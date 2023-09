Les législateurs mexicains tiennent une audience sur l’existence d’ovnis et montrent des corps « extraterrestres » | Actualités spatiales

Les législateurs mexicains ont entendu des témoignages concernant la possibilité que des extraterrestres puissent exister et se sont vu présenter les restes présumés d’êtres non humains lors d’une audience extraordinaire marquant le premier événement du Congrès du pays sur les extraterrestres et les ovnis.

Lors de l’audience de mardi, des hommes politiques mexicains ont vu deux objets qui, selon un journaliste mexicain et passionné d’ovnis de longue date, Jaime Maussan, étaient les restes d’extraterrestres.

Les deux minuscules « corps », exposés dans des écrins, avaient trois doigts à chaque main et des têtes allongées.

Maussan a déclaré qu’ils avaient été retrouvés au Pérou près des anciennes lignes de Nazca en 2017. Il a déclaré qu’ils avaient environ 1 000 ans, selon une analyse de datation au carbone réalisée par l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Les restes n’étaient liés à aucune vie sur Terre, a déclaré Maussan.

« Je pense qu’il y a une démonstration claire que nous avons affaire à des spécimens non humains qui ne sont apparentés à aucune autre espèce dans notre monde et que toutes les possibilités sont ouvertes à toute institution scientifique (…) pour enquêter sur ce sujet », a déclaré Maussan.

Des découvertes similaires dans le passé se sont révélées être des restes d’enfants momifiés.

L’UNAM a republié jeudi une déclaration publiée pour la première fois en 2017, affirmant que les travaux de son Laboratoire national de spectrométrie de masse avec accélérateurs (LEMA) visaient uniquement à déterminer l’âge des échantillons.

« En aucun cas nous ne tirons de conclusions sur l’origine desdits échantillons », précise le communiqué.

Les corps apparemment desséchés remontent à 2017 et ont été retrouvés profondément sous terre dans le désert côtier sablonneux péruvien de Nazca. La région est connue pour ses gigantesques figures énigmatiques gravées dans la terre et visibles uniquement à vol d’oiseau. La plupart attribuent les lignes de Nazca à d’anciennes communautés autochtones, mais les formations ont captivé l’imagination de beaucoup.

En 2017, Maussan a fait des déclarations similaires concernant des restes non humains au Pérou, et un rapport du bureau du procureur du pays a révélé que les corps étaient en réalité « des poupées récemment fabriquées, qui ont été recouvertes d’un mélange de papier et de colle synthétique pour simuler la présence ». de peau ».

Le rapport ajoute que les figurines sont presque certainement fabriquées par l’homme et qu’« il ne s’agit pas des restes d’ancêtres extraterrestres qu’ils ont tenté de présenter ».

Les corps n’ont pas été dévoilés publiquement au Pérou à l’époque, il est donc difficile de savoir s’ils étaient les mêmes que ceux présentés mardi au Congrès mexicain.

Cette session, sans précédent au Congrès mexicain, intervient deux mois après une session similaire devant le Congrès américain, au cours de laquelle un ancien officier du renseignement de l’US Air Force a affirmé que son pays était probablement au courant d’activités « non humaines » depuis les années 1930.

Le député mexicain Sergio Gutierrez, du parti Morena au pouvoir du président Andres Manuel Lopez Obrador, a déclaré qu’il espérait que l’audience serait la première d’une série d’autres événements similaires au Mexique.

« Il nous reste des réflexions, des inquiétudes et la voie à suivre pour continuer à en parler », a déclaré Gutierrez.

Mais Maussan a fait face mercredi à des réactions négatives et à des critiques de la part des sceptiques qui ont remis en question l’authenticité de sa présentation.

Julieta Fierro, chercheuse à l’Institut d’astronomie de l’Université nationale autonome du Mexique, fait partie de celles qui ont exprimé leur scepticisme, affirmant que de nombreux détails sur les chiffres « n’avaient aucun sens ».

Fierro a ajouté que les affirmations des chercheurs selon lesquelles son université avait approuvé leur prétendue découverte étaient fausses et a noté que les scientifiques auraient besoin d’une technologie plus avancée que les rayons X qu’ils prétendaient utiliser pour déterminer si les corps prétendument calcifiés étaient « non humains ».

« Maussan a fait beaucoup de choses. Il dit qu’il a parlé à la Vierge de Guadalupe », a-t-elle déclaré.

« Il m’a dit que les extraterrestres ne me parlent pas comme ils lui parlent parce que je ne crois pas en eux. »

Le scientifique a ajouté qu’il semblait étrange qu’ils aient extrait du Pérou ce qui serait sûrement un « trésor de la nation » sans inviter l’ambassadeur péruvien.