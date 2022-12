Les législateurs prennent des mesures pour éviter la fermeture, citant les progrès de l’accord de dépenses

Mais certains républicains craignent qu’une telle décision n’ait des conséquences désastreuses pour la majorité naissante de leur parti, entraînant potentiellement une fermeture qui mettrait en évidence le dysfonctionnement du parti au moment même où il récupérait une mesure de pouvoir sur Capitol Hill.

Les discussions sur les dépenses avaient été harcelées pendant des semaines à cause de désaccords sur la façon de répartir l’argent entre les programmes militaires et nationaux. Les républicains ont hésité à augmenter la part du financement national, notant que les démocrates au cours des deux dernières années avaient dépensé des billions de dollars en dépenses pour le climat, les soins de santé et les filets de sécurité sociale malgré leur opposition unanime.

M. Shelby, s’adressant aux journalistes à Capitol Hill, a déclaré que le total du cadre de dépenses était d’environ 1,7 billion de dollars, bien qu’il ait refusé de fournir des détails. Il a décrit le niveau de dépenses pour le prix des programmes nationaux des démocrates comme « avec lequel nous pensons pouvoir vivre ».

Parce que les votes républicains sont nécessaires pour surmonter le seuil d’obstruction systématique de 60 voix au Sénat également divisé, les assistants des deux partis ont admis qu’il était probable que les démocrates accepteraient un nombre global de dépenses militaires plus élevé. Les législateurs devaient regrouper environ 858 milliards de dollars de dépenses militaires – un chiffre fixé par un projet de loi distinct sur la politique de défense qui devrait être approuvé par le Sénat cette semaine.

“Les républicains n’allaient tout simplement pas prodiguer des dépenses libérales supplémentaires au propre parti du commandant en chef en guise de récompense pour le financement adéquat de notre défense nationale – cela n’allait tout simplement pas se produire”, a déclaré le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le chef de la minorité, dans un allocution mercredi matin. Il a ajouté : « L’accord-cadre ne signifie pas que le travail acharné est terminé. Cela signifie que le travail acharné peut enfin commencer.

Les législateurs et leurs assistants s’efforcent maintenant non seulement de finaliser les détails de la mesure de financement gouvernementale plus large, qui durerait jusqu’en septembre 2023, mais aussi de s’entendre sur les autres lois qui pourraient être incluses dans le dernier paquet législatif incontournable de l’année.

La mesure devrait également inclure une aide d’urgence pour l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, des fonds pour aider les communautés locales à se remettre des ouragans et autres catastrophes naturelles de l’année dernière, et une refonte de la loi sur le décompte électoral, la loi que l’ancien président Donald J. Trump a cherché en vain à exploiter pour annuler sa défaite à l’élection présidentielle de 2020.

Les législateurs luttaient également contre la possibilité d’inclure un certain nombre d’extensions fiscales, telles que la relance de l’expansion caduque des paiements mensuels pour la plupart des familles avec enfants, et une série de projets de loi bipartites sur la santé et la science.