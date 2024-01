Les législateurs pro-israéliens des deux partis américains perdent confiance en Netanyahu

WASHINGTON — Les faucons pro-israéliens des deux partis au Capitole tirent la sonnette d’alarme : ils perdent confiance dans Premier ministre Benjamin Netanyahou et sa gestion de la guerre contre le Hamas.

Alors que législateurs progressistes avoir toujours été critique de Netanyahou et d’Israël contre-assaut Dans la bande de Gaza qui a rasé des bâtiments et tué des milliers de civils palestiniens, il est significatif que les législateurs pro-israéliens qui siègent dans des comités clés de sécurité nationale expriment désormais leur frustration à l’égard du leadership de Netanyahu, quoique discrètement.

Trois des législateurs qui ont parlé à NBC News ont déclaré qu’ils se demandaient même si le Premier ministre de 74 ans avait une stratégie pour mettre fin à la guerre sanglante à Gaza et ont suggéré que l’impopulaire Netanyahu pourrait délibérément essayer de la prolonger afin de rester au pouvoir.

“Il est vraiment difficile de défendre Bibi ou de justifier sa stratégie politique dans tout cela”, a déclaré un républicain de la Chambre qui s’occupe des questions de sécurité nationale et a requis l’anonymat pour discuter de sujets sensibles. « D’un point de vue personnel, je pense qu’il est dans son intérêt politique de rester engagé dans un conflit, que ce soit avec le Hezbollah ou à Gaza. Tout type de cessez-le-feu ou d’accord de paix, d’effort de reconstruction ou de sortie est préjudiciable pour lui sur le plan politique, et je pense que cela entre en ligne de compte dans ce qu’il fait.»

Le républicain a ajouté : « Il y a une réelle méfiance, il y a de vraies questions sur sa capacité à diriger, et je pense qu’il est très, très impopulaire. je pense que tu es voyant qu’au sein de son cabinet. Vous le constatez au sein de sa coalition. Vous voyez cela au sein de l’armée, à l’intérieur du pays. Et je pense que c’est une question centrale pour de nombreux décideurs politiques ici aux États-Unis, du point de vue de la sécurité nationale. »

Un démocrate de la Chambre qui siège au comité de sécurité nationale a souscrit à cette évaluation, qualifiant Netanyahu de « désastre » et se disant très préoccupé par le fait que cette campagne militaire pourrait être une « guerre sans fin » avec de nombreuses autres victimes civiles.

« Il semble que le gouvernement israélien ait confié à Tsahal une mission irréalisable : éliminer le Hamas. Et si telle est la mission qu’ils attendent de l’armée israélienne, alors cela sera une guerre sans fin », a déclaré le législateur démocrate. « Et entre-temps, d’innombrables personnes vont être tuées innocemment, et la dévastation sera inacceptable. »

« Tout le monde a été un fervent ami d’Israël, mais Netanyahu est un désastre », a déclaré le démocrate, qui se qualifie lui-même de « fervent ami » d’Israël. « Et le pire dans tout cela, c’est que beaucoup d’entre nous craignent que Netanyahu puisse potentiellement prolonger cette affaire, car il sait qu’au moment où le conflit prend fin, il se retrouve sans emploi. Il n’est donc pas nécessaire d’être sorcier pour comprendre que pour un politicien aussi lâche, la situation actuelle est tout à fait acceptable. Mais pour tout le monde, c’est horrible.

Dans une déclaration à NBC News, le bureau du Premier ministre a rejeté les commentaires des législateurs selon lesquels Netanyahu pourrait délibérément prolonger la guerre à des fins politiques.

« L’affirmation selon laquelle le Premier ministre Netanyahu prolonge inutilement la guerre est totalement absurde. Le chef d’état-major de Tsahal a déclaré qu’il s’agirait d’une longue guerre qui durerait « plusieurs mois ». Même si des progrès significatifs ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement israélien : détruire le Hamas, rendre les otages israéliens et démilitariser définitivement Gaza”, a déclaré le bureau de Netanyahu dans le communiqué.

“Le Premier ministre Netanyahu est déterminé à remporter cette victoire totale et le peuple israélien est massivement uni pour poursuivre l’effort de guerre jusqu’à ce qu’il soit obtenu.”

Frustration croissante

La colère croissante contre Netanyahu au Capitole fait écho à la La frustration croissante de l’administration Biden avec le chef de l’un des alliés étrangers les plus proches des États-Unis. Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu au Moyen-Orient la semaine dernière et a présenté une proposition visant à amener Israël et les dirigeants arabes à s’entendre sur la voie à suivre pour Gaza après la fin de la guerre. Mais Netanyahu a rejeté la proposition.

Biden et Netanyahu, qui se connaissent depuis des décennies, se sont entretenus par téléphone vendredi pour discuter des opérations israéliennes à Gaza, de l’augmentation du flux de farine et d’autres aides humanitaires vers Gaza, ainsi que des efforts visant à libérer les otages, a déclaré le responsable de la Maison Blanche. C’était la première fois qu’ils parlaient depuis le 23 décembre, la plus longue période pendant laquelle les dirigeants étaient restés déconnectés depuis l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre. L’appel d’avant Noël, ont déclaré des responsables américains, s’est terminé brusquement par un désaccord sur le refus d’Israël de transférer des centaines de millions de dollars de recettes fiscales qu’il retient de l’Autorité palestinienne depuis le début de la guerre.

« Je suis extrêmement déçu et bouleversé par l’absence de changement de stratégie malgré le taux très élevé et intenable de victimes civiles, qui ne sert ni les intérêts d’Israël ni les intérêts américains », a déclaré un deuxième démocrate de la Chambre des représentants qui siège également à un comité de sécurité nationale. “La stratégie actuelle, qui consiste à adopter une approche militaire uniquement par le biais de bombardements à grande échelle, ne fera qu’aggraver le problème, au lieu de l’améliorer.”

Le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner, démocrate de Virginie, qui a récemment dirigé une délégation bipartite de sénateurs au Moyen-Orient, a déclaré qu’ils ont exhorté les responsables israéliens à envoyer davantage d’aide humanitaire à l’Autorité palestinienne en Cisjordanie, sous peine de risquer l’ouverture d’un autre front. dans la guerre de trois mois.

La fumée s’élève au-dessus des zones résidentielles suite aux attaques israéliennes sur Khan Yunis, à Gaza, le 19 janvier 2024. (Abed Rahim Khatib / Anadolu via Getty Images)

« Notre soutien à Israël reste fort. Mais nous devons avoir un partenaire au sein du gouvernement israélien qui se rende compte que vous pourriez perdre une génération de soutien américain s’ils ne réfléchissent pas à mener ce conflit à Gaza d’une manière différente », a déclaré Warner lors d’une apparition cette semaine sur « Rapports Andrea Mitchell » de MSNBC.

Lorsqu’on lui a demandé si la paix régionale ne pouvait se produire que dans un monde post-Netanyahu, Warner a répondu : « Il y a des cas extrêmes dans le cabinet de M. Netanyahu qui ne font rien d’autre qu’attiser les flammes de la passion contre les Palestiniens avec certains de leurs commentaires, comme dire : « Allons ». essayez de déplacer tous les Palestiniens hors de Gaza. C’est simplement un genre de commentaires totalement inappropriés de la part de certains ministres de son gouvernement.

L’homologue de Warner à la chambre basse, le président de la Chambre des représentants, Mike Turner, du R-Ohio, a refusé de commenter cet article. Un autre député républicain de la Chambre des représentants a déclaré qu’il soutenait toujours Netanyahu et l’effort de guerre, mais pensait que le Premier ministre en difficulté ne serait pas en mesure de conserver son poste après avoir supervisé les opérations militaires qui, selon le ministère palestinien de la Santé, dirigé par le Hamas, ont tué environ 24 000 civils. Un sondage ce mois-ci réalisé par le Institut israélien de la démocratie a montré que seulement 15 % des Israéliens souhaitent que Netanyahu reste au pouvoir après la guerre de Gaza.

“Faire ce qu’il a à faire”

Lors de l’attaque du 7 octobre en Israël, les terroristes du Hamas ont tué environ 1 200 personnes et commis des actes de violence. violence sexuelle et a pris environ 240 otages, dont 134 n’ont pas encore été libérés. Cette semaine, le Congrès marqué 100 jours depuis l’attentat avec une veillée aux chandelles sur les marches du Capitole.

« Je ne pense pas que Netanyahu sera capable de survivre à cela », a déclaré le député républicain, qui a passé du temps en Israël mais ne siège pas à un comité de sécurité nationale. « Ce sera tellement atroce ce qu’il devra faire. Il y aura tellement de morts, et tellement d’innocents qui mourront pour prendre le Hamas et l’anéantir complètement au mieux de ses capacités. Et je pense qu’à notre époque, les gens ne comprennent pas que les terreurs de la guerre sont parfois nécessaires.

« Netanyahu sera le bouc émissaire pour avoir fait ce qu’il doit faire », a ajouté le député républicain.

Les frustrations à l’égard de Netanyahu surviennent alors qu’un groupe bipartisan de négociateurs du Sénat s’efforce avec acharnement de parvenir à un accord sur un paquet supplémentaire de sécurité nationale d’urgence qui comprendrait des politiques d’immigration plus strictes et une aide militaire à Israël, à l’Ukraine et à Taiwan.

Mais jeudi, Netanyahu a attisé les tensions en réitérant son opposition à la création d’un État palestinien d’après-guerre, arguant que cela entre en conflit avec le besoin de sécurité israélien. Les États-Unis soutiennent une solution à deux États.

« Avec ou sans la colonisation, l’État d’Israël doit exercer un contrôle sécuritaire sur l’ensemble du territoire », a déclaré Netanyahu. « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Je dis aussi ceci aux États-Unis : un Premier ministre en Israël devrait pouvoir dire « non », même à nos meilleurs amis – c’est ainsi que je conduis.»

Interrogé vendredi par les journalistes s’il pouvait convaincre Netanyahu de soutenir une solution à deux États, le président Joe Biden a simplement répondu : “Oui”.

Le président a lancé l’idée d’un État palestinien sans armée ni restrictions sur son armée.

Aux côtés de Bibi

Alors que Netanyahu connaît une hémorragie de soutien parmi certains partisans d’Israël sur la Colline, d’autres alliés de longue date des deux partis disent qu’ils se tiennent aux côtés de l’homme qu’ils appellent affectueusement « Bibi ».

«Je pense qu’il va bien. Ils pensent que c’est la guerre, et qu’il faut donner aux gens qui sont en guerre les mains libres pour faire ce qu’ils doivent faire, donc je ne vois aucune diminution du soutien à Israël du côté républicain », a déclaré le représentant Tom Cole. , R-Okla., qui siège au sous-comité des crédits pour la défense.

Le représentant Steny Hoyer, démocrate du Maryland, ancien leader de la majorité qui connaît Netanyahu depuis deux décennies et voyage fréquemment en Israël, a déclaré que le Premier ministre avait « tort » dans son opposition à un État palestinien. Mais Hoyer a déclaré qu’il soutenait Netanyahu et son combat pour protéger Israël.

« Je soutiens Bibi Netanyahu. Suis-je favorable à Israël et à son objectif d’éliminer l’intention actuelle et continue depuis 1948 de détruire Israël et de tuer des Juifs ? La réponse à cette question est absolument oui », a déclaré Hoyer à NBC News.

Mais Hoyer a également ajouté que la relation spéciale entre les États-Unis et Israël ne dépend pas de…