Les législateurs noirs exhortent Biden à pousser la réforme de la police après la mort de Tire Nichols

Un groupe influent d’élus noirs a appelé à une réunion avec Joe Biden pour discuter de la réforme de la police, alors que les appels à des changements dans la police américaine s’intensifient après le passage à tabac mortel de Tire Nichols par des officiers.

Le président du Congressional Black Caucus, Steven Horsford, m’a dit le groupe de 60 membres du Congrès avait demandé à rencontrer le président cette semaine pour «faire pression pour des négociations sur les réformes nationales indispensables de notre système judiciaire – en particulier, les actions et la conduite de nos forces de l’ordre».

L’appel à Biden, qui a appelé pour que le Congrès adopte des réformes de la police, est intervenue alors que les protestations suscitées par le meurtre de Nichols se poursuivaient à Memphis au cours du week-end.

Nichols, un Noir, est décédé le 10 janvier, trois jours après que des policiers de Memphis l’ont battu lors d’un contrôle routier. Les parents de Nichols, qui ont été invité pour assister au discours sur l’état de l’Union de Biden le 7 février, a déclaré que le jeune homme de 29 ans rentrait chez lui en voiture après avoir photographié le coucher du soleil.

Des séquences vidéo diffusées par des responsables de Memphis la semaine dernière ont montré des officiers donnant des coups de pied et de poing et Nichols et le frappant avec une matraque de police.

Cinq officiers de Memphis ont été licenciés après l’attaque et ont depuis été accusés de meurtre au deuxième degré, de voies de fait graves, d’enlèvement aggravé, d’inconduite officielle et d’oppression officielle.

“Personne dans notre pays ne devrait craindre d’interagir avec les policiers qui servent nos diverses communautés, grandes et petites”, a déclaré Horsford, un membre du Congrès démocrate du Nevada. « Nous voulons tous être en sécurité.

“De nombreuses personnes noires et brunes, cependant, et de nombreux jeunes en général, ont à juste titre peur d’interagir avec les responsables de l’application des lois.”

Horsford a poursuivi: «Nous appelons nos collègues de la Chambre et du Sénat à relancer les négociations maintenant et à travailler avec nous pour lutter contre l’épidémie de santé publique de la violence policière qui affecte de manière disproportionnée bon nombre de nos communautés.

“Le passage à tabac brutal de Tire Nichols était un meurtre et nous rappelle sombrement que nous avons encore un long chemin à parcourir pour résoudre la violence policière systémique en Amérique.”

Le président du comité judiciaire du Sénat, Dick Durbin, a déclaré dimanche que le Congrès pouvait adopter des mesures de police supplémentaires telles que «le dépistage, la formation, l’accréditation, pour améliorer le jeu afin que les personnes qui ont cette responsabilité de nous protéger soient vraiment stables et abordent cela dans un manière professionnelle”.

L’application de la loi relève principalement de la compétence des États plutôt que du gouvernement fédéral. Mais Durbin a déclaré que cela ne devrait pas « absoudre » le Congrès d’agir.

“Ce que nous avons vu dans les rues de Memphis était tout simplement inhumain et horrible”, a-t-il déclaré. « Je ne sais pas ce qui a créé cela – cette rage chez ces policiers qu’ils se féliciteraient d’avoir battu un homme à mort. Mais c’est littéralement ce qui s’est passé.

Dimanche également, l’avocat des droits civiques représentant la famille Nichols, Benjamin Crump, a appelé le Congrès à adopter la George Floyd Justice in Policing Act.

Le projet de loi, rédigé après qu’un officier de police de Minneapolis a assassiné Floyd en mai 2020, interdirait les étranglements, créerait des normes nationales de police apparemment pour accroître la responsabilité et réformerait l’immunité qualifiée, qui protège les policiers de la responsabilité civile en cas d’inconduite.

La législation a été adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis – alors contrôlée par les démocrates – en mars 2021, mais bloquée au Sénat. La Chambre étant désormais sous contrôle républicain, il reste à voir si des progrès peuvent être réalisés sur le projet de loi.

Éclatement dit à CNN il pourrait y avoir d’autres accusations criminelles portées contre la police de Memphis tandis que Steve Mulroy, le procureur chargé de l’affaire, a déclaré dans une interview à la chaîne d’information que “rien de ce que nous avons fait jeudi dernier [when the five officers were charged] concernant les actes d’accusation nous empêche de porter d’autres accusations plus tard ».

“Nous allons avoir besoin de temps pour permettre à l’enquête d’avancer et d’examiner plus avant les accusations”, a déclaré Mulroy.

Le département de police de Memphis samedi annoncé il dissoudrait son unité “Scorpion”, qui était chargée de lutter de manière proactive contre la criminalité de rue. Les cinq officiers accusés de la mort de Nichols faisaient tous partie de l’unité.

Plus tard dans la nuit, des manifestants se sont rassemblés devant l’hôtel de ville de Memphis pour marquer la victoire, mais ont déclaré que ce n’était que la première étape.

L’organisateur communautaire local, LJ Abraham, a déclaré au Guardian que les organisateurs exigent toujours que la police de Memphis démantèle les autres groupes de travail qu’ils dirigent – ​​tels que l’unité de gangs multi-agences – et la transparence dans la diffusion des images des caméras corporelles.

Elle a montré la vidéo du Guardian de 2020 d’une femme montrant plusieurs policiers de Memphis agenouillés sur le dos de son mari alors qu’ils tentaient de le menotter, apparemment sur sa propriété.

“En ce moment, quand quelqu’un est abattu par la police, nous ne pouvons pas voir cette vidéo”, a déclaré Abraham, ajoutant que quatre personnes avaient été tuées par la police de Memphis depuis novembre. “La seule raison pour laquelle nous avons pu voir les images de Tyr était à cause de la manière dont il est mort.”

Un New York Times une analyse a constaté que la police avait donné à Nichols des dizaines «d’ordres contradictoires et irréalisables» lors de l’arrêt de la circulation et des passages à tabac qui ont suivi. Au cours des 13 minutes entre les agents arrêtant Nichols et le mettant en garde à vue, la police a crié au moins 71 ordres, a rapporté le Times.

“Les officiers ont ordonné à M. Nichols de montrer ses mains alors même qu’ils lui tenaient la main”, a constaté le Times. « Ils lui ont dit de se mettre au sol même quand il était au sol. Et ils lui ont ordonné de se repositionner même lorsqu’ils avaient le contrôle de son corps.