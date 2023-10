Les législateurs proposent la fin des tests PSSA | Actualités, Sports, Emplois

Deux législateurs d’État font pression pour mettre fin aux tests PSSA dans les écoles en faveur de tests locaux.

Les tests PSSA ont commencé en 1992 avec des tests d’anglais et de mathématiques donnés aux élèves de la troisième à la huitième année, tandis que les élèves de quatrième et huitième années sont testés en sciences. Les tests, selon les représentants de la Chambre Eric Nelson et Martina White, coûtent à l’État 48 millions de dollars par an.

« Le processus actuel est défectueux. Les tests PSSA privent les écoles de jusqu’à trois semaines de temps d’enseignement et il faut des mois avant que les résultats ne soient rendus. Le Commonwealth mérite un meilleur système. a déclaré Nelson, R-Westmoreland. « Il est temps d’arrêter d’enseigner selon les critères et d’aller de l’avant avec un système qui suit la croissance des élèves. Les tests de référence sont moins coûteux et fournissent des résultats en temps réel pour garantir l’apprentissage des étudiants.

Nelson et White proposent d’autoriser les districts scolaires à utiliser trois évaluations de référence au cours de l’année scolaire d’un enfant, les données globales des écoles et des districts étant toujours rendues publiques. De nombreuses écoles utilisent déjà des tests locaux en plus des tests PSSA afin de disposer de données de test pour aider à déterminer l’aptitude d’un élève pendant que celui-ci est encore dans la classe d’un enseignant.

Ils affirment que les directeurs d’école et les parents leur ont dit qu’il était plus important de disposer de données en temps réel sur les besoins des élèves à mesure qu’ils élaborent des plans d’éducation individuels et des résultats scolaires.

« La technologie des tests de référence est supérieure car elle fournit un moyen objectif, standardisé et reconnu à l’échelle nationale d’évaluer et de comparer les performances des élèves, ce qui aide les enseignants et les administrateurs dans la prise de décision et améliore l’innovation et l’efficacité des classes. » a déclaré White, R-Philadelphie.

Nelson et White ont déclaré qu’une autre raison de changer était une décision rendue plus tôt cette année par la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie, qui entraînera des dépenses supplémentaires dans les écoles. Les plaignants ont initialement intenté une action en justice en 2014, arguant que le système de financement des écoles publiques de Pennsylvanie ne répondait pas aux besoins des districts les plus pauvres et soutenant que des milliards de dollars supplémentaires d’aide d’État étaient nécessaires pour remplir les obligations constitutionnelles de l’État. Même si la juge a accepté, elle n’a pas non plus donné de directives au Parlement politiquement divisé de Pennsylvanie sur le montant supplémentaire de l’aide d’État à distribuer, ni sur la manière dont.

« La récente décision de la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie va entraîner des changements considérables dans le paysage éducatif de notre État. » White et Nelson ont écrit dans leur mémorandum de co-parrainage. « Rejoignez-nous pour contribuer à faire en sorte que les tests de référence, la comparaison avec les performances nationales et les commentaires en temps réel deviennent notre futur outil d’évaluation amélioré pour les districts. »







