Les membres républicains du Congrès qui ont voté contre la certification de la victoire présidentielle de Joe Biden, même après qu’une foule a fait irruption dans le Capitole, sont dénoncés par des critiques dans leurs districts d’origine qui exigent qu’ils démissionnent ou soient évincés.

Les manifestants, les comités de rédaction de journaux et les démocrates au niveau local ont exhorté les législateurs à démissionner ou à leurs collègues de les expulser. La Chambre et le Sénat peuvent révoquer des membres avec un vote des deux tiers ou censurer ou réprimander avec une majorité.

La représentante Madison Cawthorn «doit être tenue pour responsable de son comportement séditieux et des conséquences résultant de ce comportement», a écrit un groupe de responsables démocrates dans une lettre demandant à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi d’expulser la recrue de Caroline du Nord qui a prêté serment. le 3 janvier.

Cawthorn a déclaré qu’il avait le devoir constitutionnel de voter contre Biden. Il a condamné la violence lors de l’attaque de mercredi, mais l’a comparée aux manifestations de l’été dernier contre la brutalité policière. Ces manifestations n’ont jamais violé un bâtiment gouvernemental pendant les affaires officielles.

Un policier du Capitole est mort et un officier a tiré et tué une femme dans la foule. Trois autres personnes sont mortes d’urgences médicales dans le chaos, ce qui a forcé les législateurs et les membres du personnel à se cacher alors que les émeutiers parcouraient les couloirs de l’un des bâtiments les plus sacrés d’Amérique.

Pelosi et d’autres dirigeants démocrates du Congrès font pression pour que le président Donald Trump soit destitué pour avoir encouragé l’insurrection et refusé d’agir pour mettre fin à la violence. Mais ils ne se demandent pas si les législateurs qui ont soutenu les fausses déclarations de fraude électorale qui ont conduit à la mêlée devraient être punis.

La plupart des expulsions précédentes concernaient des membres qui avaient soutenu la Confédération pendant la guerre civile ou pour avoir accepté des pots-de-vin.

Samedi à Saint-Louis, plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre le sénateur Josh Hawley, le républicain du Missouri au premier mandat qui a mené les efforts du Sénat pour annuler l’élection de Biden. Les manifestants ont peint «RESIGN HAWLEY» en grosses lettres jaunes au milieu de la rue.

Une caravane d’environ 40 voitures a encerclé le bureau du sénateur Ron Johnson à Madison, Wisconsin, l’exhortant à démissionner. Johnson a initialement soutenu les affirmations sans fondement de Trump de fraude électorale, mais après l’émeute, il a voté en faveur de la victoire de Biden. Johnson a condamné la violence mais n’a pas reculé les allégations de fraude électorale.

Les comités de rédaction de deux des plus grands journaux du Wisconsin ont appelé Johnson à démissionner, se joignant aux éditoriaux publiés dans tout le pays qui ciblaient les politiciens du GOP.

Le Houston Chronicle, longtemps critique du sénateur Ted Cruz, a déclaré dans un éditorial que le républicain savait exactement ce qu’il faisait et ce qui pourrait se passer lorsqu’il se rendrait au Sénat pour contester les résultats des élections.

«Ces terroristes n’auraient pas été au Capitole si vous n’aviez pas mis en scène ce défi absurde aux résultats de 2020», écrit le journal.

Cruz a qualifié l’attaque d’acte de terrorisme méprisable, mais il continue de faire pression pour qu’une commission enquête sur l’élection présidentielle.

En Alabama, le Decatur Daily a appelé le représentant local Mo Brooks à démissionner. Le York Dispatch en Pennsylvanie a déclaré que le membre du Congrès Scott Perry est «une honte pour la Pennsylvanie et notre démocratie», et s’il croit toujours que l’élection de Biden est frauduleuse, il devrait démissionner parce que cela signifie que son élection était également bidon. Perry a condamné la violence du Capitole.

Le Danville Register & Bee en Virginie a déclaré que son représentant, Bob Good, devait partir car ses paroles ont frappé les matchs qui ont conduit aux foules destructrices. Good a dit que son vote visait à protéger ses électeurs.

Les loyalistes envahisseurs de Trump « ont affronté le personnel de sécurité, et il y a eu des blessés et même des morts », a écrit le comité de rédaction du journal. « Et vous êtes tout aussi coupable qu’eux. »