Les législateurs pro-armes veulent armer les enseignants, mais il y a peu de preuves que ces programmes fonctionnent

En 2020, alors que les États-Unis étaient aux prises avec le début de la pandémie de Covid-19, le pays traversait une autre crise : la violence armée était en tête des principales causes de décès chez les jeunes Américains. Depuis l’année précédente, le taux de décès liés aux armes à feu chez les jeunes Américains de moins de 20 ans a augmenté de 29,5 %, soit deux fois plus que l’augmentation relative des décès par arme à feu dans la population générale des États-Unis. Pourtant, même avec ces statistiques alarmantes sur les décès d’enfants liés aux armes à feu, les législateurs pro-armes appellent à mettre plus d’armes à feu dans les écoles, comme remède à la crise des fusillades dans les écoles du pays.

La fusillade de masse tragique à Uvalde, au Texas, la semaine dernière, a renouvelé les appels à une législation plus stricte sur le contrôle des armes à feu, après que 19 enfants et deux enseignants ont été tués et 17 autres blessés dans l’attaque. Mais les conservateurs et les lobbyistes des armes à feu soutiennent que la seule façon de résoudre l’épidémie de fusillades de masse dans le pays est de mettre plus d’armes entre les mains du public. Certains ont même appelé à armer les enseignants et le personnel scolaire avec leurs propres armes à feu.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a été parmi les premiers élus républicains à demander l’armement des éducateurs après la fusillade dans l’école d’Uvalde.

« Nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises personnes de faire de mauvaises choses. Nous pouvons potentiellement armer, préparer et former les enseignants et autres administrateurs à réagir rapidement », a déclaré Paxton lors d’une apparition sur Fox News. L’ancien président Donald Trump, s’exprimant vendredi lors de la convention de la NRA de cette année au milieu d’un lourd recul à la suite de la fusillade d’Uvalde, a également appelé “des enseignants hautement qualifiés à dissimuler en toute sécurité et discrètement des armes à feu” à l’école.

L’idée de former des enseignants, dont le travail principal est d’éduquer les élèves sur des cours comme les mathématiques et l’anglais, comme une défense de sécurité supplémentaire contre les tireurs d’école potentiels n’est pas nouvelle et de tels programmes de formation existent depuis des années sous une forme ou une autre dans de nombreux États.

Il existe également peu de preuves suggérant que l’armement du personnel scolaire rend réellement les écoles plus sûres. Au contraire, les défenseurs de la sécurité scolaire mettent en garde contre les risques potentiels d’encourager les enseignants à porter des armes à l’école – l’augmentation du nombre d’armes à feu dans les écoles, même si elles ont été mises entre les mains d’éducateurs responsables, peut augmenter la probabilité de dommages liés aux armes à feu . Des études ont également montré une corrélation directe entre la présence d’armes à feu et l’augmentation de la violence armée.

Les propositions visant à armer les enseignants et le personnel des écoles n’ont pas non plus reçu beaucoup de soutien de la part des éducateurs. Une enquête auprès de plus de 2 900 enseignants à travers le pays par un chercheur de la California State University a révélé que 95,3% des personnes interrogées pensaient que les enseignants ne devraient pas porter d’armes en classe. La National Education Association, le plus grand syndicat des États-Unis représentant 3 millions d’éducateurs, a également critiqué les suggestions d’armer les enseignants comme antidote aux fusillades dans les écoles américaines.

“Amener plus d’armes à feu dans les écoles rend les écoles plus dangereuses et ne fait rien pour protéger nos élèves et nos éducateurs de la violence armée”, a déclaré la présidente de la NEA, Becky Pringle, au Guardian. « Nous avons besoin de moins d’armes dans les écoles, pas plus. Les enseignants devraient enseigner, et non agir en tant que gardes de sécurité armés.

Pourtant, les débats actuels sur les lois sur les armes à feu pourraient simplement accélérer la législation dans les États où les enseignants et autres membres du personnel scolaire sont déjà autorisés – voire encouragés – à porter des armes à l’intérieur de la salle de classe.

Des centaines de membres du personnel scolaire sont déjà armés aux États-Unis

En 2018, deux fusillades très médiatisées dans des écoles à Parkland, en Floride, et à Santa Fe, au Texas – qui ont toutes deux fait au moins une douzaine de morts ou de blessés – ont incité les législateurs de 34 États et territoires américains à proposer une législation visant à armer personnel de l’école.

Selon la Conférence nationale des législatures des États, plus de 100 textes de loi autorisant les enseignants armés ont été introduits par les législateurs locaux au cours des trois années qui ont suivi la fusillade de Parkland et de Santa Fe. Alors que la majorité des projets de loi n’ont pas été approuvés, plus d’un tiers de ces projets de loi ont été présentés à la suite des fusillades de Parkland et de Santa Fe. La Floride et le Texas font partie des neuf États où le personnel scolaire (autre que la sécurité) est exempté des interdictions d’armes à feu sur les terrains de l’école K-12.

À la suite de la fusillade à l’école de Santa Fe, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a élargi le programme de maréchaux scolaires de l’État qui, depuis 2013, permettait aux éducateurs et aux administrateurs scolaires de recevoir une formation sur les armes à feu et un permis pour porter leurs propres armes sur le terrain de l’école. À l’heure actuelle, il y a environ 256 maréchaux d’école à travers l’État, selon la Texas Commission on Law Enforcement, qui supervise le programme.

En 2019, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui devrait se présenter à la présidence en 2024, a promulgué une mesure permettant aux écoles d’armer leurs enseignants, élargissant un programme déjà existant dans l’État qui avait permis aux districts scolaires de s’associer au shérif local. bureaux pour former leur personnel au maniement des armes à feu.

Selon le site Web du ministère de l’Éducation de la Floride, 45 des 67 comtés de l’État ont participé au programme de « gardiens ». Certains ont appelé l’État à étendre le programme après la fusillade dans une école à Uvalde la semaine dernière.

Ces programmes de formation aux armes à feu pour le personnel scolaire ont été en grande partie mis en place en réponse à la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook en 2012. Mais jusqu’à présent, l’efficacité de ces programmes pour dissuader la violence armée n’a pas été prouvée et les fusillades dans les écoles se sont poursuivies à un rythme alarmant : plus de 2 600 autres fusillades de masse ont eu lieu depuis Sandy Hook.

Il n’y a aucune preuve à l’appui des arguments des législateurs pro-armes à feu selon lesquels la formation et l’équipement des enseignants avec des armes à feu rendront les élèves plus sûrs. Une étude réalisée en 2019 par des chercheurs de l’Université de Tolède et de la Ball State University a passé en revue 18 ans de mesures de sécurité dans les écoles américaines – y compris le placement de plus d’enseignants armés à l’école – et n’a trouvé aucune preuve de réduction de la violence armée.

Denise Gottfredson, criminologue à l’Université du Maryland, a qualifié la politique d’armement du personnel scolaire de “malavisée”. Au-delà des recherches substantielles établissant un lien entre l’accessibilité des armes à feu et l’augmentation de la violence armée, les armes à feu apportées à l’école par les éducateurs “pourraient être tirées accidentellement, les enseignants qui les portent pourraient les utiliser délibérément à des fins non prévues et, encore plus probablement, les armes pourraient se retrouver entre les mains d’étudiants », a déclaré Gottfredson à Reuters.

Des études montrent que plus d’armes mènent à plus de violence

Les États-Unis ne sont pas le seul pays au monde où des fusillades de masse ont eu lieu, mais ils sont uniques par la fréquence à laquelle ces fusillades se produisent à l’intérieur de leurs frontières.

Dans son étude de 2016 largement citée, Adam Lankford, professeur à l’Université de l’Alabama, a analysé les données sur les fusillades de masse dans le monde entre 1966 et 2012 et a découvert que 31 % des auteurs de fusillades de masse dans le monde pendant cette période étaient américains.

En ajustant les variables, Lankford a également constaté que le taux de possession d’armes à feu d’un pays était en corrélation avec les chances qu’il ait des fusillades de masse. En ce qui concerne la possession d’armes à feu, les États-Unis sont pratiquement dans une catégorie à part : la population américaine ne représente que moins de 5 % de la population mondiale, mais les Américains représentent environ 45 % de la possession d’armes à feu dans le monde. On estime que les civils américains possèdent un total de 393 millions d’armes à feu – ce qui signifie qu’il y a plus d’armes entre les mains des civils que de personnes.

Diverses autres études suggèrent que les armes à feu ne dissuadent pas vraiment le crime et augmentent plutôt la probabilité de violence liée aux armes à feu. En d’autres termes, plus d’armes à feu conduisent simplement à plus de violence armée. Dans une étude en 2015, par exemple, des chercheurs du Boston Children’s Hospital et de l’Université de Harvard ont découvert que les agressions par arme à feu étaient 6,8 fois plus fréquentes dans les États qui en avaient le plus que dans les États qui en avaient le moins. Il y a également eu des recherches suggérant une association significative entre l’accès aux armes à feu à la maison et la probabilité que des résidents soient assassinés, par rapport aux ménages sans armes.

La recherche liée aux armes à feu et aux jeunes enfants brosse un tableau encore plus sombre. Selon Gun Violence Archive, une organisation à but non lucratif qui suit et publie des informations sur la violence armée aux États-Unis, plus de 650 mineurs ont été tués par des armes à feu jusqu’à présent cette année, tandis que plus de 1 600 jeunes ont subi des blessures liées aux armes à feu.

Une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé qu’en 2020, les blessures liées aux armes à feu étaient la principale cause de décès chez les jeunes Américains, dépassant les accidents de voiture comme cause principale précédente. À l’échelle internationale, le nombre d’enfants tués par des armes à feu est 36,5 fois plus élevé aux États-Unis par rapport à d’autres pays à revenu élevé comme la Suède, l’Autriche et l’Angleterre.

Mais même avec autant de recherches et de données indiquant divers liens entre l’accès aux armes à feu et la violence armée, il n’y a pas eu beaucoup de changement de politique en ce qui concerne les lois américaines sur les armes à feu. Au contraire, l’histoire montre que la législation relative aux armes à feu n’a fait que s’assouplir, même lorsque l’opinion publique est massivement en faveur de la législation sur le contrôle des armes à feu, qui pourrait être la plus grande aberration de l’épidémie de violence armée aux États-Unis.

Une approche holistique est nécessaire pour freiner les fusillades de masse, selon les experts

En regardant les preuves jusqu’à présent, il est clair qu’un “durcissement” des mesures de sécurité dans les écoles – se concentrant sur la surveillance, l’augmentation de la présence policière et l’armement du personnel scolaire avec des armes à feu – n’est pas efficace pour freiner la violence armée dans les écoles américaines. En fait, ces types d’investissements, déjà la réponse du livre de jeu aux fusillades passées dans les écoles, ont jusqu’à présent été inefficaces.

Des études comme celle de l’Université de Tolède montrent que les écoles sont confrontées à une litanie de problèmes lorsqu’elles tentent d’assurer la sécurité des élèves et qu’une approche à plusieurs volets qui ne se concentre pas sur le «renforcement» des écoles est nécessaire si nous voulons vraiment améliorer la sécurité scolaire.

« Il n’y a pas que les armes à feu. Ce n’est pas seulement la sécurité », a déclaré Jagdish Khubchandani, co-auteur de l’étude, au Texas Tribune. “C’est une combinaison de problèmes, et si vous avez une approche au coup par coup, vous ne réussirez jamais.”

En 2009, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié un rapport soulignant la nécessité d’améliorer la « connectivité scolaire » chez les adolescents d’âge scolaire – essentiellement, en veillant à ce que les élèves se sentent connectés à leur communauté scolaire – comme moyen d’améliorer la sécurité des élèves. Selon le rapport, les élèves qui se sentent plus liés à leur école étaient plus susceptibles d’adopter des comportements sains et moins susceptibles de participer à la violence.

Les chercheurs et les défenseurs de la violence armée réclament depuis longtemps des changements qui vont au-delà des armes et des agents de sécurité. Au lieu d’armer les enseignants avec des armes à feu, fournir un soutien aux écoles afin qu’elles puissent améliorer le bien-être émotionnel de leurs élèves peut être une meilleure approche pour résoudre la crise des fusillades dans les écoles du pays.

Quel que soit le prochain grand débat autour de la réglementation des armes à feu, il est clair que les anciennes solutions américaines à son problème d’armes à feu n’ont pas – et ne fonctionneront pas.