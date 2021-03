Les législateurs proposent de vérifier les pouvoirs de guerre de Biden

La conversation

Pourquoi l’Arabie saoudite répressive reste un allié des États-Unis

Un manifestant déguisé en prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avec du sang sur les mains a protesté devant l’ambassade saoudienne à Washington, DC, le 8 octobre 2018. Jim Watson / AFP via Getty ImagesLe prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane «a approuvé une opération… pour capturer ou tuer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi », selon un nouveau rapport cinglant de l’administration Biden. Pourtant, le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne sanctionneraient pas le gouvernement saoudien, estimant que toute punition directe pourrait compromettre la coopération de l’Arabie saoudite dans la confrontation avec l’Iran et dans les efforts de lutte contre le terrorisme. Comme ses prédécesseurs, Biden est aux prises avec la réalité selon laquelle l’Arabie saoudite est nécessaire pour atteindre certains objectifs américains au Moyen-Orient. C’est un changement par rapport aux critiques de Biden à l’égard de l’Arabie saoudite lors de la campagne électorale. Il a déclaré que son administration ferait de ce royaume répressif – un allié de longue date des États-Unis – un «paria» mondial. L’affaire Khashoggi met en évidence une bizarrerie persistante dans la politique étrangère américaine, que j’ai observée pendant de nombreuses années au département d’État et au ministère de la Défense: la moralité sélective face aux régimes répressifs. Une panoplie de dictateurs L’administration Trump était réticente à confronter l’Arabie saoudite à propos du meurtre de Khashoggi, un chroniqueur du Washington Post qui vivait en Virginie. Au-delà de la révocation des visas de certains responsables saoudiens impliqués dans la mort de Khashoggi, Trump n’a rien fait pour punir le royaume pour la torture, l’assassinat et le démembrement de Khashoggi. Trump et d’autres responsables de la Maison Blanche ont rappelé aux critiques que l’Arabie saoudite achète des milliards de dollars d’armes aux États-Unis et est un partenaire crucial dans la campagne de pression américaine sur l’Iran. Biden a adopté une ligne un peu plus dure, approuvant la publication du rapport des services de renseignement qui blâme ben Salmane pour le meurtre de Khashoggi et sanctionnant 76 responsables saoudiens de niveau inférieur. L’Arabie saoudite n’est pas le seul pays à obtenir un laissez-passer gratuit des États-Unis pour ses terribles méfaits. Les États-Unis entretiennent depuis des décennies des liens étroits avec certains des pires auteurs de violations des droits humains au monde. Depuis que les États-Unis sont sortis de la guerre froide en tant que puissance militaire et économique dominante dans le monde, les présidents américains consécutifs ont vu des avantages financiers et géopolitiques à ignorer les mauvaises actions des régimes brutaux. Avant la révolution islamique de 1979, l’Iran était un proche allié des États-Unis. Shah Reza Pahlavi a sévèrement gouverné, utilisant sa police secrète pour torturer et assassiner des dissidents politiques. Mais le shah était aussi un dirigeant laïc et anticommuniste dans une région dominée par les musulmans. Le président Nixon espérait que l’Iran serait le «policier occidental du golfe Persique». Nixon a accueilli l’Iranien Shah Reza Pavlavi à la Maison Blanche en 1969. AP Photo Après le renversement du shah, l’administration Reagan dans les années 1980 s’est liée d’amitié avec le dictateur irakien Saddam Hussein. Les États-Unis l’ont soutenu avec des renseignements pendant la guerre de l’Irak avec l’Iran et ont détourné les yeux sur son utilisation des armes chimiques. Et avant l’intense guerre civile sanglante de la Syrie – qui a tué environ 400000 personnes et présenté des attaques effroyables à l’arme chimique par le gouvernement – son régime autoritaire entretenait des relations relativement amicales avec les États-Unis, la Syrie figurait sur la liste des États parrains du terrorisme du Département d’État depuis 1979. . Mais les présidents Nixon, Jimmy Carter, George HW Bush et Bill Clinton ont tous rendu visite au père du président Bashar al-Assad, qui a dirigé de 1971 jusqu’à sa mort en 2000. Pourquoi l’Arabie saoudite est importante Avant l’assassinat présumé de Khashoggi par des agents saoudiens, le 35- le prince héritier âgé d’un an cultivait une réputation de réformateur modéré. Salman a apporté des changements dignes d’intérêt dans le royaume arabe conservateur, permettant aux femmes de conduire, luttant contre la corruption et réduisant certains pouvoirs de la police religieuse. Pourtant, l’Arabie saoudite reste l’un des régimes les plus autoritaires du monde. Bien que les femmes puissent désormais obtenir un passeport sans l’autorisation d’un tuteur masculin, elles ont toujours besoin de l’approbation d’un tuteur pour se marier, sortir de prison ou obtenir certaines procédures médicales. Et ils doivent avoir le consentement d’un tuteur masculin pour s’inscrire à l’université ou chercher un emploi. Le gouvernement saoudien arrête également régulièrement des personnes sans contrôle judiciaire, selon Human Rights Watch. Les citoyens peuvent être tués pour des crimes non violents, souvent en public. Entre janvier et mi-novembre 2019, 81 personnes ont été exécutées pour des crimes liés à la drogue. L’Arabie saoudite se classe juste au-dessus de la Corée du Nord en matière de droits politiques, de libertés civiles et d’autres mesures de liberté, selon l’organisme de surveillance de la démocratie Freedom House. Le même rapport classe l’Iran et la Chine devant les Saoudiens. Mais sa richesse, sa situation stratégique au Moyen-Orient et ses exportations de pétrole font des Saoudiens un allié vital des États-Unis. Le président Obama s’est rendu en Arabie saoudite plus que tout autre président américain – quatre fois en huit ans – pour discuter de tout, de l’Iran à la production pétrolière. L’administration Obama entretenait des relations étroites avec l’Arabie saoudite. AP Photo / Hassan Ammar Realpolitik américaine Ce type de politique étrangère – fondée sur des principes pratiques et intéressés plutôt que sur des préoccupations morales ou idéologiques – est appelée «realpolitik». Henry Kissinger, secrétaire d’État sous Nixon, était un maître de la realpolitik, ce qui a conduit cette administration à normaliser ses relations avec la Chine. Les relations diplomatiques entre les deux pays avaient pris fin en 1949 lorsque les révolutionnaires communistes chinois prirent le pouvoir. À l’époque, comme aujourd’hui, la Chine était incroyablement répressive. Seuls 16 pays – dont l’Arabie saoudite – sont moins libres que la Chine, selon Freedom House. L’Iran, un pays que les États-Unis veulent que les Saoudiens aident à garder en échec, se classe devant la Chine. Mais la Chine est aussi la nation la plus peuplée du monde et une puissance nucléaire. Nixon, un fervent anticommuniste, cherchait à exploiter un fossé grandissant entre la Chine et l’Union soviétique. Aujourd’hui, Washington conserve la relation importante, quoique parfois difficile, que Kissinger a forgée avec Pékin, malgré sa persécution continue des groupes minoritaires musulmans. La realpolitik américaine s’applique également à l’Amérique latine. Après la révolution cubaine de 1959, les États-Unis ont régulièrement soutenu des dictateurs militaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud qui ont torturé et tué des citoyens pour «défendre» les Amériques contre le communisme. Les États-Unis ont soutenu le coup d’État militaire du général Augusto Pinochet en 1973 au Chili, qui a renversé le président socialiste Salvador Allende et inauguré un régime meurtrier. AP Photo / Enrique Aracena, File) Les présidents américains pas «si innocents» ont tendance à minimiser leurs relations avec les régimes répressifs, louant plutôt les nobles «valeurs américaines». C’est le langage que l’ancien président Barack Obama a utilisé en 2018 pour critiquer l’adhésion de Trump au président autoritaire russe Vladimir Poutine, citant «l’engagement de l’Amérique envers certaines valeurs et principes comme l’état de droit, les droits de l’homme et la démocratie». Mais Trump a défendu sa relation avec la Russie, invoquant tacitement la realpolitik américaine. «Vous pensez que notre pays est si innocent? a-t-il demandé sur Fox News. Comme Trump l’a fait allusion, les États-Unis ont maintenu des liens étroits avec de nombreux régimes, et le font toujours, dont les valeurs et les politiques sont en conflit avec les garanties constitutionnelles américaines de démocratie, de liberté d’expression, de droit à une procédure régulière et bien d’autres. Cela fait des décennies. Le prince héritier d’Arabie saoudite a fait tuer un journaliste dissident. La realpolitik américaine explique pourquoi les relations étroites américano-saoudiennes se poursuivront probablement de toute façon. Cet article est une version mise à jour d’un article initialement publié le 22 octobre 2018 et republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Jeffrey Fields, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. Cet article est une version mise à jour d'un article initialement publié le 22 octobre 2018 et republié à partir de The Conversation, un site d'actualités à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Il a été écrit par: Jeffrey Fields, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences.