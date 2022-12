Les républicains de la Chambre ont juré de réessayer plus tard après que leur résolution ait été rejetée de justesse

Une résolution appelant à un audit de l’aide militaire et économique américaine à l’Ukraine a été rejetée de justesse à la Chambre des représentants. La mesure, dirigée par la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) et soutenue par plusieurs collègues législateurs, a été rejetée par 26 voix contre 22 devant la commission des affaires étrangères de la Chambre mardi.

L’audit proposé avait été fortement opposé par les démocrates de la Chambre, qui ont fait valoir que de telles activités de surveillance auraient envoyé un mauvais signal à l’Ukraine, qui a été fortement soutenue par Washington dans son conflit en cours avec la Russie.

“Ce n’est pas le moment pour nous d’être divisés. Nous avons tenu bon avec l’OTAN, l’UE et nos alliés. Ne tombons pas dans ce piège », le meilleur démocrate du comité, le représentant Gregory W. Meeks (NY), a déclaré lors du débat.

Les républicains ont cependant rejeté ces arguments, insistant sur le fait que la mesure concernait la transparence et la responsabilité des Américains, plutôt que d’envoyer des messages à Kiev. Green aussi revendiqué que les démocrates de la Chambre étaient « aveuglé par la haine » pour elle et faisaient de la surveillance ukrainienne une question purement politique.

Malgré l’échec de la résolution à passer par le comité, le résultat du vote a été salué comme une victoire majeure par ses sponsors, car il a démontré l’unité parmi les républicains. Greene a promis de poursuivre ses efforts pour faire passer la motion d’audit, promettant de réessayer lorsque les républicains obtiendront une faible majorité à la Chambre.

« C’est officiel, les démocrates ont voté NON à la transparence pour le peuple américain pour un audit pour l’Ukraine. Mais nous prenons le relais en janvier ! Cet audit aura lieu ! Green a écrit sur Twitter.

Alors que les républicains ont réussi à faire preuve d’unité sur la question d’une surveillance plus stricte du soutien continu à Kiev, peu se sont prononcés contre. Greene est l’un des rares républicains conservateurs à s’être opposés à l’envoi de milliards de dollars en Ukraine.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine un assortiment d’armes lourdes, notamment des véhicules blindés, de l’artillerie, des roquettes et des drones, depuis – et même avant – que la Russie a lancé son opération militaire contre l’État voisin fin février. Le montant total des fonds alloués à Kiev sous forme d’aide militaire et économique par les États-Unis a déjà dépassé les 100 milliards de dollars en moins d’un an.