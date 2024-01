Les législateurs publient un accord pour étendre le crédit d’impôt pour enfants et les déductions professionnelles

Notamment, le sénateur Mike Crapo, R-Idaho, le républicain le plus important du panel des finances du Sénat ; et le représentant Richard Neal, D-Mass., le démocrate de premier plan au Comité des voies et moyens, n’a pas signé l’accord. La Maison Blanche non plus, qui a offert une déclaration de soutien mesurée.

“Nous apprécions le travail du président Wyden et du président Smith visant à augmenter le crédit d’impôt pour enfants pour des millions de familles et à soutenir des centaines de milliers de logements abordables supplémentaires, et nous sommes impatients d’examiner tous les détails de leur accord”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Michael Kikukawa, à Semafor. ajoutant qu’ils restent déterminés à rétablir le crédit d’impôt pour enfants de l’ère Covid.

Le bureau de Neal a refusé de commenter. Crapo a déclaré aux journalistes mardi soir qu’il cherchait à majorer l’accord fiscal, ouvrant ainsi un projet de loi au débat et aux amendements des sénateurs républicains de la commission des finances.

Le sénateur Todd Young, R-Ind. a été l’un des principaux partisans du GOP restauration l’incitation fiscale à la R&D. Mais il a indiqué que certaines parties de l’accord, notamment le crédit d’impôt pour enfants et les déductions pour les entreprises, devraient être encore ajustées pour remporter des votes.

“C’est vraiment serré”, a déclaré Young aux journalistes après avoir quitté mardi soir une réunion sur un accord fiscal entre les membres du Parti républicain du comité sénatorial des finances. « Je pense que les négociateurs ont fait du bon travail. Il semble qu’il y ait encore du travail à faire.

Les manœuvres législatives en cours soulignent les obstacles qui s’opposent à l’élaboration du cadre législatif qui parvient au bureau du président Biden. Wyden a déclaré que le 29 janvier – début de la saison de déclaration de revenus 2024 – représentait une date limite pour faire adopter les dispositions dans la loi. Le sénateur John Cornyn, R-Tx. il s’agit d’un délai « artificiel ».

Au moins une démocrate clé, la représentante Rosa DeLauro, a déclaré D-Conn elle serait opposée à un accord qui a détourné la plupart de ses avantages fiscaux vers les entreprises américaines. Mais il a attiré le soutien d’autres coins démocrates.

Le sénateur Sherrod Brown, un démocrate de l’Ohio confronté à une difficile tentative de réélection, l’a qualifié de bipartite « gagnant-gagnant ». L’élargissement du crédit d’impôt pour enfants est depuis longtemps l’une de ses principales préoccupations.

“Il y a six mois, personne ne pensait que nous pourrions travailler au-delà des lignes partisanes pour parvenir à un accord qui réduirait les impôts des familles de travailleurs et contribuerait à la croissance de la classe moyenne”, a déclaré Brown dans un communiqué mardi matin. “J’ai hâte de travailler avec mes collègues des deux partis pour faire adopter rapidement cet accord.”