public, ainsi que d’autres symboles de fierté.

« Comment j’ai été élevé, l’arc-en-ciel était synonyme d’espoir. … Je peux vous promettre que ce n’est pas ça qui m’a rendu gay », a ajouté Jones. «Je ne démonte rien. Je veux que tout le monde le voie.

Robert Boo, PDG du Pride Center d’Equality Park, dans son bureau de Wilton Manors, en Floride, le 17 janvier 2024. Rebecca Blackwell / AP

Les législateurs de Floride ont déjà adopté plusieurs lois anti-LGBTQ tandis que le gouverneur républicain Ron DeSantis se présente à la présidence. DeSantis a signé des interdictions contre l’enseignement de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans les écoles. Il a interdit les soins de santé transgenres pour les mineurs et a créé de nouveaux obstacles pour les adultes transgenres, et a facilité la tâche des parents pour obtenir que les livres sur des thèmes LGBTQ soient retirés des écoles.

Ce projet de loi, avancé avec un vote de 9 voix contre 5 par la sous-commission des droits constitutionnels, de l’état de droit et des opérations gouvernementales de la Chambre, est confronté à un chemin incertain, même avec une majorité qualifiée républicaine à l’Assemblée législative. Il reste encore un arrêt en comité de la Chambre avant d’être examiné par l’ensemble de la Chambre. Un projet de loi complémentaire du Sénat a été renvoyé à trois commissions et n’a pas été programmé pour une audience.

Le bureau de DeSantis n’a pas répondu à un e-mail lui demandant s’il soutenait la législation.

Recommandé

La représentante démocrate Michele Rayner, noire et lesbienne, s’est dite frustrée du fait que des projets de loi anti-LGBTQ continuent d’être présentés à l’Assemblée législative de Floride, ignorant des besoins plus urgents tels que l’accès à un logement abordable et à l’assurance des biens.

« Une fois de plus, nous nous concentrons sur des choses sur lesquelles personne ne nous a demandé de nous concentrer », a déclaré Rayner, assise dans son bureau près d’une pile de dépliants « Protégez les étudiants LGBTQ+ » imprimés aux couleurs de l’arc-en-ciel. «J’ai un panneau Black Voters Matter à l’extérieur de mon bureau. Cela restera en dehors de mon bureau, quel que soit le projet de loi adopté, car il existe une chose appelée le premier amendement.

Le projet de loi de Borrero s’appliquerait également aux gouvernements locaux tels que Wilton Manors, une banlieue de Fort Lauderdale, une ville gay-friendly de 11 000 habitants où les drapeaux de la fierté flottent presque partout, y compris à l’hôtel de ville pendant le mois de la fierté. Un pont menant à la ville est encadré par des barrières aux couleurs de l’arc-en-ciel et un drapeau de la fierté et un drapeau de la fierté trans flottent toute l’année au-dessus d’un petit parc en face de l’hôtel de ville.

Robert Boo, PDG du Pride Center de la ville, a déclaré que DeSantis et les partisans du projet de loi espèrent « effacer la communauté LGBTQ » et jeter de la « viande rouge » à leurs partisans politiques tout en ignorant les problèmes complexes qui affligent l’État.

« Wilton Manors est la deuxième ville la plus gay du pays. Il est important pour Wilton Manors de pouvoir hisser les drapeaux qui représentent les membres de la communauté », a déclaré Boo. “Cela ne concerne peut-être pas la Floride centrale et ils ne voudront peut-être pas le faire, mais je pense que les municipalités devraient avoir la capacité et la liberté d’installer les drapeaux qui représentent le mieux leurs électeurs.”