SALT LAKE CITY (AP) – Quand elle grandissait, Sophie Corroon a eu du mal à passer un cours de ballet ou un essai de football sans avoir de crise d’angoisse.

L’idée d’aller dormir ou d’être seule à la maison l’a paniquée. L’anxiété de Corroon a augmenté encore plus au lycée à Salt Lake City, lorsque la pression d’entrer à l’université l’a laissée en larmes à l’école ou à peiner pendant des heures sur des affectations.

Corroon, maintenant âgée de 20 ans, a des problèmes de santé mentale depuis la quatrième année, et elle n’est pas seule. Et maintenant, la pandémie de coronavirus a multiplié les pressions sur les enfants – beaucoup ont passé près d’un an à faire de l’apprentissage à distance, isolés de leurs amis et camarades de classe. La part des visites aux urgences des enfants liée à la santé mentale était de 44% plus élevée en 2020 par rapport à l’année précédente.

Les législateurs des États demandent de plus en plus de soutien aux enfants. Cette année, la législation proposée dans l’Utah et l’Arizona ajouterait la santé mentale ou comportementale à la liste des raisons pour lesquelles les élèves peuvent s’absenter de la classe, comme pour rester à l’extérieur avec une maladie physique. Des lois similaires ont été adoptées dans l’Oregon, le Maine, le Colorado et la Virginie au cours des deux dernières années.

Offrir des journées sur la santé mentale peut aider les enfants et les parents à communiquer et à empêcher les élèves en difficulté de prendre du retard à l’école ou de se retrouver en crise, a déclaré Debbie Plotnick, vice-présidente du groupe de défense à but non lucratif Mental Health America. Plotnick a déclaré que les journées de santé mentale peuvent être encore plus efficaces lorsqu’elles sont associées aux services de santé mentale dans les écoles.

«Nous savons que cette année a été très difficile et nous savons que c’est difficile pour les jeunes», a déclaré Plotnick. «C’est pourquoi il est si essentiel que les élèves se sentent à l’aise de se manifester et de dire … ‘Je dois prendre des mesures pour soutenir ma santé mentale.’»

En Arizona, le sénateur démocrate Sean Bowie a introduit une mesure de jour de la santé mentale pour la deuxième fois après que la législation a bloqué en mars alors que la pandémie s’est installée. Le gouverneur républicain Doug Ducey s’est intéressé au suicide chez les jeunes et à la santé mentale, et Bowie a déclaré qu’il était convaincu que cela serait promulgué. Le projet de loi a été adopté par le Sénat à l’unanimité jeudi.

L’histoire continue

Les conservateurs de l’Utah ont adopté une loi en 2018 autorisant les enfants à s’absenter de l’école pour une maladie mentale. Une nouvelle proposition du représentant républicain Mike Winder permettrait aux élèves de faire face à d’autres types de pressions mentales afin de normaliser davantage le traitement d’un problème de santé mentale comme un problème physique.

«Si un étudiant a une crise de panique aujourd’hui, à cause d’un drame qui se passe à la maison, ce n’est pas nécessairement une maladie mentale», a déclaré Winder. «Mais peut-être ont-ils besoin de ce jour pour reprendre leur souffle et maintenir leur santé mentale.»

Selon le projet de loi de l’Utah, qui a été adopté vendredi par le comité et qui sera transféré à la Chambre, les jours de santé mentale seraient traités comme toute autre absence excusée, a déclaré Winder. Un parent aurait besoin d’excuser son enfant, et les élèves devraient encore rattraper leurs devoirs.

En Arizona, les politiques spécifiques de jour de santé mentale relèveraient de chaque district scolaire, a déclaré Bowie.

Theresa Nguyen, une travailleuse sociale clinique agréée, a déclaré qu’elle était préoccupée par les effets mentaux et scolaires potentiels à long terme auxquels les étudiants pourraient être confrontés en raison de la pandémie. En plus des rapports croissants d’anxiété et de dépression, a déclaré Nguyen, de nombreux étudiants disent qu’ils n’ont pas l’impression d’absorber virtuellement le contenu de la classe et qu’ils ne reçoivent pas suffisamment de soutien.

« Ils se sentent comme, » Personne ne se soucie que je lutte, donc on me dit essentiellement que je dois simplement m’en occuper moi-même « », a déclaré Nguyen, directeur des programmes de Mental Health America. «Et pour beaucoup de jeunes, cela signifie une augmentation de l’automutilation et du suicide.»

Au cours des dernières années, les dirigeants de l’Utah ont cherché des moyens de réduire un taux alarmant de suicides chez les jeunes. La pandémie a créé une urgence, de nombreux jeunes étant isolés des amis et des activités scolaires.

Le projet de loi de Winder s’inspire d’un programme similaire en Oregon que sa fille, Jessica Lee, a trouvé grâce à son travail au sein d’un comité axé sur les jeunes avec la section de l’Utah de la National Alliance on Mental Illness. Dans l’Oregon, les étudiants ont droit à cinq absences excusées tous les trois mois, qui peuvent être soit des jours de maladie physique, soit des jours de santé mentale.

Lee, qui étudie la psychologie clinique à la Southern Utah University, a déclaré avoir été inspirée par les jeunes militants qui ont défendu avec succès le projet de loi de l’Oregon en 2019.

Lee et Corroon travaillent tous deux avec le comité pour aider les adolescents à gérer leur santé mentale. Au fil des ans, Corroon a appris à gérer son anxiété avec des médicaments et une thérapie et est maintenant étudiante en deuxième année à l’Université de Washington, où elle prévoit d’étudier la santé publique.

Une partie de sa routine consiste à prendre du recul pour donner la priorité à sa santé mentale – une chance qu’elle dit que les autres enfants méritent également.

«J’avais vraiment besoin de ces jours pour rester à la maison ou chercher une ressource plutôt que de me forcer à aller à l’école et de mettre plus de stress sur ma santé mentale», a déclaré Corroon.

___

Eppolito est membre du corps de l’Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.