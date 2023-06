Les législateurs ne sont pas d’accord sur la formation de commissions pour la réforme de la sécurité sociale

Les législateurs de Washington ont évité de toucher à la sécurité sociale lorsqu’ils ont élaboré le récent compromis bipartisan pour relever le plafond de la dette.

Mais le programme pourrait faire l’objet d’un examen minutieux alors que le Congrès continue de réévaluer les dépenses fédérales.

« C’est la première étape », a déclaré le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., dit à Fox News peu de temps après l’accord sur le plafond de la dette, indiquant qu’il prévoyait de former une commission bipartite.

« Le principal moteur du budget est les dépenses obligatoires » qui n’étaient pas sur la table lors des négociations sur le plafond de la dette, a déclaré McCarthy, y compris la sécurité sociale, l’assurance-maladie et les intérêts sur la dette.

L’idée de former une commission chargée d’examiner la sécurité sociale n’est pas nouvelle. En 1983, un commission dirigée par Alan Greenspanqui deviendra plus tard président de la Réserve fédérale, a publié un rapport qui a servi de base à la législation sur la sécurité sociale.

La réforme de la sécurité sociale est sur la liste des choses à faire du Congrès depuis des années. Mais les dernières estimations des administrateurs du programme montrent que la situation est devenue plus urgente.

Les fonds combinés du programme doivent s’épuiser en 2034 – un an plus tôt que prévu – date à laquelle 80% des prestations seront payables, les administrateurs du programme annoncé en mars. Mais le fonds utilisé pour payer les prestations de retraite devrait s’épuiser encore plus tôt en 2033, dans une décennie à peine, selon les administrateurs.

D’autres républicains ont également appelé à des commissions.