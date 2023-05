Les législateurs polonais approuvent une loi controversée visant l’opposition

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les législateurs polonais ont approuvé vendredi un projet de loi controversé sur l’influence présumée de la Russie en Pologne, qui cible l’opposition et pourrait affecter le résultat des élections législatives de l’automne.

La nouvelle loi établirait une commission d’État chargée d’enquêter sur les influences russes en Pologne. Il est généralement considéré comme ciblant l’ancien Premier ministre Donald Tusk, aujourd’hui le principal chef de l’opposition de la Coalition civique, à un moment où la campagne préliminaire pour les élections d’automne est en cours.

La chambre basse, ou Sejm, a voté 234 voix contre 219 avec une abstention pour approuver la loi proposée par le parti de droite au pouvoir. Il doit encore être approuvé par le président Andrzej Duda pour entrer en vigueur. Il n’était pas clair si Duda l’approuverait.

Tusk, qui n’est pas membre du parlement, était présent dans la chambre lors du vote.

Il a déclaré plus tard que ceux qui ont voté pour la loi étaient des « lâches » qui ont « enfreint les bonnes manières parlementaires et les principes fondamentaux de la démocratie, par peur de perdre leur pouvoir, par peur du peuple, par peur de la responsabilité (ils devraient visage) après avoir perdu les élections.

Il a déclaré que l’opposition avait une stratégie prête pour la commission et a appelé les Polonais à marcher avec lui dans les marches pro-démocratie du 4 juin, anniversaire des élections partiellement libres de 1989 qui ont conduit à l’éviction des communistes du pouvoir en Pologne.

Les critiques disent que le projet de loi viole la constitution de la Pologne et le droit d’un citoyen à faire face à un tribunal indépendant, et qu’il est un exemple clair de la façon dont le parti au pouvoir, Droit et Justice, utilise la loi à ses propres fins depuis son arrivée au pouvoir. en 2015.

Ils considèrent le projet de loi, surnommé «Lex Tusk», comme une tentative de créer un outil puissant et inconstitutionnel qui aiderait Law and Justice à continuer à exercer le pouvoir même s’il perd le contrôle du parlement lors des élections de cet automne.

« Ce règlement viole tous les fondements constitutionnels », a déclaré Slawomir Patyra, expert en constitution à l’Université Marie Sklodowska-Curie de Lublin.

Patyra a déclaré que la commission proposée enquêterait et poursuivrait « toute personne qui critiquerait l’ordre politique ou économique actuel », car la définition des « influences russes » est vague.

Law and Justice accuse Tusk d’avoir été trop amical envers la Russie en tant que Premier ministre entre 2007 et 2014 et d’avoir conclu des accords gaziers favorables à la Russie avant de se rendre à Bruxelles pour être président du Conseil européen entre 2014 et 2019.

Le sénateur de l’opposition Krzysztof Brejza a déclaré que la nouvelle loi est une « idée de style soviétique issue de la mentalité de (le leader de la loi et de la justice) Jaroslaw Kaczynski et une tentative d’organiser une chasse aux sorcières contre Donald Tusk et de l’éliminer » de la politique polonaise.

Tusk et Kaczynski sont des rivaux politiques de longue date.

Le projet de loi prévoit la création d’une commission d’État dotée des pouvoirs de procureur et de juge. Il pourrait imposer des sanctions, y compris des interdictions de 10 ans aux fonctionnaires des postes qui contrôlent les dépenses des fonds publics.

La chambre basse a également débattu d’un autre projet de loi proposé par le parti au pouvoir qui abaisse le quorum requis de la Cour constitutionnelle. Il vise à accélérer les travaux sur une législation bloquée par des divisions au sein de la cour, qui a été placée sous contrôle politique. Parmi ces lois figurent de nouvelles réglementations qui pourraient débloquer des fonds européens massifs que Bruxelles a gelés au milieu du conflit entre l’État de droit et Varsovie.

L’enjeu est d’environ 35 milliards d’euros (37 milliards de dollars) de subventions et de prêts de l’UE alors que le gouvernement polonais continue de dépenser d’énormes sommes en primes sociales, pensions et armes alors que la guerre dans l’Ukraine voisine se poursuit.

Un vote a été reporté à la prochaine session parlementaire.

Au cours de débats houleux au parlement plus tôt cette semaine, l’un des principaux législateurs du parti au pouvoir, Tadeusz Cymanski, a déclaré que le projet de loi abaissant le quorum du Tribunal constitutionnel est crucial parce que le parti veut « forcer le tribunal… à rendre une certaine décision que nous attendons ». pour. »

Les politiques du gouvernement, en particulier dans le système judiciaire, ont déjà mis Varsovie en désaccord avec l’UE, qui dit aller à l’encontre des principes de l’État de droit et de la démocratie. Les deux projets de loi pourraient ajouter à la fracture.