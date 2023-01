Les législateurs qui nient les élections occupent des rôles clés de surveillance des élections

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les législateurs républicains qui ont répandu des théories du complot électoral et prétendu à tort que le résultat présidentiel de 2020 avait été truqué supervisent des comités législatifs chargés de définir la politique électorale dans deux principaux États du champ de bataille politique.

Un gouvernement divisé en Pennsylvanie et en Arizona signifie que toute restriction de vote proposée par les législateurs du GOP est susceptible d’échouer. Même ainsi, les nominations très médiatisées donnent aux législateurs une plate-forme pour jeter davantage de doutes sur l’intégrité des élections dans les États qui seront cruciaux dans la sélection du prochain président en 2024.

Attribuer de tels postes de prune aux législateurs qui ont répété des complots et répandu des coupures de désinformation contre plus de deux ans de preuves montrant qu’il n’y avait pas de problèmes généralisés ou de fraude lors de la dernière élection présidentielle. Cela semblerait également aller à l’encontre du message délivré lors des élections de mi-mandat de novembre, lorsque les électeurs ont rejeté les candidats refusant les élections qui se présentent aux plus hautes fonctions dans les États du champ de bataille présidentiel.

Dans le même temps, de nombreux républicains traditionnels tentent de dépasser les mensonges racontés par l’ancien président Donald Trump et ses alliés au sujet de sa perte face au président Joe Biden.

“C’est un problème que de nombreux Américains et de nombreux Pennsylvaniens en ont assez de voir plaidé et relancé encore et encore”, a déclaré la sénatrice de l’État de Pennsylvanie, Amanda Cappalletti, démocrate de premier plan au sein du comité sénatorial chargé de la législation électorale. “Je pense que nous sommes tous prêts à passer à autre chose, et nous constatons audit après audit que nos élections sont sûres, qu’elles sont justes et que les votes des gens sont comptés.”

De multiples examens et audits dans les six États du champ de bataille où Trump a contesté sa perte, ainsi que des dizaines de rejets judiciaires et des avertissements répétés de responsables de sa propre administration, ont souligné que les résultats présidentiels de 2020 étaient exacts. Il n’y a pas eu de fraude généralisée ou de manipulation des machines à voter qui aurait modifié le résultat.

Les nominations législatives en Pennsylvanie et en Arizona mettent en évidence le fossé entre les deux principaux partis sur la loi électorale. Déjà cette année, les législatures contrôlées par les démocrates s’efforcent d’élargir l’accès au vote et d’augmenter les sanctions pour les électeurs intimidants et les travailleurs électoraux, tandis que de nombreux États dirigés par les républicains visent à adopter de nouvelles restrictions, une tendance qui s’est accélérée après les fausses déclarations de Trump concernant les élections de 2020. .

Les gouverneurs démocrates et les victoires législatives de l’automne dernier émousseront l’influence des républicains qui ont pris des mesures ou poussé la rhétorique cherchant à renverser les élections de 2020.

Mais en Arizona et en Pennsylvanie, deux législateurs qui rejettent la validité de cette élection – sans parler des autres élections depuis lors – occuperont des postes clés d’influence en tant que présidents majoritaires des comités législatifs qui supervisent la législation électorale.

En Arizona, la sénatrice républicaine Wendy Rogers prend la tête de la commission électorale du Sénat après avoir été nommée par un allié, le président du Sénat Warren Petersen. Il était l’un des deux législateurs à avoir signé des assignations à comparaître qui ont conduit à l’audit largement ridiculisé des républicains du Sénat sur les élections de 2020.

Rogers, qui a gagné un public national pour avoir diffusé des théories du complot et remis en question des élections, a fait face à des accusations d’éthique répétées pour sa rhétorique incendiaire, son soutien aux suprémacistes blancs et ses publications sur les réseaux sociaux complotistes.

Elle sera désormais la principale gardienne des projets de loi électoraux et électoraux en Arizona, où les changements électoraux sont une priorité absolue pour certains législateurs républicains. Certains veulent éliminer le vote par correspondance et les options de vote anticipé qui sont utilisées par plus de 80 % des électeurs de l’État.

Elle a prévu une réunion du comité lundi pour examiner les projets de loi qui interdiraient les boîtes de dépôt non surveillées, interdiraient le vote au volant ou le ramassage des bulletins de vote et imposeraient ce que les défenseurs du droit de vote considèrent comme des charges supplémentaires pour le vote anticipé.

En Pennsylvanie, le sénateur républicain Cris Dush prend la présidence du comité sénatorial du gouvernement de l’État après avoir fait pression pour empêcher les votes électoraux de l’État d’aller à Biden en 2020. Dush a également monté une enquête électorale qui, espérait-il, utiliserait l’audit de style Arizona comme un modèle.

Il a été nommé par le républicain de rang du Sénat, le président Pro Tem Kim Ward, dont le bureau n’a expliqué la nomination de Dush qu’en disant que l’ancienneté joue un rôle et que les membres ont des demandes prioritaires.

Au cours des premières semaines de la session de cette année, Dush a avancé des mesures pour élargir les exigences d’identification des électeurs et ajouter une couche d’audits post-électoraux. Les deux sont des propositions d’amendements constitutionnels visant à contourner le veto d’un gouverneur en se rendant aux électeurs pour approbation.

Dush a déclaré qu’il prévoyait également d’élaborer une législation pour exiger davantage de mesures de sécurité pour les urnes et les bulletins de vote.

“Je vais faire une promesse aux habitants de Pennsylvanie : les choses que je fais ici en tant que président du gouvernement de l’État, ce seront des choses qui seront menées de manière juste et impartiale”, a déclaré Dush dans un entrevue. “Vous savez, nous devons juste nous assurer que nous pouvons garantir l’intégrité du vote et que les gens ne sont pas privés de leurs droits.”

L’Arizona et la Pennsylvanie ont des gouverneurs démocrates nouvellement élus qui opposeraient vraisemblablement leur veto aux projets de loi durs du GOP opposés par les démocrates.

Pourtant, les démocrates, les responsables électoraux des comtés et les défenseurs du droit de vote dans les deux États souhaitent des modifications des lois électorales qui, avec Dush et Rogers en place, pourraient ne jamais voir le jour.

Alex Gulotta, le directeur de l’Arizona pour le groupe de droits de vote All Voting is Local, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’Assemblée législative adopte de nombreux “mauvais projets de loi électoraux”. Il a déclaré que les législateurs républicains modérés qui auraient pu voter contre des mesures problématiques sous un gouverneur républicain pourraient maintenant les laisser passer parce qu’ils savent que la gouverneure démocrate Katie Hobbs leur opposera probablement son veto.

“C’est performatif”, a déclaré Gulotta. “Ce n’est pas substantiel.”

La question, a-t-il dit, est de savoir si Rogers et d’autres législateurs de l’Arizona peuvent coopérer sur de « petits correctifs » là où il y a consensus. Cela, a-t-il dit, nécessitera «un véritable sens de l’État».

Liz Avore, conseillère principale du Voting Rights Lab non partisan, a déclaré que l’organisation s’attend à une autre période chargée de législation liée au vote et aux élections avant le vote présidentiel de 2024, même si les candidats qui ont répété les mensonges de Trump au sujet d’une élection volée en 2020 ont perdu les offres de gouverneur. , secrétaire d’État et procureur général dans les principaux États du champ de bataille.

Les États dirigés par les démocrates et les républicains évoluent souvent dans des directions opposées, mais un consensus bipartisan s’est dégagé autour de certains aspects de la loi électorale, tels que la restauration du droit de vote des criminels et l’expansion du vote en personne anticipé, a déclaré Avore.

Les propositions républicaines, telles que l’élargissement des exigences d’identification des électeurs, sont populaires et bénéficient d’un soutien majoritaire, tout comme certaines propositions démocrates visant à élargir l’accès, a déclaré Christopher Borick, professeur de sciences politiques et sondeur au Muhlenberg College d’Allentown, en Pennsylvanie.

Mais pour réussir auprès des électeurs, les républicains doivent retenir les leçons de 2022. Nier les résultats d’élections équitables, a-t-il dit, « est un perdant pour le Parti républicain. Directement.”

