Les législateurs qualifient d'”irresponsable” le traitement par Biden des documents classifiés

Après le FBI a trouvé plus de documents classifiés à Wilmington, Delaware, domicile du président Joe Biden lors d’une perquisition consensuelle vendredi, les législateurs ont déclaré dimanche que les actions de Biden étaient “incroyables” et “irresponsables”.

L’avocat personnel de Biden et un procureur ont révélé la perquisition, qui a duré près de 13 heures, samedi soir. La découverte était la quatrième fois depuis novembre que des documents ou des documents classifiés étaient trouvés à une adresse privée de Biden.

Le procureur général Merrick Garland a nommé plus tôt ce mois-ci un avocat spécial pour enquêter sur la conservation par Biden des dossiers gouvernementaux après avoir été vice-président.

L’ancien président Donald Trump fait l’objet d’une enquête criminelle par un autre avocat spécial pour avoir pris des centaines de dossiers classifiés et d’autres documents gouvernementaux de la Maison Blanche lorsqu’il a quitté ses fonctions. Trump fait également l’objet d’une enquête pour obstruction possible à la justice en raison d’efforts d’obstruction visant à empêcher les responsables gouvernementaux de récupérer ces documents.

La plupart des Américains pensent que Biden et Trump ont traité des documents classifiés de manière inappropriée, selon un sondage publié Dimanche par ABC News. Plus de la moitié du public, 64%, a déclaré croire que Biden avait mal géré les documents classifiés, tandis que 77% ont dit la même chose de Trump.

Selon le sondage, la condamnation a suivi les lignes de parti, 89% des répondants républicains ayant déclaré que les actions de Biden n’étaient pas appropriées et 96% des répondants démocrates ont déclaré que les actions de Trump n’étaient pas appropriées.

L’enquête a été menée entre le 20 et le 21 janvier, avant que les documents supplémentaires ne soient divulgués samedi, avec un échantillon national aléatoire de 532 adultes et une marge d’erreur de 4,5 points de pourcentage.

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a déclaré dimanche que les Américains devraient attendre de voir ce qu’il adviendra des enquêtes des avocats spéciaux avant de se précipiter pour choisir leur camp.

“C’est incroyable comment cela a pu arriver, c’est totalement irresponsable et qui est en faute ?” a-t-il déclaré à l’émission “State of the Union” de CNN. “Mais cela étant dit, le mettre devant un tribunal politique kangourou ne va pas aider. Ce qu’il faut faire, c’est exactement ce que Merrick Garland a fait avec l’avocat spécial.”

Le sénateur Chris Coons, D-Del., A déclaré qu’il ne pensait pas que la gestion par Biden de documents classifiés soit un problème qui “empêche les Américains de dormir la nuit”, et il ne pense pas que ce sera un facteur décisif lors de la prochaine élection présidentielle.

Il a déclaré que les hauts responsables du gouvernement avaient des millions de documents qui transitaient par leurs bureaux et que la coopération de Biden avec les autorités signifiait probablement que sa possession de documents classifiés était par inadvertance.

“Il y a un document important qui distingue l’ancien président Trump du président Biden – c’est un mandat”, a déclaré Coons. “Il a fallu une perquisition du FBI, une perquisition non consensuelle avec mandat pour obtenir les documents de Mar-a-Lago.”

Les législateurs républicains sont moins convaincus, car le représentant Mike Turner, R-Ohio, a déclaré qu’il pensait que la coopération de Biden avec les autorités “ressemblait plus à une dissimulation qu’à une enquête”.

“Je veux dire, clairement, il est devenu un thésauriseur de documents classifiés en série”, a-t-il déclaré dimanche à “Face the Nation” sur CBS.

Le représentant Michael McCaul, R-Texas, a déclaré qu’il restait beaucoup de questions sans réponse, et il a déclaré dimanche à “l’état de l’Union” de CNN qu’il prévoyait d’envoyer une lettre au secrétaire d’État Antony Blinken pour obtenir plus d’informations.