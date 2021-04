Jeudi, un groupe de membres de la Chambre a exercé plus de pression pour abroger le plafond de déduction fiscale de l’État et local, alors que la politique apparaît comme une possible pierre d’achoppement dans les efforts visant à adopter le plan d’infrastructure du président Joe Biden.

Les législateurs des deux parties ont annoncé le caucus SALT, qui vise à supprimer la limite de 10000 dollars sur les déductions étatiques et locales fixées dans le cadre de la loi fiscale républicaine de 2017. Les quelque 30 membres de la Chambre du groupe représentent en grande partie les États à forte fiscalité de New York, du New Jersey et de la Californie.

Les membres du Congrès de ces États ont fait pression pour se débarrasser du plafond de déduction fiscale depuis que le GOP l’a adopté. La formation du caucus montre que l’abrogation de la politique a gagné du terrain, alors même que les législateurs des deux parties s’opposent au changement et se demandent s’il aidera le plus les riches contribuables.

Une poignée de législateurs ont lié la pression pour abroger la limite de la prochaine priorité législative des démocrates: un paquet d’infrastructures et d’emplois de plus de 2 billions de dollars. Les représentants démocrates Josh Gottheimer du New Jersey et Tom Suozzi de New York – coprésidents du nouveau groupe – et Bill Pascrell du New Jersey ont déclaré qu’ils « n’accepteront aucune modification du code des impôts qui ne rétablit pas la déduction SALT. «