Les législateurs noirs disent que la nouvelle carte du Congrès proposée par le GOP de l’Alabama insulte la Cour suprême

MONTGOMERY, Alabama (AP) —

Face à l’ordre de tracer de nouvelles lignes de district au Congrès, les républicains de l’Alabama ont avancé mercredi des propositions de duel qui augmentent le nombre d’électeurs noirs dans un district, mais les législateurs noirs ont qualifié le plan d’insulte à la directive du tribunal visant à donner aux résidents des minorités une plus grande voix aux élections.

La Chambre des représentants et le Sénat contrôlés par les républicains ont avancé des plans distincts qui augmentent le nombre d’électeurs noirs dans le 2e district du Congrès de l’État, mais n’établissent pas le deuxième district à majorité noire recherché par les plaignants qui ont remporté l’affaire de la Cour suprême le mois dernier.

Les plans du GOP augmenteraient le pourcentage d’électeurs noirs d’environ 30% à 38% selon la proposition du Sénat, ou 42% selon le plan de la Chambre. Les républicains ont déclaré que cela était conforme à la directive du tribunal de fournir un deuxième district où les électeurs noirs peuvent influencer le résultat des élections au Congrès. Les démocrates ont déclaré que cela n’était pas conforme à la directive d’un panel de trois juges visant à créer un deuxième district à majorité noire ou « quelque chose d’assez proche ».

« C’est vraiment une gifle, non seulement pour les Noirs de l’Alabam, mais aussi pour la Cour suprême », a déclaré la représentante Barbara Drummond, D-Mobile, lors du débat en salle.

Les législateurs des États sont confrontés à une date limite vendredi pour adopter de nouvelles lignes après que la Cour suprême des États-Unis a confirmé en juin la conclusion d’un panel de trois juges selon laquelle la carte actuelle de l’État – avec un district à majorité noire sur sept dans un État à 27% noir – viole probablement la loi fédérale sur les droits de vote.

Le président de la Chambre républicaine Pro Tempore Chris Pringle a fait valoir que les lignes proposées satisfaisaient à l’exigence du tribunal d’offrir une plus grande « opportunité » aux électeurs noirs. Les républicains ont déclaré que le district reconfiguré deviendrait un district tournant qui pourrait être remporté par un démocrate ou un républicain.

« Nous avons dessiné un district qui offre aux minorités la possibilité d’élire un candidat de leur choix », a déclaré Pringle. « Le tribunal a déclaré que nous devions offrir une opportunité et c’est ce que fait ce district », a déclaré Pringle.

Les républicains à la Chambre et au Sénat ont proposé différentes cartes. Le sénateur Steve Livingston, un républicain de Scottsboro, a déclaré que les deux chambres travailleront à un compromis.

« La question est quelle est l’opportunité là-bas? » dit Livingston. « Je pense que tout le monde a une interprétation différente de ce qu’est une opportunité. »

Les législateurs noirs ont déclaré que les propositions invoquaient l’histoire sordide de Jim Crow de l’État.

« Une fois de plus, l’État a décidé d’être du mauvais côté de l’histoire », a déclaré le représentant Prince Chestnut, un démocrate de Selma. « Nous menons les mêmes batailles qu’ils menaient il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 40 ans, ici même aujourd’hui », a déclaré Chestnut. «Une fois de plus, la super majorité (républicaine) a décidé que le droit de vote des Noirs n’est rien que cet État soit tenu de respecter. Et c’est offensant. C’est faux. »

Un groupe d’électeurs qui ont contesté le plan du Congrès existant a déclaré que les républicains blancs avaient dessiné la carte « pour maintenir le pouvoir en regroupant un tiers des Noirs de l’Alabam » dans un seul district à majorité noire tout en laissant des majorités blanches déséquilibrées dans tous les autres districts. L’Alabama envoie maintenant une députée noire à Washington – la représentante Terri Sewell, dont le 7e district du Congrès est majoritairement noir – et six républicains blancs.

La décision d’appel qui a invalidé la carte du Congrès existante a déclaré que l’Alabama devrait avoir « soit un district supplémentaire du Congrès à majorité noire, soit un district supplémentaire dans lequel les électeurs noirs ont autrement la possibilité d’élire un représentant de leur choix ». Les juges ont ajouté que toute carte devrait inclure deux districts où « les électeurs noirs comprennent soit une majorité en âge de voter, soit quelque chose d’assez proche ».

Les législateurs noirs ont contesté que le 2e district du Congrès, un district rural ayant des liens profonds avec les bases agricoles et militaires, deviendrait facilement un district tournant. Ils ont dit que l’histoire montre que les candidats noirs ne gagnent généralement pas en Alabama à moins qu’ils ne se présentent dans un district à majorité noire.

Le chef de la minorité au Sénat, Bobby Singleton, un démocrate de Greensboro, a déclaré que les données montrent que l’ancien président Donald Trump aurait remporté le district en 2020 dans le cadre de la proposition du Sénat.

« (Il) vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce quartier d’opportunités », a déclaré Singleton. « Quel Noir a une opportunité de gagner dans ce quartier ? Je ne le vois tout simplement pas.

Les républicains détiennent une majorité déséquilibrée à l’Assemblée législative de l’Alabama et contrôleront ce qui se passera finalement. Les législateurs républicains des deux chambres ont rejeté un effort des démocrates pour présenter un plan, soutenu par des plaignants qui ont remporté l’affaire de la Cour suprême, qui créerait un deuxième district à majorité noire.

Une fois qu’une nouvelle carte GOP est approuvée, le combat reviendra rapidement sur les tribunaux. Les républicains, qui ont résisté à la création d’un district démocrate solide, parient que le tribunal acceptera leur proposition ou que l’État l’emportera lors d’un deuxième tour d’appels. Le panel de trois juges pourrait intervenir et élaborer son propre plan s’il le juge inacceptable.

« Vous pouvez gagner du temps. Vous pouvez économiser votre argent, car nous allons avoir un maître spécial pour dessiner cette carte », a déclaré le représentant Chris England, D-Tuscaloosa.

Kim Chandler, l’Associated Press