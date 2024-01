Les législateurs pointent du doigt les combats du Parti républicain qui mettent en danger l’aide à l’Ukraine

La Chambre semble s’éloigner de plus en plus de l’approbation d’un accord qui inclurait une nouvelle aide à l’Ukraine – alors même que le Sénat se rapproche d’un accord.

Le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), exige que toute nouvelle aide à Kiev soit accompagnée de politiques plus strictes en matière de migration aux frontières ; Les démocrates de la Chambre ont rejeté d’emblée ces changements de politique ; et les deux parties s’y mobilisent, même si les négociateurs de la Chambre haute affirment qu’ils sont à l’aube d’un accord âprement disputé.

Le différend a suscité de nombreuses critiques, les démocrates accusant les républicains d’abandonner un allié assiégé au détriment de la démocratie à l’étranger, les républicains accusant les démocrates de promouvoir l’ouverture des frontières au détriment de la sécurité nationale dans leur pays, et aucune des deux parties ne semblant prête à bouger.

L’appétit des Républicains pour une autre série massive d’assistance militaire à l’Ukraine a considérablement diminué depuis l’invasion russe il y a près de deux ans, soulevant la question de savoir si le nouveau président – ​​qui fait déjà face à des menaces de la part de conservateurs mécontents – présenterait même un tel projet de loi au Parlement. sol.

Tout cela a réduit les chances de succès des efforts du Congrès pour aider l’Ukraine à l’approche d’une élection présidentielle susceptible d’opposer le président Biden à l’ancien président Trump, le grand favori pour l’investiture présidentielle du Parti républicain.

L’ancien président a clairement indiqué qu’il s’opposait à tout accord sur la frontière ukrainienne qui émergerait du Sénat, faisant pression sur les dirigeants républicains de la Chambre pour qu’ils fassent de même. Et Johnson, qui avait soutenu Trump au début de la primaire du GOP. et dit qu’il parle avec Trump « souvent » à propos des négociations frontalières jette déjà de l’eau froide sur le nouveau paquet du Sénat.

Johnson et les Républicains de la Chambre exigent l’inclusion des principaux éléments de leur projet de loi sur la sécurité des frontières, HR 2, qu’ils ont adoptés par la chambre basse l’année dernière, y compris des centaines de kilomètres de construction d’un nouveau mur frontalier et le retour de la politique de Trump de « rester au Mexique » pour les migrants potentiels – des échecs pour les démocrates de la Maison Blanche et du Congrès.

“Il veut ajouter HR 2 au projet de loi, et ce n’est pas l’objet d’un supplément d’urgence”, a déclaré le représentant Joe Courtney (Démocrate du Connecticut). « Honnêtement, je pense qu’il y a plus d’appétit pour des changements politiques que certains ne le pensent peut-être. Mais l’Ukraine est à court d’obus. Nous devons aider ces gars-là.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait pression dans le monde entier pour obtenir davantage de soutien, notamment lors de visites à Washington en décembre et un autre à Davos ce mois-ci. Mais l’effort a jusqu’à présent n’a pas réussi à porter ses fruits que ce soit dans l’Union européenne, où un projet d’aide a été bloqué par Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois qui est un proche allié de la Russie, ou aux États-Unis, où les républicains du Capitole et de l’extérieur se sont aigris à l’idée d’envoyer des milliards de dollars supplémentaires. en Ukraine.

Soulignant le changement d’avis du Parti républicain, un vote test en septembre dernier sur 300 millions de dollars d’aide à l’Ukraine a rencontré l’opposition de la majorité de la Conférence républicaine de la Chambre des représentants, échouant ainsi la « règle Hastert » et envoyant un signal d’avertissement aux dirigeants du Parti républicain. Plus récemment, la représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) a menacé de lancer des efforts pour expulser Johnson de la présidence s’il organisait un vote sur un paquet ukrainien qui ne répond pas aux normes des conservateurs en matière de répression de l’immigration vers le Sud. .

“Je lui ai juste dit que c’était absolument interdit”, a déclaré Greene aux journalistes la semaine dernière au Capitole.

La réticence précoce des républicains de la Chambre à adopter une législation qui devrait obtenir le soutien de nombreux sénateurs républicains, y compris le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.), exaspère les démocrates, qui soutiennent que les républicains ne veulent tout simplement pas s’attaquer à la crise frontalière. avant les élections, car cela pourrait donner à Biden une victoire sur une question qui fait partie de ses principales vulnérabilités.

“Il est très clair que les républicains de la Chambre ne veulent pas de solution”, a déclaré la représentante Veronica Escobar (D), qui représente un district frontalier du Texas ancré autour d’El Paso.

« Ils n’arrêtent pas de pointer du doigt HR 2. HR 2 est un fantasme », a-t-elle poursuivi. «Il compte sur le Mexique pour accepter chaque migrant expulsé des États-Unis. Ce n’est pas réel. Cela n’est jamais arrivé ; cela ne le sera jamais.

Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer (DN.Y.), a déclaré mardi que les négociateurs du Sénat étaient « dans une bonne position » mais avaient « encore du travail à faire » pour régler « certains points en suspens ». Il s’en est également pris aux conservateurs des deux chambres qui ont rejoint l’opposition de Trump à tout accord, les accusant de « partisanerie pure et simple ».

«Ces saboteurs d’extrême droite parlent sans cesse de la nécessité de réparer la frontière, mais maintenant ils ne veulent pas vraiment voir une solution bipartite sur la frontière – qui est bien sûr la seule solution qui puisse être adoptée. “, a déclaré Schumer.

À mesure que le débat évolue, certains démocrates tournent leurs frustrations vers leurs alliés à la Maison Blanche, affirmant que Biden a créé un champ de mines de sa propre initiative avec sa proposition initiale visant à lier davantage d’aide à l’Ukraine à tout ce qui touche à la sécurité des frontières intérieures.

“Je pense que le président a fait une erreur en les combinant”, a déclaré le représentant Juan Vargas (Démocrate de Californie). « Je pense qu’Israël aurait adopté la décision à la quasi-unanimité. Je pense que l’Ukraine aurait passé facilement. Et je pense que nous aurions pu parvenir à un accord assez facilement sur la frontière, si cela n’était pas lié à toutes ces autres choses.

“Maintenant, je pense que cela crée beaucoup d’incertitude.”

D’autres démocrates ont rejeté cette idée, affirmant que Biden avait inclus un élément frontalier uniquement « parce que les républicains ne laisseraient pas le financement de l’Ukraine se poursuivre par lui-même », selon les mots de la représentante Linda Sánchez (Démocrate de Californie).

« Ils sont l’obstacle ; leurs membres sont ceux qui sont hors de la réserve et disent que nous ne pouvons pas soutenir l’Ukraine », a-t-elle ajouté.

Quelle que soit la fin de la saga, même les partisans ukrainiens les plus frustrés reconnaissent que Johnson contrôle seul le résultat.

“S’il peut bouger, nous pouvons faire quelque chose, et je pense que l’écrasante majorité des membres de la Chambre votera pour”, a déclaré le représentant Gregory Meeks (NY), haut démocrate de la commission des affaires étrangères. “Mais s’il se prend en otage – ou se permet d’être l’otage des MAGA – alors nous avons un problème.”